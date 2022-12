Le meilleur cadeau de vacances pour les enseignants et les travailleurs des services est l’argent

Demandez à un enseignant quels cadeaux il espère recevoir de ses élèves pendant les vacances et la réponse pourrait être similaire à celle de Nancy LeBano, orthophoniste dans le sud du New Jersey : « Pas des bougies !

Selon LeBano et ses collègues, les tasses sont un autre interdit. Les grattages sont de beaux gestes. Mais les cartes-cadeaux sont les meilleures. Toujours des cartes-cadeaux. “Parce que tu [can] obtenez ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin », explique Shelby Davidson, assistante d’enseignement dans la même école. Et si des parents d’élèves de LeBano lisent ceci, elle aimerait particulièrement une carte-cadeau Wawa. (Wawa, pour les non-initiés, est une chaîne de dépanneurs implantée le long de la côte est.) « Wawa est attentionné parce que nous aimons le café et que c’est un régal », dit-elle.

À l’approche de la saison des cadeaux des fêtes, les enseignants, ainsi que les travailleurs des services essentiels tels que les entraîneurs personnels, les supers du bâtiment, les coiffeurs, les travailleurs de l’assainissement et les livreurs, font souvent la liste des courses. Mais ce qu’il faut donner à ces personnes est un casse-tête constamment déroutant. Alors que l’inflation a un impact sur les finances de tout le monde cette année, si vous êtes en mesure de donner quelque chose en plus, gardez une idée de cadeau à l’esprit. Oubliez les cadeaux kitsch ou l’artisanat fait maison et offrez le cadeau le plus utilitaire de tous : l’argent. “Le moyen le plus tangible de montrer votre appréciation”, explique Elaine Swann, spécialiste du style de vie et de l’étiquette, “est de donner de l’argent”.

À qui dois-je offrir des cadeaux pendant la période des fêtes?

Vous devriez envisager de donner un petit quelque chose en plus à toute personne qui vous a facilité la vie cette année, dit Swann. Les baby-sitters, les enseignants, les femmes de ménage, les promeneurs de chiens, les paysagistes, les entraîneurs personnels, les coiffeurs ou les barbiers, les travailleurs de l’assainissement, les surveillants du bâtiment, les portiers et les postiers sont tous de la partie. Vous n’avez en aucun cas à offrir à chaque travailleur de service que vous rencontrez, mais c’est un beau geste de montrer à ceux qui vous ont pressé pour un rendez-vous de dernière minute ou qui sont allés au-delà que vous appréciez leur travail. Assurez-vous de vérifier les politiques du district scolaire ou d’autres règles que la salle de sport, le salon, le bâtiment ou l’entreprise peut avoir concernant les cadeaux. Par exemple, les enseignants des écoles publiques du Massachusetts et de l’Oregon peuvent accepter des cadeaux jusqu’à 50 USD ; Les employés du service postal des États-Unis ne peuvent pas accepter d’espèces ou de cartes-cadeaux de quelque montant que ce soit ou tout autre cadeau d’une valeur supérieure à 20 $.

Combien d’argent dois-je dépenser?

Le montant que vous dépensez pour chaque personne dépend de ce que vous êtes capable de donner et du rôle de la personne que vous offrez. Pour les personnes qui aident à votre domicile ou fournissent un service – baby-sitters, femmes de ménage, gardiennes d’animaux, coiffeurs, techniciens des ongles, massothérapeutes, entraîneurs personnels – Swann recommande de leur donner ce que vous paieriez généralement pour une journée de leur service.

Que dois-je offrir aux travailleurs des services en cadeau ?

Jeremy Yamaguchi, PDG de la société d’entretien des pelouses Lawn Love, basée à San Diego, a déclaré que le meilleur cadeau de vacances qu’il ait jamais reçu lorsqu’il travaillait comme professionnel de l’entretien des pelouses était de l’argent comptant. “J’ai pu utiliser l’argent pour acheter ce que je voulais ou ce dont j’avais besoin à l’époque”, dit-il, “au lieu d’être limité à un certain magasin avec une carte-cadeau, ou limité à un article donné spécifique.”

Les donneurs de cadeaux peuvent s’enliser dans la sentimentalité et sélectionner des cadeaux censés montrer à quel point ils connaissent et se soucient du destinataire, mais souvent, les gens veulent quelque chose qui leur facilitera la vie. Jessica Shults, propriétaire d’un salon à Burnt Hills, New York, apprécie toujours l’argent “parce que je peux l’injecter directement dans l’entreprise pour les choses dont nous pourrions avoir besoin”, dit-elle. Même si elle aime les biscuits et les bougies, l’argent aide à payer les factures. “Avec les coûts d’exploitation qui augmentent en raison de l’inflation, l’argent va toujours le plus loin pour notre salon”, dit-elle.

Pour ceux qui ont l’impression que l’argent est un cadeau sans tact et sans goût, Swann est là pour apaiser les inquiétudes : l’argent n’est pas irréfléchi. “Les cadeaux devraient être davantage axés sur ce que le destinataire aimerait avoir et moins sur ce que nous pensons qu’il devrait avoir”, dit-elle. “Donc, cela étant dit, les gens veulent de l’argent.”

Si vous ressentez le besoin de personnaliser un peu votre cadeau, optez pour une carte-cadeau qui complète la vie du destinataire. Par exemple, Hannah Shine, une entraîneuse personnelle basée à Sydney, en Australie, suggère une carte-cadeau pour un massage ou un spa de jour. (“Évitez tout ce qui est lié à l’exercice”, dit-elle.)

Pensez à ce que la personne pourrait vivre au travail et à ce qui pourrait l’aider à se détendre. Après avoir navigué dans les complexités de l’enseignement dans le New Hampshire pendant une pandémie, un parent de l’un des élèves du secondaire de Liz Daly lui a offert une carte-cadeau dans un magasin d’alcools local pendant la saison des vacances 2020. “C’était parfaitement chronométré et très nécessaire”, dit-elle.

Comment exprimer ma gratitude ?

Quel que soit le cadeau de votre choix, Swann insiste sur l’importance de partager votre appréciation avec le destinataire. Une courte note disant « Merci d’avoir aidé mon enfant en mathématiques cette année » ou « Je vous suis très reconnaissante de la souplesse dont vous avez fait preuve avec mon emploi du temps » montre que vous vous souciez de lui. Même si vous envoyez de l’argent via Venmo ou Zelle, ajoutez toujours une petite note, dit Swann. “Alors la personne a vraiment l’impression que vous la voyez et que vous l’appréciez”, dit-elle. “Cette période de l’année, en particulier dans tout ce que nous avons traversé, est un moment pour nous de montrer cette gentillesse et cette considération envers les autres.”

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.