Le meilleur anime absolu que vous devriez diffuser en janvier 2023

Les fans d’anime peuvent démarrer 2023 avec une multitude de nouvelles versions à diffuser. Cette finale de la saison 1 de Homme à la tronçonneuse a probablement laissé un impact – et peut-être un vide – après avoir vu Denji, Aki et Power affronter des monstres. Mais la nouvelle année apportera aux téléspectateurs beaucoup à attendre, y compris l’adaptation de NieR: Automata, la finale de l’attaque des Titans et une nouvelle saison de Jujutsu Kaisen.

Voici un aperçu de ce que vous pouvez diffuser ce mois-ci sur Crunchyroll, Netflix et d’autres services de streaming.

Lire la suite: Meilleurs services de streaming d’anime pour 2023

Yasuhiro Nightow/Shonengahosha/Crunchyroll Un redémarrage de Trigun Stampede fait ses débuts sur Crunchyroll le 7 janvier et présente Vash the Stampede, Millions Knives, Rem Saverem et un personnage appelé Roberto de Niro dans une nouvelle série d’aventures. Il y a 12 épisodes qui seront diffusés le samedi.

My Hero Academia Saison 6

Avec Shigaraki dans une mission de chaos rempli de rage utilisant l’Armée de libération métahumaine, les enjeux sont élevés pour notre bien-aimé Izuku “Deku” Midoriya, UA High et les super-héros professionnels. De nouvelles bizarreries, de nouveaux défis et une nouvelle guerre nous attendent dans Mon université de héros. Cette saison est un incontournable, et l’émission est diffusée sur Hulu ou Crunchyroll le samedi à 2 h 30 PT (5 h 30 HE) avec la version doublée à 12 h PT (15 h HE). Regardez le dernier épisode au printemps 2023.

Vinland Saga Saison 2

Après avoir laissé les téléspectateurs avec un cliffhanger dans la saison 1, Vinland Saga revient le 9 janvier. Suivez Thorfinn dans une nouvelle quête où il cherche le salut et la paix après la mort d’Askeladd. Louée pour ses personnages dynamiques et sa narration sur le thème des Vikings, la série diffusera de nouveaux épisodes sur Netflix et Crunchyroll chaque lundi.

Ken Wakui/Kodansha/Toman via Twitter La populaire série animée revient à la télévision le 7 janvier avec l’arc Christmas Showdown. L’histoire plonge dans le bœuf entre le Tokyo Manji Gang et les Black Dragons. Regardez Takemichi, Hakkai et Taiju manœuvrer et se battre lorsque Tokyo Revengers est diffusé sur Hulu.

Junji Ito Maniac : Contes japonais du macabre



Frapper Netflix le 18 janvier est une anthologie animée adaptée du manga d’horreur populaire de Junji Ito. Les téléspectateurs pourront voir des histoires comme Hanging Balloon prendre vie sur le petit écran, ainsi que plus de 15 autres contes. La saison 1 se compose de 18 épisodes qui

Serrure bleue

Oubliez Ted Lasso. La saga de football de Blue Lock oppose les meilleurs joueurs du secondaire au Japon dans un programme rigoureux pour trouver le plus grand attaquant du pays. Regardez Yoichi Isagi lors de son voyage chaque samedi. 11 h PT (14 h HE) sur Crunchyroll. Cette saison comportera 24 épisodes au total, répartis en deux cours consécutifs diffusés jusqu’en mars 2023.

Vers ton éternité saison 2



To Your Eternity revient avec une narration plus mélancolique et captivante sur les luttes de Fushi en tant qu’immortel qui change de forme. Cette fois, il ne peut pas tenir son engagement envers la solitude lorsqu’il affronte les Nokkers et a besoin d’aide pour le faire. La saison 2 de To Your Eternity comprend 20 épisodes et a commencé à être diffusée sur Crunchyroll le 23 octobre à 5 h 30 PT (8 h 30 HE).

Capture d’écran Tōzai/Nexus via YouTube Ne vous laissez pas berner par les images sombres de la bande-annonce de L’éminence dans l’ombre, parce que la série tombe dans la voie légère. Suivez le gamin le plus cool du quartier, Cid Kagenou, dans sa quête pour protéger le monde avec son organisation fantôme imaginaire contre des méchants imaginaires, le Culte des Diabolos. Il n’est pas complètement hors de la base, cependant, et cela fonctionne à son avantage car il recrute d’autres personnes pour sa cause. Adaptée du manga de Daisuke Aizawa, la nouvelle série est disponible en streaming sur Hidive les mercredis à 7h30 PT (10h30 HE). La saison 1 a commencé le 5 octobre et comportera 20 épisodes.

Lookisme



Un anime coréen, Lookism suit Daniel, un lycéen victime d’intimidation pour son apparence. Après s’être réveillé dans un nouveau corps, il explore et expérimente le “lookisme”, un terme qui décrit les stéréotypes, le traitement préférentiel ou la discrimination basée sur l’apparence. La saison 1 a fait ses débuts sur Netflix le 8 décembre.