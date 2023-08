Le meilleur buteur espagnol Carmona apprend la mort de son père après la finale de la Coupe du monde

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a annoncé le décès du père d’Olga Carmona quelques heures seulement après avoir marqué le but de la victoire lors de la finale de la Coupe du monde féminine.

L’arrière gauche du Real Madrid Carmona, 23 ans, a marqué le seul but du match alors que l’Espagne battait l’Angleterre 1-0 à Sydney dimanche pour remporter son tout premier trophée majeur dans le match féminin.

Carmona a appris la mort de son père après la finale. La fédération n’a pas donné de cause de décès.

« Nous regrettons profondément de devoir annoncer le décès du père d’Olga Carmona », la RFEF a écrit dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« [Carmona] appris la triste nouvelle après la finale de la Coupe du monde. Nous adressons nos plus sincères condoléances à Olga et à sa famille en ce moment de profonde tristesse.

« Nous t’aimons, Olga, tu es l’histoire du football espagnol. »

Le club de Carmona, le Real Madrid, a adressé un message de condoléances à son défenseur.

« Le Real Madrid, le président et le conseil d’administration sont profondément attristés par le décès du père de notre joueuse Olga Carmona. Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et sa profonde sympathie à Olga, sa famille et tous ses proches. Qu’il reposez en paix, » dit le communiqué du club.

Carmona avait célébré son but gagnant en révélant le mot « Merchi » sur son maillot de corps à la mémoire de la mère d’un ami décédé récemment.

« Cette victoire est pour la maman d’un de mes meilleurs amis qui est décédé récemment », a-t-elle expliqué après le match lorsqu’on l’a interrogée sur le message.

C’était la deuxième fois en une semaine que Carmona venait à la rescousse de l’Espagne. Elle a également marqué un superbe vainqueur à la 89e minute lors de la victoire en demi-finale contre la Suède mardi.

« Je pense que nous tous, nous avons senti que cette équipe avait quelque chose de spécial », a déclaré le défenseur du Real Madrid après que l’Espagne ait remporté le titre.

La Roja doivent rentrer à Madrid depuis Sydney tôt lundi matin, heure locale, avec des célébrations prévues dans la capitale espagnole plus tard dans la journée.