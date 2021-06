Le meilleur buteur de Stuttgart, Silas Wamangituka, révèle son nom et son âge changé par l’agent à l’adolescence

Le vrai nom de Silas Wamangituka est Silas Katompa Mvumpa. Photo de Frédéric Scheidemann/Getty Images

L’attaquant du VfB Stuttgart Silas Wamangituka a révélé à son club que son nom et sa date de naissance étaient différents et que les données avaient été modifiées il y a des années par un ancien agent qui le contrôlait à l’adolescence, a annoncé mardi le club de Bundesliga.

L’attaquant a déclaré au club qu’il vivait dans la peur depuis qu’il avait quitté la République démocratique du Congo à l’âge de 17 ans pour jouer pour le club français de ligue inférieure Ales.

« Ce fut une étape difficile pour moi de révéler mon histoire », a déclaré l’attaquant dans un communiqué du club. « Ce n’est que grâce au soutien de mon nouveau conseiller que j’ai osé le faire. »

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

Il a dit que son vrai nom était Silas Katompa Mvumpa et que sa date de naissance était un an plus tard, de 1999 à 1998, ce qui fait de lui maintenant 22 ans.

Il a déclaré que les données personnelles avaient été modifiées par un agent de joueurs en Belgique qui avait le contrôle total de son compte bancaire et la possession de son passeport.

Stuttgart a déclaré qu’ils étaient entièrement derrière le joueur et avaient le nom de l’agent de joueur en question.

« Nous avons pris toutes les mesures immédiatement et alerté toutes les autorités nécessaires après que Silas nous l’a dit », a déclaré le directeur sportif de Stuttgart, Thomas Hitzlsperger.

« Nous rendons cette affaire publique pour souligner que nous procédons de manière transparente. »

L’attaquant a rejoint Stuttgart en 2019 et a marqué 11 buts au cours de la dernière saison, faisant de lui le meilleur buteur de son équipe.