Le meilleur ami et le fils d’Anne Heche lui rendent visite à l’hôpital et donnent un aperçu du jour de l’accident

Juste après l’annonce de la nouvelle selon laquelle l’actrice Anne Heche n’a pas “repris conscience” et est dans le coma suite à son accident de voiture la semaine dernière, le fils de Heche, Homer Laffoon, âgé de 20 ans, et sa meilleure amie Heather Perry, ont été vus à l’hôpital où Anne est soignée. Les deux ont été aperçus en train de s’embrasser et d’avoir l’air épuisés.

Plus d’informations sortent sur le jour de l’accident, selon Duffy, qui n’était pas avec Heche vendredi.

Laffoon et Duffy ont été repérés à l’extérieur de l’hôpital lundi de 11h00 à 16h00 environ.

Ils ne sont pas arrivés ni repartis dans la même voiture. Duffy a passé 30 à 45 minutes dehors à avoir l’air tendu au téléphone avant de se rendre à l’hôpital. Elle est ressortie à l’extérieur vers 13h00 pour prendre un appel téléphonique de 30 minutes.

Laffoon a ensuite été vu aux côtés de Duffy, alors que les deux sortaient ensemble de l’hôpital, où ils ont parlé pendant plusieurs minutes.

Laffoon est le fils aîné de Heche, qu’elle partage avec Coleman Laffoon. Les deux se sont mariés de 2001 à 2009.

Elle a également un fils, Atlas, avec l’acteur James Tupper, avec qui elle a été de 2007 à 2018.

À un moment donné, Laffoon a été aperçu avec une autre jeune femme, qui l’accompagnait vers et depuis l’hôpital.

Duffy dit qu’elle n’a pas vu Heche le jour de l’accident.

Duffy est le co-animateur de Heche sur leur podcast, “Better Together with Anne Heche and Heather Duffy”.

Elle a également précisé que son dernier épisode de podcast avec Heche, où les deux femmes « buvaient de la vodka » et « chassaient du vin », avait été enregistré le mardi avant l’accident.

En route vers sa voiture, Duffy a été interrogée sur le statut de Heche. Elle avait l’air abattue mais a partagé : “Nous espérons qu’elle ira bien.”

Bien que Heche ait été auparavant décrit comme stable son représentant a déclaré à Fox News Digital qu’elle “n’a pas repris connaissance depuis peu de temps après l’accident”.

Le représentant a également déclaré que Heche est dans “un état extrêmement critique” et a “une blessure pulmonaire importante nécessitant une ventilation mécanique et des brûlures nécessitant une intervention chirurgicale”.

Un responsable de l’information publique du LAPD a déclaré à Fox News Digital que les autorités avaient obtenu un mandat pour un échantillon de sang de Heche, et s’il s’avère qu’elle était en état d’ébriété au moment de l’accident, elle sera accusée d’un délit de conduite avec facultés affaiblies. Cours.

