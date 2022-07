Le meilleur camée de “Thor : Love and Thunder” n’était pas dans la scène post-générique

Indépendamment de la façon dont Internet se sent à ce sujet, Marvel Thor : Amour et tonnerre était une façon délicieuse de passer un après-midi. Même si vous n’avez jamais vu un film de Thor, il n’y a aucune chance que vous vous perdiez ici (des spoilers mineurs arrivent !).

Alors que ma partie préférée était probablement les chèvres hurlantes (ou peut-être était-ce la sensation parfaite de film B de la confrontation planétaire du royaume de l’ombre qui m’a donné des nuances de Le Choc des Titans de 1981), il n’y a eu qu’un moment où mon ridicule Connaissance du microcontrôleur fabriqué moi hurler de joie : la vue de Daryl Jacobson en tant que guide touristique à New Asgard, vivant simplement sa meilleure vie et l’aimant.

Darryl (joué par Daley Pearson, alias le créateur de Bluey – quelque chose que je ne savais certainement pas jusqu’à récemment / hier peut-être parce que je n’ai pas d’enfants) est apparu pour la première fois en 2016 dans une série de courts métrages MCU. Daryl était le colocataire de Thor pendant que le dieu s’adaptait à la vie sur Terre à la suite de Captain America : Guerre Civile. Dans le premier court métrage, Thor a appris à envoyer un e-mail (en quelque sorte) et à vivre avec quelqu’un d’autre (ehh, en quelque sorte). Les courts métrages ne sont pas du tout liés à l’intrigue de Thor : Love and Thunder, mais c’est ce qu’un bon camée devrait être : un service complet pour les fans.

Il y a trois courts métrages au total, chacun d’eux mettant en vedette Darryl, un employé de bureau ordinaire, et tous ont été écrits et réalisés par Taika Waititi, qui a réalisé le nouveau film – ce qui, je suppose, explique un peu pourquoi nous voyons Darryl ici.

Le versement final (peut-être) est , qui se déroule après les événements de Thor: Ragnarok lorsque Darryl a déménagé à Los Angeles et cherche un nouveau colocataire, probablement parce que Thor est hors du monde et non parce qu’il est délinquant. Naturellement, le Grand Maître répond à l’annonce, et encore une fois, tout se passe aussi bien que prévu.

Si vous êtes abonné à Disney+tous les trois sont disponibles dans la collection Marvel One-Shots, avec les autres Saga de l’infini one-shots : Le Consultant ; Une drôle de chose s’est produite sur le chemin du marteau de Thor ; point 47 ; et le court métrage original de l’agent Carter.