Le meilleur ami de Boy George envoie un “avertissement” à l’icône de la musique après l’effondrement du camp

L’icône de la MUSIQUE Boy George a reçu un avertissement via les réseaux sociaux d’un ami proche.

Le chanteur du club culturel a reçu quelques mots de sagesse pour le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! jungle, de son meilleur ami.

L'ami de Boy George a envoyé un avertissement à la star après l'effondrement du camp

Postant sur les réseaux sociaux, l’ami proche de George qui est surnommé « PK », a offert quelques conseils, déclarant : « Regardez-vous tous ? Si je pouvais l’atteindre maintenant, je dirais sortez-vous de la tête George … donnez-nous ce sourire, il illuminera le pays !!! PAQUET”

Le message, qui présentait une photo de la star dans le camp, a récolté plus de 17 000 likes, les fans affluant vers les commentaires pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux a écrit : « Il me rend fou avec son hypocrisie !! ».

Un autre fan a écrit: « Continuez à le donner à Hancock !! Tu es mon gagnant !! ”.

Certains téléspectateurs se sont déchaînés dans les commentaires du post, frustrés par les bouffonneries récentes de la star.

L’un d’eux a écrit : “Il agit comme un enfant désolé”.

Un deuxième a ajouté : “Boy George est la personne la plus ennuyeuse de la jungle”.

Félicitant le musicien, un autre a commenté: “Je ne regarde que parce que George est dedans, j’aime son honnêteté #georgeforjungleking”.





La star a haussé les sourcils avec ses bouffonneries récentes dans la série, notamment en se heurtant à l’ancien secrétaire à la santé en disgrâce Matt Hancock.

Discutant sur Good Morning Britain pour promouvoir son nouveau livre The Boy Who Sat By The Window, l’auteur Davide Hodge a expliqué l’aversion de Boy George pour Hancock, déclarant: «Il y aura des frictions.

« Il y a deux choses que George n’aime pas particulièrement et ce sont les fanatiques et les conservateurs.

“Il y aura un affrontement parce que je sais ce qu’il pense de ces problèmes.”

La star a récemment évité Matt tandis que ses camarades de camp se sont penchés sur le politicien au sujet de son comportement douteux, notamment en embrassant un assistant et en enfreignant les règles de verrouillage pendant la pandémie.

Une source de l’émission a déclaré: “George est parti juste avant que les choses ne commencent à chauffer.

“Il aurait renversé son couvercle s’il était assis là à écouter les excuses franchement pathétiques de Matt.”

Boy George and Culture Club s'est produit lors du Austin City Limits Music Festival à Austin, Texas en octobre