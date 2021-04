Un allié de premier plan de Vladimir Poutine a affirmé que les États-Unis avaient déclenché la pandémie de Covid en finançant des expériences dans un laboratoire de Wuhan.

Dans une explosion de dingue, Vyacheslav Volodin a blâmé «une sorte de fuite» d’un laboratoire biologique américain pour la crise des coronavirus.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Vyacheslav Volodin, un allié de premier plan de Vladimir Poutine, a revendiqué les expériences financées par les États-Unis dans un laboratoire de Wuhan qui ont déclenché la pandémie de Covid Crédits: DumaTV

Une équipe de l’OMS a visité l’Institut de virologie de Wuhan dans le cadre de leur enquête Crédit: EPA

M. Volodin, 57 ans, président de la chambre basse du parlement russe, a appelé les États-Unis à interrompre les recherches qui, selon lui, auraient pu conduire au développement du virus.

Lors d’une réunion avec la vice-première ministre russe Tatyana Golikova, il a déclaré: «À en juger par le silence des États clients américains et le silence des États-Unis eux-mêmes, nous pouvons tirer une conclusion.

«Il est absolument évident que cela est lié au fait qu’une sorte de fuite s’est produite dans ces laboratoires qu’ils ont mis en place dans le monde entier.»

Le loyaliste de Poutine a même exigé une compensation de Washington pour les pays touchés par la pandémie.

‘COMPENSATION’ COVID

M. Volodin a déclaré: « Laissez-les réfléchir à la manière de compenser tous les pays qui en ont souffert.

«Il est clair qu’il [the virus] a été retrouvé à Wuhan. Mais quel laboratoire était celui de Wuhan? Américain.

«Ils le finançaient là-bas.»

M. Volodin a affirmé que les États-Unis avaient probablement mené des recherches sur la modélisation des virus qui devraient être arrêtées pour empêcher le monde de devenir «l’otage» de maladies plus mortelles.

Si ces recherches ne sont pas arrêtées, le monde « sera retenu en otage dans une autre situation similaire », a-t-il dit.

M. Volodine est l’un des alliés les plus proches de Vladimir Poutine Crédit: vvolodin.ru

WIV est connu pour avoir expérimenté des coronavirus de chauve-souris Crédit: Wuhan Virology Institute

Le laboratoire est situé à quelques pas de l’endroit où le virus est apparu pour la première fois en décembre 2019 Crédit: AFP – Getty

Cela vient après que l’enquêteur principal de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé enquêtant sur les origines de la pandémie a admis qu’une théorie de fuite en laboratoire n’est « certainement PAS hors de propos ».

Le Dr Peter Ben Embarek, qui dirigeait l’équipe de l’OMS à Wuhan, a déclaré qu’ils n’avaient pas obtenu « de faits concrets ou de données détaillées » du laboratoire chinois au centre d’une tempête sur les origines de l’épidémie de coronavirus.

Embarek, un expert des maladies animales et de la sécurité alimentaire, a souligné qu’il était sceptique quant à la théorie selon laquelle le virus aurait émergé de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – mais a admis que c’était toujours une possibilité.

Le WIV est connu pour avoir expérimenté des coronavirus de chauve-souris et créé des souches hybrides infectieuses pour les tests – et est situé à quelques pas de l’endroit où le virus est apparu pour la première fois en décembre 2019.

Que savons-nous de l’institution de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et y mène des expériences depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Nature Medicine Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que le travail de l’installation en 2015 est lié à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Le mois dernier, un scientifique de l’OMS qui faisait également partie de l’équipe envoyée à Wuhan a souligné que l’hypothèse de fuite restait sur la table.

Le mois dernier, un scientifique de l’OMS qui faisait également partie de l’équipe envoyée à Wuhan a souligné que l’hypothèse de fuite restait sur la table.

Le professeur John Watson est apparu dans The Andrew Marr Show de BBC One et il a déclaré que des enquêtes supplémentaires étaient nécessaires pour examiner une fuite potentielle du WIV « plus en détail ».

«C’est une hypothèse qui reste sur la table et qui pourrait certainement faire l’objet de travaux supplémentaires», a déclaré le professeur Watson à Marr.

Il a révélé que le Parti communiste avait refusé de transmettre les données brutes demandées par la mission.

Le New York Times a également rapporté que les responsables chinois avaient exhorté l’équipe de l’OMS à «adopter le discours du gouvernement sur la source du virus».

M. Volodin a également déclaré que les États-Unis avaient des laboratoires en Géorgie et en Europe de l’Est qui « devraient être placés sous contrôle ».

Il a déclaré à Golikova: « Ces questions doivent être soulevées. Examinons-les de plus près. »

Le principal politicien russe Volodine est un fidèle de Poutine qui a été désigné comme un successeur possible à la tête du Kremlin.

Il est président depuis 2016 et était auparavant vice-premier ministre et chef adjoint de l’administration présidentielle.