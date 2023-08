Le meilleur air de juillet à Delhi en 5 ans, la température maximale moyenne a également chuté

Les pluies abondantes de juillet ont donné à Delhi sa meilleure qualité de l’air pour le mois en cinq ans, tandis que la température maximale moyenne a également chuté à son plus bas niveau depuis 2016, selon les données officielles.

Les données du Département météorologique indien (IMD) et du Central Pollution Control Board (CPCB) montrent également que l’indice moyen de la qualité de l’air (AQI) de Delhi cette année est jusqu’à présent le plus bas pour la période correspondante depuis 2019, à l’exception de 2020 – l’année du confinement lié au COVID-19.

La ville a enregistré 384,6 mm de précipitations en juillet, ce qui est la deuxième plus élevée du mois au cours des 15 dernières années, par rapport à la normale de 195,8 mm.

Il a mesuré des précipitations supérieures à la normale au cours des quatre derniers mois — 53,2 mm contre une normale de 17,4 mm en mars, 20,1 mm contre une moyenne de 16,3 mm en avril, 111 mm contre une normale de 30,7 mm en mai et 101,7 mm contre une normale de 74,1 mm en juin.

La ville a connu ses précipitations les plus élevées (153 mm) en une seule journée de juillet depuis 1982 les 8 et 9 juillet en raison de l’interaction d’une perturbation occidentale, de vents de « mousson » et d’une circulation cyclonique sur le nord-ouest de l’Inde. Il a reçu 107 mm de pluie supplémentaires au cours des 24 heures suivantes.

La température maximale moyenne en juillet était de 34,7 degrés Celsius, la plus basse depuis 2016 où elle était de 34,5 degrés Celsius.

Selon les données du CPCB, l’IQA moyen de Delhi pour la période janvier-juillet en 2023 était de 182,6, montrant une amélioration significative par rapport à 209 en 2022, 204,7 en 2021, 159 en 2020 et 215,3 en 2019.

L’IQA moyen en juillet était le plus bas en cinq ans. L’IQA pour juillet 2023 était de 83,7, alors qu’il était de 87,3 en 2022, 110,1 en 2021, 83,8 en 2020 et 134,1 en 2019.

Samedi, Delhi a enregistré un IQA moyen de 59, le plus bas jusqu’à présent cette année.

Selon les données du CPCB, la concentration quotidienne moyenne de PM2,5 à Delhi en juillet était de 35 µg/m3, contre 36 en 2022, 40 en 2021, 34 en 2020 et 47 en 2019.

De même, la concentration quotidienne moyenne de PM10 pour juillet 2023 était de 77 µg/m3, contre 82 en 2022, 107 en 2021, 77 en 2020 et 143 en 2019.

L’amélioration significative de la qualité de l’air à Delhi en juillet s’est reflétée dans le fait que les 31 jours du mois ont enregistré une qualité de l’air «bonne à modérée».

