Depuis que les gens ont commencé à travailler à domicile pendant Covid, les patrons ont essayé de comprendre comment ramener les gens dans les bureaux. Les entreprises ont également mis en place de grandes incitations pour susciter l’enthousiasme: nourriture gratuite, cadeaux d’entreprise, concerts de bienvenue et bureaux repensés. Pour Amir Henley, il y a un autre gros avantage à être de retour en personne : le retour des potins au bureau. “Je suis le PDG des potins de bureau”, plaisante le spécialiste du marketing de 23 ans. Henley est même devenu viral sur TikTok pour sa satire de pointer juste pour parler du dernier drame sur le lieu de travail. (Pour mémoire, les potins de bureau auxquels il participe sont “tous par plaisir et amour et une façon de passer le temps”, dit-il.) Henley est loin d’être le seul à voir que le plus grand avantage du travail de bureau est la possibilité de passer du temps avec des collègues en chair et en os. Bien que le travail à distance ait été une aubaine pour la flexibilité, il n’a pas été le plus facile pour nos relations sociales. Depuis le début de la pandémie, les gens disent que les plus grands défis du travail à distance sont de se sentir moins connectés à la culture de leur organisation, de réduire le travail d’équipe et de nuire aux relations de travail avec les collègues, selon une étude Gallup. Pendant ce temps, lorsqu’ils ont la possibilité de travailler sur place dans le cadre d’un arrangement hybride, 59 % déclarent que leur priorité est de rencontrer des collègues. En comparaison, 39 % déclarent que leur plus grand objectif pour le temps de bureau est de passer du temps avec leur patron. Tout ce temps en personne à voir certaines des règles tacites du lieu de travail en action et de nombreuses occasions d’échanger des regards complices avec des collègues IRL, font du bureau un terrain fertile pour les commérages. Pour être clair, les commérages qui relèvent de l’intimidation ou du harcèlement sont catégoriquement mauvais, note Elena Martinescu, chercheuse en commérages à la Vrije Universiteit Amsterdam. Mais à bien des égards, les commérages peuvent vraiment profiter ouvriers. Cela peut aider les gens à créer des liens, à progresser au travail, à apprendre à naviguer dans la politique de bureau et même, peut-être, à sauver la culture d’entreprise.

Comment les commérages peuvent accélérer les amitiés professionnelles

Tout d’abord, un peu de contexte : Gossip est un terme générique qui implique une conversation où vous et une autre personne parlez d’un tiers qui n’est pas présent, dit Martinescu. Cela peut être positif ou négatif, lié à une tâche ou complètement aléatoire, mais joue dans le domaine de l’exclusivité et est “quelque chose à propos d’une personne que nous trouvons intéressant et potentiellement pertinent”. Quelle que soit la forme qu’il prend, le commérage est un comportement humain fondamental important et important pour le lien social, dit Martinescu. Par exemple, si vous partagez une opinion sur la partie absente et que l’autre personne est d’accord ou a un autre point de vue à ajouter, vous avez automatiquement quelque chose en commun à discuter. Les commérages fonctionnent mieux lorsque vous et votre partenaire avez un état d’esprit commun à propos de votre objectif, comme s’amuser (par opposition, par exemple, à déterrer de la terre pour entraîner quelqu’un dans la boue). Tout cela pour dire que les commérages de bureau peuvent accélérer les amitiés professionnelles, qui se sont érodées pour beaucoup de gens pendant la pandémie, explique Ben Wigert, analyste principal du lieu de travail chez Gallup. “Nous constatons une baisse significative du nombre de personnes affirmant avoir des relations solides au travail, et en même temps, les relations sont devenues plus importantes que jamais”, dit-il. Les personnes sans relations solides au travail sont plus susceptibles d’être désengagées, d’être moins productives, de se sentir déconnectées de la culture de leur entreprise et, finalement, de quitter leur emploi. Avoir des amis au travail pourrait bien être la clé du bonheur dans la vie, selon le data scientist Seth Stephens-Davidowitz. C’est parce que le travail est considéré comme le deuxième plus misérable de toutes les activités (juste après être coincé malade au lit). Mais tout le monde ne peut pas simplement arrêter de travailler, a-t-il déclaré dans une interview avec Voxdonc sa lecture des données est que “le facteur numéro un qui augmente votre bonheur pendant que vous travaillez est d’aimer les gens avec qui vous travaillez. Cela fait tout exploser.”

Cela peut même être bon pour votre carrière

En plus d’aider les gens à trouver un terrain d’entente, les commérages sur le lieu de travail peuvent être super fonctionnels, déclare Martinescu : Cela peut vous aider à vous assurer que vous êtes sur la même longueur d’onde que vos collègues sur un objectif commun, et à comprendre comment travailler avec des personnes différentes (peut-être même conflits) types de personnalité. Les commérages peuvent vous dire avec qui travailler et qui éviter, ou à qui vous pouvez faire confiance et qui garder à distance.

Nous constatons une baisse significative du nombre de personnes affirmant avoir des relations solides au travail, et en même temps, les relations sont devenues plus importantes que jamais. Ben Wigert analyste principal du milieu de travail chez Gallup

Autre fonction importante, ajoute Martinescu : partager des informations qui vous aident à comprendre votre environnement social. Quelles sont les normes ? Quelles sont les sanctions si vous enfreignez les normes ? En d’autres termes, quelles sont toutes les règles non écrites du lieu de travail que vous devez connaître pour aller de l’avant ? Henley aime voir le potentiel des commérages comme une force pour le bien. Vous pouvez utiliser les commérages pour partager des choses positives sur un collègue (“Saviez-vous qu’aujourd’hui c’est le troisième anniversaire de Sam ?”), ou pour changer sa perception négative d’un autre (“Je sais que vous avez tous les deux eu des difficultés à travailler sur des rapports trimestriels, mais Blake avait de grandes choses à dire sur votre engagement et votre capacité à travailler sous pression. »). Les commérages sur les défis liés au travail pourraient conduire à une bonne résolution de problèmes, ajoute Henley. Et si quoi que ce soit, une séance de ventilation pourrait être ce dont vous avez besoin pour vous défouler, plaisanter sur le fait d’arrêter de fumer et rappelez-vous que vous avez au moins votre ami de travail pour vous garder sain d’esprit si vous décidez de rester.

Les commérages peuvent niveler la dynamique du pouvoir

À certains égards, les interactions en personne aident à déchiffrer, voire à niveler, certaines dynamiques de pouvoir sur le lieu de travail. “Je pense qu’il y a un avantage à interagir avec la direction en personne afin de voir ce qu’ils ne veulent pas que vous voyiez, comme la façon dont vous traitez les gens autour de vous ou la façon dont vous parlez de votre femme”, déclare Kelsey McKinney, hôte du podcast “Normal Gossip” de Defector Media. “Ce genre de choses est difficile à saisir dans un Slack de travail. Il y a certainement des caractéristiques révélatrices qui se produisent dans les conversations informelles qui deviennent immédiatement des commérages de bureau.” Cela peut être particulièrement bénéfique pour ceux qui n’occupent pas traditionnellement des postes de pouvoir sur un lieu de travail : les femmes, les personnes de couleur, les employés subalternes. Le producteur de “Normal Gossip” Alex Sujong Laughlin se souvient d’un groupe de femmes plus âgées qui l’ont soutenue au début de sa carrière audio. “Ils m’ont dit qui éviter, avec qui ne pas être seul dans une pièce, beaucoup de ces secrets de polichinelle qui ont fini par sortir autour de #MeToo et qui m’ont été utiles pour apprendre à naviguer dans l’industrie”, dit-elle.

Ensuite, il y a le réseau de chuchotements sur les opérations sur titres cela peut déclencher un mouvement ouvrier, dit Laughlin – des conversations sur le salaire des gens ou les derniers plans de l’entreprise pour licencier des employés. “Les commérages sont en fin de compte un outil de personnes qui ne font pas partie de la direction”, déclare McKinney. “Les personnes qui ne sont pas responsables peuvent se parler pour former des alliances, être syndicales ou simplement partager votre salaire entre elles, est une forme de commérage très puissante qui peut vous obtenir des choses que vous méritez et obtenir des informations qui vous permettent de mieux négocier ces choses.”

Un potin de retour au bureau

Alors, comment les patrons devraient-ils vraiment penser à ce que les travailleurs attendent le plus du bureau ? S’ils ne sont pas prêts à voir les commérages comme un sous-produit potentiellement bon du lieu de travail (ou du moins un produit inévitable), ils devraient au moins comprendre le désir de connexion sociale des employés dans le cadre du travail lui-même, dit Martinescu. Cela pourrait ressembler à l’introduction d’événements sociaux dans le seul but de ne pas parler de travail, et ils devraient faire partie de la journée de travail plutôt que quelque chose de cloué en dehors des heures de bureau.

Les personnes qui ne sont pas en charge de pouvoir se parler pour former des alliances, qu’elles soient syndicales ou qu’elles partagent simplement votre salaire, constituent une forme de commérage très puissante qui peut vous rapporter des choses que vous méritez. Kelsey McKinney Animateur de “Normal Gossip”