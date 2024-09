Le « meilleur ami » du prince Harry : l’agent de sécurité embauché qui a assuré le soutien des membres solitaires de la famille royale pendant plus d’une décennie – y compris lors de CE voyage à Las Vegas et de la baby shower de Meghan Markle à New York, remplie de stars

En se retirant de ses fonctions royales en 2020, le prince Harry a renoncé à beaucoup en échange de sa liberté personnelle : le confort douillet de Frogmore Cottage, la sécurité financière et l’assurance du commandement de la royauté et de la protection spécialisée de la police métropolitaine.

Mais des rapports suggèrent qu’il aurait également renoncé à autre chose alors que lui et Meghan Markle s’enfuyaient vers la ville ensoleillée de Montecito : un cercle proche d’amis.

Des rapports suggèrent que le duc de Sussex se sent de plus en plus seul en Californie et compte sur un ancien officier de protection royale, à qui il paierait désormais des milliers de livres par jour pour sa sécurité, comme son « meilleur ami ».

David Langdown a servi comme agent de protection rapprochée auprès de la police métropolitaine pendant 16 ans et a été affecté à Harry pendant environ une décennie, accompagnant Harry lors de son tristement célèbre voyage à Las Vegas où il a organisé une pool party entouré de femmes en bikini.

Mais même si le côté sauvage du duc s’est atténué avec l’âge, « Langers », comme on l’appelle, a été une présence constante à ses côtés et à ceux de Meghan.

Et après avoir pris sa retraite du secteur public, il a continué à travailler pour le duc, devenant l’un de ses plus proches confidents.

David Langdown est aux côtés d’Harry depuis plus d’une décennie – on le voit ici accompagnant le prince à la sortie d’une boîte de nuit de Soho après une soirée en 2011

Il est devenu l’agent de protection de Meghan pendant qu’elle et Harry se fréquentaient et après leur mariage – vu ici dans le dos de la duchesse à New York en 2019

Et il était sur le siège avant d’un Range Rover qui a emmené Harry et Meghan loin de Frogmore Cottage en 2022

Langdown a accompagné Harry lors de son tristement célèbre voyage à Las Vegas en 2012, où il a profité de la compagnie de femmes en bikini et d’une partie de billard striptease

On dit qu’Harry est seul de l’autre côté de l’Atlantique, et sa fête pour son 40e anniversaire devrait compter en grande partie parmi ses invités les amis hollywoodiens de Meghan.

On ne sait pas si Langdown sera parmi les présents, ou s’il accompagnera le duc lors des vacances qu’il prendrait avec des amis pour marquer la fin de sa quatrième décennie sur la planète.

Mais l’ancien policier de la police métropolitaine, qui aurait débuté comme agent de police à Stoke Newington, dans le nord de Londres, serait un visiteur régulier de Los Angeles dans son rôle de directeur des opérations américaines au sein de la société de sécurité privée Broadstone Risks.

Il a été photographié aux côtés de Harry à de nombreux moments clés de sa vie, à la fois dans le service public et en tant que mercenaire.

« Langers » était aux côtés d’Harry alors qu’il quittait une boîte de nuit de Soho en 2011 ; il a également rejoint le duc lors du tristement célèbre voyage à Las Vegas où Harry a été photographié complètement nu après avoir joué au billard strip-tease.

M. Langdown a également été vu avec Meghan après qu’elle et Harry se soient fréquentés, accompagnant le couple lors de leur premier voyage royal en Irlande du Nord en mars 2018 avant de se marier deux mois plus tard.

Il était derrière Meghan lorsqu’elle est sortie à New York pour une baby shower un an plus tard, visiblement enceinte du jeune Archie.

On pense que M. Langdown a pris sa retraite du Met à l’été 2022, quelques mois après avoir reçu la médaille royale victorienne de la reine Elizabeth II pour ses services à la famille royale.

Des mois plus tard, il était sur le siège avant d’un Range Rover transportant Harry et Meghan depuis Frogmore Cottage après avoir commencé son travail avec Broadstone, une entreprise créée par l’ancien officier du Met Peter Miles.

Il aurait protégé des personnalités comme Beyoncé et Jay-Z ainsi que la pop star Ariana Grande.

Le cabinet décrit M. Langdown comme ayant une carrière « caractérisée par un engagement profond et une expertise inégalée » au cours de laquelle il a protégé la reine Elizabeth II, le prince Charles de l’époque et le duc et la duchesse de Cambridge, aujourd’hui prince et princesse de Galles.

« Apportant sa vaste expérience et ses connaissances à Broadstone Risks en 2022, David contribue désormais de manière significative aux opérations internationales de l’entreprise », peut-on lire sur son site Web.

« Son expertise dans les services de protection au niveau royal et gouvernemental enrichit Broadstone Risks d’une expertise approfondie rarement trouvée dans le domaine. »

Il est une force omniprésente lors des fiançailles des Sussex, vu ici derrière Meghan en 2022 lors d’un événement de lancement des Jeux Invictus à Düsseldorf, en Allemagne

David Langdown photographié avec le prince Harry à Londres en mars 2023. On pense qu’il travaille principalement en Californie

« Langers », comme il est appelé parmi ses amis, est devenu policier au début des années 1990 et a pris sa retraite en 2022 (photographié au Nigeria dans l’entourage des Sussex en mai)

Là où vont les Sussex, « Langers » les suit : on les voit ici par-dessus leur épaule alors qu’ils visitaient la Colombie en août

Une source de sécurité de haut rang a déclaré à MailOnline en 2022 : « Dave est un homme adorable et un agent de protection royale très expérimenté qui a travaillé pour Harry pendant de nombreuses années.

« Harry lui fait clairement confiance, à tel point qu’il a accompagné Meghan à sa baby shower à New York. Il était également avec Harry à Vegas. »

Et depuis lors, il est devenu une force omniprésente aux côtés d’Harry et Meghan : toujours présent, mais jamais au centre de l’attention.

Il s’est attardé aux côtés de Meghan lors d’un événement de lancement des Jeux Invictus 2022 à Düsseldorf, et était aux côtés du duc à Londres en mars de l’année dernière.

Plus récemment, M. Langdown a été vu gardant un œil vigilant sur les Sussex alors qu’ils entreprenaient une tournée quasi royale au Nigeria en mai – surveillant sévèrement la visite derrière une paire de lunettes à monture d’écaille.

Et alors que le couple atterrissait en Colombie pour une autre tournée – une tournée qui a été critiquée pour avoir coûté 45 000 £ aux contribuables sud-américains – le gardien n’était pas loin derrière.

Des sources affirment que Harry et M. Langdown sont « comme larrons en foire », l’agent de sécurité ayant déménagé sa famille en Californie.

Une source a déclaré le soleil:’Le garde est un Anglais qui a déménagé à Montecito avec sa famille. Lui et Harry sont très proches, très soudés. Ils sont comme des voleurs.’

Mais sa présence a un coût.

Une source de sécurité a déclaré le miroir en 2022, même si M. Langdown « est le meilleur des meilleurs » et que sa relation avec Harry remonte à « des années d’âne », la facture de ses services s’élève « certainement… à des milliers de livres par jour ».

On dit qu’Harry passe ses journées à faire des courses à l’école et des balades à vélo avec son personnel de sécurité, avec un ressentiment croissant envers l’image publique des Sussex, en contraste avec celle de son frère et de sa belle-sœur, le prince et la princesse de Galles.

Un vieil ami a déclaré le mois dernier au Times à quel point Harry est désormais un « garçon très en colère », ajoutant : « Tous ceux qui le connaissent pensent qu’il préférerait être au sommet de la popularité ici, avec tout le monde qui l’aime, comme c’est le cas avec William et Kate. »

Les Sussex et Broadstone ont été contactés pour commentaires.