L’ancien meilleur ami de maman Kailyn Lowry, Mark Allen, l’a qualifiée de « menteuse » et « irrespectueuse » après l’avoir ombragé sur son podcast.

Kailyn, 29 ans, se querelle actuellement avec son ami de longue date Mark, qui est apparu sur Maman adolescente 2 depuis la première saison.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Ados Mom.

Instagram

Kailyn Lowry est en désaccord avec son ancien meilleur ami Mark Allen[/caption]

Mark Allen/Instagram

Mark a qualifié Kailyn de « menteur »[/caption]

Dans un épisode de podcast du 11 mai bébé mamans pas de drame, Kailyn a affirmé à son co-animateur, Vee Torres, que son amie était « tellement en colère » contre elle pour avoir accepté de partir en excursion d’une journée pour son 30e anniversaire au lieu de toute la semaine.

Mais dans une interview exclusive avec The Sun, Mark a affirmé que son ami de plus de 15 ans avait « menti » sur son podcast au cours de l’escapade d’anniversaire.

Il a déclaré dans un effort pour remettre les pendules à l’heure : « J’ai traversé les bons et les mauvais moments et j’ai vécu ces moments avec elle. J’ai vu tellement de gens entrer et sortir de sa vie. J’ai accepté et traité beaucoup de choses.

« Dans cette situation ici, c’est devenu un point où elle a commencé à me manquer de respect. Une fois que vous me manquerez de respect, je ne vais pas le tolérer ou gérer ça. Maintenant, je vis des choses où elle ment sur certaines choses qui se sont passées et c’est l’une de mes bêtes noires. Je ne vais pas m’occuper de ça.

MTV

Mark a affirmé que son ami de 15 ans lui avait manqué de respect[/caption]

Mark Allen/Instagram

Kailyn a affirmé que Mark s’était « mis en colère » lorsqu’elle ne voulait pas partir en voyage d’une semaine pour son anniversaire, bien qu’il ait nié ses allégations.[/caption]

Mark a expliqué comment il avait planifié un voyage d’anniversaire d’une semaine en mai à Ocean City, Maryland, avec ses amis séjournant dans une maison.

Il a dit à propos de Kailyn : « Mon ami était comme, j’habite si près d’Ocean City, j’y suis allé tellement de fois. Elle est comme si je pouvais venir un jour. J’ai dit : ‘D’accord, viens samedi.’ On va griller, faire des jeux, ça va être sympa. C’était ma réponse.

«Elle est allée sur l’un de ses podcasts qu’elle a. Elle a déclaré que quand elle m’a dit cela, j’étais tellement bouleversée et tellement en colère. C’est un mensonge! Quand elle m’a dit ça, j’étais comme d’accord, c’est bon, venez ce samedi.

« Je n’étais pas contrarié, je n’étais pas en colère. »

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn a affirmé qu’elle n’aurait « aucune aide » avec ses quatre enfants, ce que Mark a qualifié de « mensonge »[/caption]

Également sur le podcast, Kailyn a déclaré que le voyage d’une semaine pour elle et ses quatre enfants aurait fini par coûter 3 000 $ à 4 000 $ entre les activités, l’hébergement, la nourriture, les souvenirs, etc.

Mais Mark a insisté sur le fait que c’était « un autre mensonge ».

Il a affirmé : « Tout d’abord, pour la maison que nous avions, vous seul deviez payer. Je ne vais pas vous faire payer pour vos enfants. Toutes ces choses qui se calculaient à ce grand nombre qu’elle pensait qu’elle allait payer étaient pour des choses qu’elle voulait faire !

Kailyn a également expliqué qu’elle n’aurait « aucune aide » avec Isaac, 11 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans et Credo, 10 mois.

Mark Allen/Instagram

Mark a affirmé que son ancien ami l’avait maudit lorsqu’il a essayé de changer ses plans de pêche à la plage[/caption]

Mark a répondu : « Nous avons un ami qui l’aide avec ses enfants. Elle avait prévu de venir juste pour l’aider avec ses enfants. C’est donc un autre mensonge.

« Tout ce que je fais est basé sur elle et ses enfants. Qu’elle s’assoie sur ce podcast et dise que je ne comprends pas parce que je n’ai pas d’enfants. c’est très blessant et irrespectueux.

En raison du temps froid, Mark a changé les plans du samedi d’une journée à la plage à la pêche.

Kailyn était à bord avec le changement, mais se serait fâché quand il l’a remis à la plage.

Référez-vous à la légende

Kailyn s’est fâchée parce qu’elle a déjà parlé à ses enfants du voyage de pêche, a-t-il affirmé[/caption]

Il a affirmé : « J’ai parlé à tout le monde et j’ai dit, tu veux aller à la plage ? Et ils ont dit oui. Elle m’a répondu par texto, elle a dit: « Non, nous allons pêcher parce que c’est ce que j’ai dit à mes enfants et c’est ce que nous allons faire. »

«Elle est devenue très irrespectueuse avec moi. Elle a dit : ‘F vous. Nous allons pêcher. C’est ce que vous m’avez dit et c’est ce que j’ai dit à mes enfants. Mon truc, c’est que tu es allé jusqu’ici pour me manquer de respect, pour m’appeler par mon nom juste parce que je suis passé de la pêche à la plage ? C’est un événement adapté aux enfants !

« Pour que cela explose de cette façon et qu’elle me manque de respect de cette manière parce que j’ai changé de plan, c’est hors limites. Je ne supporterai pas les gens qui me manquent de respect.

« Vous m’avez regardé au fil des ans dans la série, en me suivant sur les réseaux sociaux, vous connaissez mon cœur, j’ai un cœur très pur, je suis très aimant.

Mark Allen/Instagram

Mark s’exprime pour éviter que son nom « traîne dans la boue »[/caption]

«Normalement, je me tais, il y a beaucoup de choses que j’ai vues, vécues et regardées. Je ne me tais pas lorsque vous m’impliquez ou que vous me manquez de respect. Vous n’allez pas traîner mon nom dans la boue ou faire de moi ce que je ne suis pas.

Une semaine après leur éruption, Mark a affirmé avoir tenté de se réconcilier en lui envoyant un texto : « Écoute, on est de la famille, on va traverser des choses, on va se dire des choses, mais je t’aime toujours, Je t’aimerai toujours. »

Il a affirmé que Kailyn n’avait pas répondu et l’a bloqué sur les réseaux sociaux quelques jours plus tard.

Il a ajouté : « Je n’ai aucune raison de venir ici et de mentir sur quoi que ce soit. Je vais le garder 100. C’est juste la personne que je suis. Je suis assis ici aussi passionné que je le suis parce que je l’aime toujours. Elle est ma famille. Je l’aime tellement. Mais à ce stade, en ce moment, j’ai la tête haute et je marche droit et j’avance.

Médias sociaux – Se référer à la source

Mark est «très blessé» parce qu’il est proche de ses enfants[/caption]

Mark a ajouté qu’il est également « très blessé » parce qu’il est proche de ses enfants, en particulier de ses deux fils aînés Isaac et Lincoln.

Il a poursuivi: «Je ne sais pas où aller à partir d’ici. C’est un mélange d’émotions et de sentiments blessés. C’est dur.

« J’ai beaucoup été là pour elle. Il y a beaucoup de gens de son côté qui sont des oui. Ils lui disent ce qu’elle veut entendre. Je ne vais pas m’asseoir ici et vous mentir. Le fait qu’elle n’aura pas cette personne qui est réelle avec elle, je ne sais pas comment ce sera.

Il a terminé : « Elle a un très grand cœur. Je suis juste là pour raconter mon côté car elle en a dit beaucoup et je voulais corriger un mensonge. Je ne veux pas que mon nom soit jeté dans la boue.

Mark Allen/Instagram

La petite amie de longue date de Mark est venue à sa défense[/caption]

La petite amie de Mark depuis cinq ans, Alanah, s’est défendue : « Le genre de personne qu’il est, tout ce que nous avons toujours fait était pour les enfants et pour elle. Tout ce que nous avons fait. Elle nous fait passer pour de mauvaises personnes. Ce n’est pas le cas. »

Kailyn n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Dans l’épisode du 11 mai, la star de MTV a déclaré à Vee : « Personnellement, nous vivons à seulement deux heures de là. Pour nous, c’est une excursion d’une journée ou un week-end. Il vit aussi en Pennsylvanie et voulait y passer la semaine et en disant c’est combien ça va être, c’est la maison, j’ai dit : « Je t’aime à en mourir et je ferai l’excursion d’une journée avec les enfants, mais j’ai dit malheureusement, cela ne fonctionne pas pour moi d’y aller pour la semaine’ et je sais qu’ils étaient vraiment contrariés.

Instagram/Kailyn Lowry

Kailyn a fait des déclarations à propos de Mark sur son podcast Baby Mamas No Drama[/caption]

« Ils me comptaient parmi les personnes à mettre de l’argent pour la maison mais j’étais comme si je ne pouvais pas justifier… cela aurait été un voyage de 3 000 $ à 4 000 $ pour moi et quatre de mes enfants et j’ai aussi besoin d’aide avec le bébé parce que Je ne peux pas le faire moi-même donc j’aurais dû faire venir quelqu’un avec moi. Je ne peux pas justifier ça donc malheureusement, je ne peux pas venir mais je viendrai pour la journée.

«Ils étaient tellement en colère et tellement bouleversés. Mais j’étais comme si tu n’avais pas d’enfants. Si je vais dépenser cet argent, ce sera quelque part où je veux aller, mes enfants vont s’amuser. Même si cela a blessé mon ami, cela a mieux fonctionné pour ce que nous voulons faire. Je dois penser à mes enfants.

Les deux ont maintenant porté leur querelle sur les réseaux sociaux.





Mark a posté sur son histoire Instagram plus tôt dans la journée: « L’un de mes amis proches est allé sur son podcast et a menti sur beaucoup de choses me concernant. C’est une menteuse. Irrespectueux. Personne toxique et sans amour. Je n’ai besoin de personne dans ma vie comme ça. Si tu n’es pas pour moi. Tu es contre moi. Alors j’avance. Je me lave les mains. »

Kailyn a répliqué sur son histoire Instagram: «Les limites ne sont un problème que pour les personnes qui ont bénéficié de votre absence. Gardez cela à l’esprit lorsque vous dites non à quelqu’un ou que les choses changent ou que vous changez d’avis.

« Avec des gens qui n’aiment pas les frontières et des choses comme ça vont exploser. »

Mark Allen Instagram

Mark a également déchiré les réseaux sociaux de Kail[/caption]