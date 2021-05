Le meilleur ami de Nick Knowles supplie la BBC de ne pas le renvoyer de DIY SOS et dit qu’il fait «  tellement de travail caritatif dans les coulisses  »

La BBC BOSSES a été invitée hier soir à ne pas limoger Nick Knowles – par l’un de ses meilleurs amis.

Le présentateur de DIY SOS fait face à la hache en raison de son implication dans une publicité de céréales Shreddies.

Aujourd’hui, la star de 58 ans, fière de soutenir les vétérans des forces armées, est défendue par le président de Hull 4 Heroes Paul Matson.

Paul a déclaré: «Nick est un ami formidable pour nous, il a fait don de milliers de son propre argent et nous demande toujours de ne pas faire de publicité, nous soutient dans tout ce que nous faisons, ainsi que de parcourir des centaines de kilomètres à la baisse d’un chapeau pour soutenir nous lors d’événements.

«Bien que Nick ne demande aucune publicité, c’est son heure et les gens devraient connaître le genre d’homme que Nick est. C’est un homme gentil et un grand ami pour moi personnellement.

Publiant sur Twitter jeudi, Hull 4 Heroes a rappelé à la BBC le travail exceptionnel de Nick pour soutenir la communauté à Hull et ailleurs.

Les gens n’ont aucune idée de combien @MrNickKnowles fait dans les coulisses, en son temps et à ses frais pour @DIYSOS ,@ hull4heroes & @ Veteransvillag1

Nous l’avons vu de première main

Et maintenant tout cela sur une publicité comique de céréales?

Nous exhortons la BBC à réfléchir à nouveau pic.twitter.com/orwgSKDSGR – Hull 4 Heroes (@ hull4heroes) 20 mai 2021

BBC

Il a appelé à ce que le travail caritatif de Nick soit pris en considération[/caption]

« Les gens n’ont aucune idée de tout ce que Nick Knowles fait dans les coulisses, à son temps et à ses frais pour DIY SOS, Hull 4 Heroes et The Veterans Village », indique le message.

«Nous l’avons vu de première main Et maintenant tout cela sur une publicité de céréales comique? Nous exhortons la BBC à réfléchir à nouveau. »

L’organisme de bienfaisance a également partagé des photos touchantes de l’implication précédente de Nick avec l’organisme de bienfaisance sur les réseaux sociaux.

BBC

Il a travaillé sur l’émission de la BBC depuis son lancement en 1999[/caption]

Le rôle de Nick sur DIY SOS a été laissé en suspens en raison du lien Shreddies, avec l’annonce de 30 secondes, où il se fait appeler «Nick ‘get it done’ Knowles», diffusé pour la première fois en février.

Il est régulièrement diffusé à la télé et a été visionné en ligne plus de deux millions de fois.

La star de la télévision serait dans un «tourment absolu» face à la possibilité de perdre son emploi pour avoir participé, ce qui pourrait constituer une violation des règles de la BBC.









Des initiés ont déclaré que l’annonce enfreignait la réglementation car elle semble utiliser la réputation DIY SOS de Nick pour fouetter les céréales.

Nick a animé l’émission depuis son tout premier épisode en 1999; le spectacle a aidé à collecter des millions pour des œuvres caritatives, y compris un projet de la tour Grenfell avec les princes William et Harry en 2018.

Une guerre d’enchères avec d’autres chaînes a déjà commencé alors que les radiodiffuseurs se battent pour obtenir Nick pour leurs propres émissions s’il est renvoyé par le Beeb.