Le meilleur analyste des matières premières de Goldman considère le cuivre comme une alternative à la crypto

LONDRES – Les crypto-monnaies sont une alternative au cuivre – et non à l’or – lorsqu’il s’agit de se couvrir contre l’inflation, selon Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs.

L’inflation augmente alors que l’économie mondiale se remet des effets de la crise de Covid-19, car les banques centrales maintiennent une politique monétaire historiquement souple et la demande dépasse l’offre sur plusieurs fronts. L’indicateur d’inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, l’indice de base des dépenses de consommation personnelle publié vendredi, a augmenté de 3,1% en avril par rapport à l’année précédente, dépassant les attentes.

L’or et la crypto ont été considérés comme des couvertures contre la hausse des prix, les taureaux de la crypto dans certains cas se faisant les champions du bitcoin comme remplacement moderne des lingots. Les couvertures contre l’inflation visent à protéger l’investisseur contre une baisse du pouvoir d’achat de l’argent due à la hausse des prix.

Les prix de l’or ont augmenté de près de 200 $ depuis début avril pour atteindre un sommet de quatre mois, alimenté par l’affaiblissement du dollar américain et une augmentation de la demande sur fond d’anticipations d’inflation en hausse.

Pendant ce temps, les crypto-monnaies ont connu une course folle. Bitcoin, par exemple, est en hausse de plus de 25 % depuis le début de l’année, mais en baisse de plus de 25 % au cours des trois derniers mois.

S’adressant mardi à « Squawk Box Europe » de CNBC, Currie a déclaré que les investisseurs ne devraient pas considérer les monnaies numériques comme un substitut à l’or lorsqu’ils examinent les couvertures contre l’inflation, mais ont plutôt noté leurs similitudes avec le cuivre.

« Vous regardez la corrélation entre le bitcoin et le cuivre, ou une mesure de l’appétit pour le risque et du bitcoin, et nous avons 10 ans d’historique de trading sur le bitcoin – c’est définitivement un actif à risque », a déclaré Currie. Il a noté que le bitcoin et le cuivre agissent tous deux comme des couvertures contre l’inflation « à risque », par rapport à l’or, qui est considéré comme une valeur refuge, ou « sans risque ».