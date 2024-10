Keanu Reeves John Wick La série est un incontournable du genre d’action depuis un certain temps, il peut donc sembler un peu étrange d’imaginer une œuvre dans laquelle le film a presque été enterré. Le film, qui fut la sortie la plus brillante de Reeves après son travail dans La matricen’a presque jamais été réalisé en raison de problèmes monétaires. Cependant, il y avait une actrice qui ne verrait pas la franchise se terminer dans la nuit, et c’était Eva Longoria.

John Wick || Crédit : Lionsgate

Eva Longoria a révélé dans une récente interview que c’est son investissement dans le film qui a permis de le faire décoller, ce qui s’est avéré être une somme d’argent cruciale pour le projet. Sans l’argent investi par Longoria, il y avait de fortes chances que le film ne décolle jamais.

Eva Longoria était heureuse d’investir dans le film John Wick

Eva Longoria | Crédit : Conan / YouTube

Eva Longoria a investi environ 6 millions de dollars dans le projet et, selon l’actrice, c’est le meilleur investissement qu’elle ait fait. Comme le rapporte Date limitel’actrice a révélé ses réflexions sur l’investissement du montant pour John Wick à David Leitch, qui a révélé :

Nous nous souvenions. Elle m’a dit : « Wow, c’est le meilleur argent que j’ai jamais dépensé. » Cela lui a valu un grand bénéfice

L’investissement de l’actrice est intervenu à la dernière minute, alors que quelques jours seulement après le tournage, 6 millions de dollars ont été retirés de la production. Cela aurait fait échouer l’ensemble du projet à moins que l’argent n’ait été récupéré d’une manière ou d’une autre. Cela s’est présenté sous la forme de l’argent que Longoria a déboursé et a sauvé le projet, permettant au genre du thriller d’action de connaître l’une de ses plus grandes entrées depuis longtemps.

John Wick Chapitre 5 a reçu une mise à jour décevante

Keanu Reeves dans le rôle de John Wick (crédit image : Lionsgate)

John Wick a eu l’une des meilleures fins avec son 4ème opus, et il semble que c’est là que la franchise va rester en ce qui concerne les entrées principales dans l’IP. John Wick Chapitre 5 selon Chad Stahelskiannulerait la fin que John Wick Chapitre 4 avait, ce qui ne serait pas la meilleure chose pour la franchise principale. Il a dit :

La vérité honnête est que ce n’est pas le cas [top John Wick: Chapter 4]. Ce n’est tout simplement pas le cas. Il n’y a rien de mieux que ce que nous avons fait. C’est la fin. C’est l’affaire. C’est pour cela que nous avons trouvé la clôture.

Le cinquième opus est en développement avec Lionsgate, mais le dilemme persiste : le chapitre 5 pourrait annuler ce que le chapitre 4 a fait avec sa fin. Cependant, étant donné le montant d’argent que la franchise a pu générer, il faudra un certain temps avant que Lionsgate décide de suspendre la franchise.