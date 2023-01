Le meilleur chauffe-trempe et plus encore pour votre fête de football

La saison de football est presque terminée, avec le super Bowl juste au coin de la rue, et cela signifie une chose : des collations. Des soirées de surveillance ont lieu chaque semaine, menant à la plus grande soirée de surveillance de tous le mois prochain. Si vous voulez battre vos amis dimanche en les battant au football fantastique, vous voudrez vous assurer de préparer un déluge de plats délicieux. Le bon gadget de cuisine ou petit appareil peut faire passer votre statut d’hôte d’amateur à légendaire.

Si votre objectif est de faire ailes croustillantes et des frites, des trempettes au fromage et des chilis copieux sans transpirer, nous avons une petite cuisine appareils électroménagers qui font une grande différence pour cuisiner et servir les grands classiques des jours de match. Il y a aussi des boissons à considérer, et depuis Bière est la boisson du jour, nous avons trouvé de la verrerie astucieuse et une canette isotherme glacières pour garder tout au frais. Oh, et n’oubliez pas, vous pouvez avoir votre journée de jeu alcool livré avec la plupart de vos aliments de basevous faisant économiser beaucoup de temps, d’ennuis et voyages au magasin.

Vous vous sentez mieux ? Comme si vous pouviez réussir ça après tout? Si vous êtes l’hôte du grand match cette année, ne faites pas cavalier seul. Découvrez ces superbes gadgets et ustensiles de cuisine pour avoir fait de votre soirée football 2023 la meilleure et la plus simple qui soit.

Mijoteuse Les mijoteuses sont un cheval de bataille de la fête de la montre le jour du match. Vous pouvez faire cuire un chili, une épaule de porc tendre ou un poulet effiloché simplement en ajoutant des ingrédients et en le laissant faire son travail pendant que vous vous occupez d’autres tâches. Mieux encore, vous pouvez servir tout ce que vous avez préparé directement dans la cuisinière pour qu’il reste chaud toute la soirée et vous permet d’économiser sur les plats. Ce Crock-Pot à 30 $ coche toutes les cases que je recherche dans une mijoteuse : une grande capacité de cuisson de 6 pintes, idéale pour les groupes ; un couvercle verrouillable au cas où vous auriez besoin de l’emporter avec vous. De plus, j’aime personnellement le travail de peinture noire lisse et le prix est juste. Lire la suite: Meilleures recettes à la mijoteuse pour le jour du match

Insigne Vous pourriez jouer avec une friteuse pour faire des ailes, des frites, des poppers et d’autres collations classiques du jour du match, mais avec des friteuses à air dans le mélange, pourquoi le feriez-vous ? Épargnez-vous beaucoup de désordre – et de calories – et obtenez des résultats étrangement similaires à la friture avec une friteuse à air. La cuisson par super convection zappe l’extérieur des aliments pour une croûte croustillante sans brûler ni trop cuire. Vous parlez à une conversion de friteuse à air complet et, honnêtement, ces choses ne pourraient pas être plus faciles à utiliser. De plus, votre maison ne sentira pas comme un food truck de carnaval par la suite. Vous pouvez payer beaucoup plus que 47 $ pour une friteuse à air si vous voulez de nombreux paramètres et fonctionnalités sophistiqués, mais cette friteuse analogique Chefman de près de 4 pintes a d’excellentes critiques et une capacité de cuisson suffisante pour faire frire des lots pour le gang. Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air Chefman 3,7 pintes

Marchandises peu communes Les frites et la salsa sont un incontournable comme toute autre chose le jour du match. Ce bol dans un bol fait à la main convient aux deux et a l’air vraiment cool de le faire.

Loge Si vous optez pour le hamburger ou le steak pour votre soirée de surveillance, une poêle à griller en fonte est essentielle. La fonte devient extrêmement chaude et retient cette chaleur uniformément pour une saisie et un ombrage parfaits à l’extérieur de vos viandes. Lodge est un producteur de fonte hérité de confiance et 10,5 pouces devraient être bons pour contenir quatre ou cinq hamburgers ou quelques gros steaks à la fois. Vous recevez des alertes de prix pour Poêle grill en fonte Lodge 10,5 pouces

JA Henckels Pour une approche plus classique de la bière froide, ces chopes à bière à double paroi JA Henckels garderont vos bières au frais sans vous geler les doigts. Ils vont au congélateur et au lave-vaisselle et sans condensation, vous n’aurez donc même pas besoin de sous-verres.

