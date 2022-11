Le meilleur buteur de la Coupe du monde, Enner Valencia, s’est étiré lors du match nul entre l’Équateur et les Pays-Bas

L’attaquant équatorien Enner Valencia a de nouveau sauvé son équipe lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas avant d’être transporté hors du terrain sur une civière tard dans le choc du groupe A de la Coupe du monde vendredi.

Valence a marqué son troisième but du tournoi pour égaliser le match en seconde période et a admis après le match qu’il jouait avec une blessure au genou depuis les débuts de l’Équateur dimanche dernier.

“J’ai fait des tests et il s’est avéré que j’avais une entorse au genou, ce qui me dérange un peu. Aujourd’hui, je jouais déjà avec douleur mais l’important c’est que j’ai pu aider l’équipe et nous sommes toujours forts.” dit Valence.

L’attaquant de 33 ans a passé un scanner pour voir l’étendue de la blessure avant d’affronter le deuxième match de la Coupe du monde mais a été déclaré apte.

Valence, le meilleur buteur de la Coupe du monde après les matchs de vendredi, est tombé près du milieu du terrain avec moins de cinq minutes à temps plein dans le match contre l’équipe néerlandaise avec des entraîneurs venant sur le terrain pour travailler sur la jambe de l’attaquant.

Après le match, Valence est entré sur le terrain pour féliciter ses coéquipiers pour le match nul.

“Il y a une amélioration [in the knee]. On espère pouvoir y tenir et avoir une bonne récupération dans les prochains jours pour se mettre dans de meilleures conditions [against Senegal] et moi pour continuer à aider l’équipe)”, a ajouté Valence.

Après le match, l’entraîneur équatorien Gustavo Alfaro a déclaré que Valence était en pleine forme mais n’a pas donné de détails sur la santé de son capitaine.

“C’est un joueur de haut niveau quand il porte le maillot de l’Équateur. Parfois, il est critiqué injustement”, a déclaré Alfaro, notant que Valence est le seul survivant de l’équipe de 2014 qui n’a pas quitté le groupe malgré ses trois buts.

Au Qatar, les buts de Valence lors d’une victoire 2-0 contre le pays hôte et un troisième pour marquer un point contre les Néerlandais, leaders du groupe, signifient qu’un match nul contre le Sénégal mardi suffira pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.