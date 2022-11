Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2022, Enner Valencia, semble absent du tournoi pour l’Équateur

Enner Valencia semble être absent de la Coupe du monde 2022 pour l’Équateur.

L’attaquant était incertain pour le match contre les Pays-Bas après avoir boité lors du match d’ouverture du tournoi contre le Qatar – mais a réussi à s’inscrire une fois de plus sur la feuille de match pour son pays.

Valence a trois buts dans la compétition, plus que quiconque. Il y a une inquiétude importante, cependant, que l’attaquant soit maintenant absent pour le reste du tournoi, après être tombé sans aucun contact de personne d’autre, tenant son genou droit. Valence a été étiré.

Cody Gakpo a ouvert le score après seulement cinq minutes et quatre secondes pour marquer le premier but de la Coupe du monde 2022 jusqu’à présent. Le n ° 8 néerlandais, lié à une pléthore de géants de la Premier League, s’est accroché à un ballon de Davy Klaassen après un capot du défenseur de Manchester City Nathan Ake.

L’instinct des grévistes 🧠Enner Valencia égalise pour l’Equateur ! #ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/zPsz7dllzh25 novembre 2022 Voir plus

En marquant, Gakpo est devenu le premier joueur du tournoi à avoir marqué dans deux matchs distincts du tournoi. Alors que le Sénégal a battu le Qatar 3-1 lors du match précédent du groupe A – et que Gakpo a maintenant marqué deux buts dans la compétition – il y a une réelle chance que la star du PSV accumule son décompte contre les hôtes du Qatar lors du dernier match de groupe pour se mettre fermement dans le cadre du Golden Boot.

L’Équateur s’est cependant battu pour revenir dans la compétition, alors que Valence a ensuite suivi l’exemple de Gakpo et a marqué lors des matches successifs de la Coupe du monde 2022. L’ancien attaquant d’Everton et de West Ham United, évoluant désormais dans l’élite turque, a été le premier à sauver Noppert après qu’Estupinian ait testé le gardien inexpérimenté.

On soupçonnait que Valence aussi serait considérée comme hors-jeu lorsqu’il a réagi en premier à l’occasion, mais après une inspection plus approfondie, Ake jouait l’attaquant pour son troisième but du tournoi – l’amenant au sommet du classement des buteurs, au moins jusqu’à ce que toutes les autres équipes jouent leur deuxième match de la compétition.

L’Equateur pensait avoir égalisé… Mais c’est exclu pour hors-jeu ! 😕#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5rVXfd16n825 novembre 2022 Voir plus

Il s’agissait également d’une équipe néerlandaise sans deux partants, à Matthijs de Ligt et Memphis Depay – pour deux raisons très différentes. Ismaila Sarr de Watford a mis De Ligt en lambeaux lors du match d’ouverture des Néerlandais contre le Sénégal avant que Gakpo ne trouve à nouveau la percée. L’arrière central du Bayern Munich s’est retrouvé abandonné pour le jeune Jurrien Timber – un autre produit de la célèbre académie de l’Ajax – tandis que le leader de Barcelone Memphis Depay n’a été jugé suffisamment en forme pour participer que pendant 45 minutes de ce match.

Effectivement, Memphis – le deuxième meilleur buteur des Oranje de tous les temps derrière l’ancien attaquant d’Arsenal et de Manchester United Robin van Persie – est arrivé pour le deuxième 45 en tant que remplaçant à la mi-temps.

Le vainqueur du groupe A des Pays-Bas et de l’Équateur affrontera le deuxième du groupe B de l’Angleterre et du Pays de Galles lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde.