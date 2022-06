Le meilleur analyste de RBC voit son retour

“Qu’est-ce que ça [stress] test nous montre que, contrairement à 2008 et 2009, lorsque 18 des 20 plus grandes banques ont réduit ou éliminé leurs dividendes, cela ne se produira pas cette fois », a déclaré Cassidy. « Ces banques sont bien capitalisées. Les dividendes seront en sécurité pendant la récession.”

Gerard Cassidy prédit que la tendance haussière fera son retour en raison de la forte croissance des revenus et de l’optimisme entourant le crédit.

Selon le principal analyste bancaire de RBC Capital Markets, les investisseurs « apathiques » ou négatifs envers les banques changeront d’avis au second semestre de l’année.

Cassidy spécule que la hausse des taux d’intérêt ouvrira la voie à des “chiffres incroyables” à partir du troisième trimestre. Il met en évidence Bank of America en tant que bénéficiaire majeur.

“Nous prévoyons que Bank of America pourrait avoir une croissance des revenus de 15% à 20% cette année dans le revenu net d’intérêts en raison de la hausse des taux”, a déclaré Cassidy, qui a une note d’achat sur le titre.

Il s’attend à ce que les banques en difficulté, dont Deutsche Bank et Credit Suisse, enregistrent également de meilleurs résultats cette année. Même en cas de choc financier, Cassidy pense qu’ils devraient être capables d’y résister et d’en sortir avec un capital sain.

“Le vrai risque est en dehors du système bancaire”, a déclaré Cassidy. “Une fois que les gens réalisent que le crédit n’est pas si mauvais et que la croissance des revenus est très forte, cela change le sentiment, espérons-le, dans la dernière partie du second semestre de cette année.”

Les valeurs financières S&P ont rebondi de 5 % la semaine dernière.

— Natalie Zhang de CNBC contribué à ce rapport.

Divulgations : RBC Capital Markets a reçu une rémunération pour des services bancaires d’investissement et autres que Bank of America au cours des 12 derniers mois. Elle a également géré ou co-géré une offre publique de titres pour Bank of America.

