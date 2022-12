Le meilleur appareil photo portrait est attaché à un smartphone original

Cela ne devrait pas vous surprendre que nous soyons de grands fans de photographie à GSMArena. La plupart d’entre nous avaient un appareil photo dédié avec un soi-disant objectif de portrait attaché que nous trimballions en voyage. Mais à mesure que les caméras des smartphones s’amélioraient et que leurs photos s’amélioraient, ces caméras dédiées se sont lentement estompées en arrière-plan et nous avons cessé de les transporter.

Puis, vers 2016, Apple a rendu grand public ce qu’on appelle le mode Portrait avec l’annonce de l’iPhone 7 Plus et soudain, chaque téléphone faisait maintenant des portraits avec bokeh assisté par logiciel. C’était il y a plus de six ans, et ces prises de vue en mode portrait se sont améliorées, et par inadvertance, le matériel de l’appareil photo s’est également amélioré (nous nous sommes même aventurés à trouver le meilleur appareil photo de téléphone pour un bokeh naturel).

Mais aujourd’hui, nous avons décidé de voir si l’appareil photo portrait rétractable sur un smartphone Tecno est le meilleur appareil photo portrait que nous ayons jamais vu.

Ceci n’est PAS un article sponsorisé. Comme tous les smartphones, le Tecno Phantom X2 Pro a ses côtés positifs et négatifs, et nous vous invitons à consulter notre Revue complète à lire à ce sujet. Ici, nous nous concentrons sur un aspect petit mais très intrigant du système de caméra du téléphone.

Vous avez peut-être entendu parler de Tecno, surtout si vous êtes un habitué de GSMArena, mais il y a de fortes chances que vous n’en ayez jamais vu un dans la chair ou que vous n’ayez jamais eu l’occasion d’en obtenir un sur votre marché domestique, car il s’agit en grande partie d’un acteur régional – important en Afrique. , important au Moyen-Orient et en Russie, mais peu actif sur les marchés occidentaux ou extrême-orientaux. Cela est sur le point de changer car Tecno vise à diffuser plus largement le Phantom X2 Pro.

Le Phantom X2 Pro est un téléphone phare capable avec un chipset Dimensity 9000, un AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz et un design haut de gamme. Il dispose d’un système de triple caméra avec un objectif de portrait rétractable unique.

C’est le premier appareil photo de ce type au monde sur un téléphone de production (Oppo, Xiaomi et Tecno lui-même ont eu des prototypes), et il est puissant. Il s’agit d’un capteur de type 50MP 1/2,7 pouces avec des pixels pré-binnés de 0,64 µm qui tirent jusqu’à 1,2 µm après un binning à 12MP. L’objectif est un élément optique 7P haut de gamme avec une distance focale équivalente de 65 mm et une large ouverture f/1,49. C’est une distance focale idéale pour les portraits et les zooms.

Lorsque vous ouvrez l’application appareil photo et choisissez l’option d’objectif 2,5x, l’objectif sort physiquement du module de l’appareil photo. Vous pouvez à la fois sentir le mouvement à travers le téléphone et obtenir un son doux. Il évoque des sentiments de nostalgie pour une époque où les téléphones avaient des pièces mobiles.

Lorsque vous combinez la taille relativement grande du capteur avec l’objectif lumineux et la distance focale de 65 mm, vous disposez d’un appareil photo qui a une profondeur de champ naturellement peu profonde et qui peut isoler les sujets de l’arrière-plan (et du premier plan) sans le mode portrait basé sur le logiciel. À 65 mm ou environ 2,5x, il s’agit également d’un appareil photo à zoom raisonnable pour les sujets non humains.

Nous avons capturé quelques exemples d’images pour vous montrer à quel point l’appareil photo portrait du Phantom X2 Pro est bon, et nous l’avons comparé à l’appareil photo 3x du Galaxy S22 Ultra et à l’appareil photo principal du ZTE Axon 40 Ultra. Nous avons choisi d’utiliser le Galaxy car à environ 70 mm, son zoom central est très comparable à l’appareil photo 65 mm du Phantom. L’Axon a un 35mm unique principale appareil photo qui apporte un capteur plus grand que l’appareil photo portrait sur le Phantom X2 Pro. Mais comme il s’agit d’un objectif plus court, il est évident qu’il manque la compression d’arrière-plan de Tecno. Mais regardons les photos avant de devenir trop technique.

L’appareil photo portrait 65 mm du Tecno Phantom X2 Pro et l’objectif zoom 70 mm du Galaxy S22 Ultra ont des champs de vision presque identiques, mais le Phantom peut mieux isoler le sujet grâce à son capteur plus grand et son objectif plus lumineux.

Le capteur plus grand apporte intrinsèquement des avantages tels que de meilleurs détails et des textures bien définies. De plus, l’arrière-plan est plus flou et la qualité du bokeh est supérieure.









Galaxy S22 Ultra 3x contre Phantom X2 Pro 2.5x

Passons à un échantillon de portrait extérieur où la tendance se poursuit. Nos sujets se démarquent grâce à la meilleure isolation de l’appareil photo portrait. L’appareil photo large de l’Axon a un avantage dans les moindres détails (il est un capteur plus grand), mais à 35 mm, il est beaucoup trop large pour offrir le même aspect de portrait. Les traits de notre sujet sont déformés et l’arrière-plan semble plus net.











Phantom X2 2.5x contre Galaxy S22 Ultra 3x contre Axon 40 Ultra 1x

Les trois caméras bénéficient d’une composition plus rapprochée. Notre sujet est encore mieux isolé de l’arrière-plan. Le Tecno a un look de portrait de manuel – les traits du visage ne sont pas déformés comme dans la prise de vue Axon, et l’arrière-plan est plus éloigné et plus flou.











Phantom X2 2.5x contre Galaxy S22 Ultra 3x contre Axon 40 Ultra 1x

La séparation au premier plan est également supérieure sur le Tecno, par rapport aux deux autres caméras du téléphone. Regardez simplement le triangle jaune et la texture du sol au bas des images ci-dessous.











Phantom X2 2.5x contre Galaxy S22 Ultra 3x contre Axon 40 Ultra 1x

Mais l’appareil photo rétractable du Tecno peut faire plus que de simples portraits – c’est un zoom à mise au point rapprochée. Les avantages du capteur plus grand de l’appareil photo et de la portée focale plus longue sont soulignés dans les gros plans ou la macro. Dans cet exemple, l’objectif et le capteur se combinent pour capturer un “look de caméra dédié” avec une défocalisation suffisante au premier plan et à l’arrière-plan, que ni Galaxy ni Axon ne peuvent égaler.











Phantom X2 2.5x contre Galaxy S22 Ultra 3x contre Axon 40 Ultra 1x

Ce look de caméra dédié est perceptible dans d’autres exemples. Tecno a réglé la caméra 2,5x pour qu’elle soit un peu lourde avec la netteté, mais il n’en reste pas moins qu’elle peut obtenir de meilleurs détails de texture que les caméras à capteur plus grandes comme la principale de l’Axon 40 Ultra. Regardez simplement le détail dans le verre à bière ci-dessous.









Phantom X2 2.5x contre Axon 40 Ultra 1x

Tecno a choisi une grande distance focale pour l’associer à un grand capteur. Le champ de vision de 65 mm est idéal pour les visages humains, les objets, les paysages et à peu près tout ce à quoi vous pourriez penser. Cette distance focale ne souffre pas de distorsion et peut produire de belles images avec des arrière-plans naturellement flous lorsqu’elle est associée à un grand imageur. C’est une bonne base pour le mode Portrait assisté par logiciel, que le Phantom X2 Pro propose également. Cela amène le déjà bon bokeh à un autre niveau.

Voyons si d’autres téléphones ajoutent une caméra zoom à gros capteur. Ce sera peut-être la prochaine grande chose. Nous l’espérons!