Le meilleur a-t-il été battu ?

Le Nvidia Shield est de loin l’appareil de streaming le plus apprécié dans l’espace Android, mais sans mise à jour au cours des cinq dernières années et sans mise à jour à l’horizon, devriez-vous envisager le Google TV Streamer en remplacement ? Voici ce que vous devez savoir.

Google TV Streamer contre Nvidia Shield TV : spécifications

Le Nvidia Shield TV, âgé de cinq ans – dans cet article, nous examinerons principalement le modèle Pro à 199 $ – a été le roi de la fiche technique pendant des lustres. Mais, en 2024, il commence à perdre un peu de son charme.

Le Shield TV Pro est alimenté par un processeur Nvidia Tegra X1+. Cette puce a beaucoup de puissance brute et a été lancée en 2019 avec le Shield. Mais le Tegra X1 sur lequel il est basé, la même puce qui alimente la Nintendo Switch, a fait ses débuts en 2015, ce qui lui donne presque dix ans. En tant que tel, il manque dans certains domaines importants. Il prend en charge le 4K HDR (et la mise à l’échelle AI de Nvidia) ainsi que Dolby Vision et Atmos, mais ne prend pas en charge AV1, un codec clé pour l’avenir du streaming. Une chose notable qui manque au Shield est la prise en charge du HDR sur YouTube.

Cette puce est associée à 3 Go de RAM et 16 Go de stockage intégré.

Un autre domaine dans lequel les spécifications du Shield montrent leur âge inclut le port HDMI, qui est toujours sur HDMI 2.0b.

Pendant ce temps, le Google TV Streamer propose un package techniquement plus docile, mais plus à jour.

Le chipset MediaTek 8696 sous le capot est le même que celui de l’Amazon Fire TV Stick Max 4K, qui est très performant mais pas aussi puissant que le Tegra trouvé dans Shield. Mais il est associé à 4 Go de RAM, ce qui, selon nous, contribue à rendre l’appareil assez vif et globalement comparable au Shield en termes d’expérience.

Le Google TV Streamer dispose également de deux fois plus de stockage à 32 Go, prend en charge AV1 et dispose de HDMI 2.1b.

Le Google TV Streamer correspond-il au Shield TV ?

À bien des égards, toujours non. Le boîtier de Nvidia a beaucoup plus de puissance brute et, bien qu’il soit obsolète dans certains domaines, a montré à maintes reprises qu’il était à la hauteur des configurations de cinéma maison complexes. Le Google TV Streamer doit encore faire ses preuves dans ce domaine.

Matériel : utilité contre style

En ce qui concerne le matériel, la conception du Shield semble très utilitaire par rapport à celle de Google. Le Shield a sa lumière verte caractéristique, un aspect et une sensation angulaires, mais un profil mince qui exploite sa taille avec des ports.

À l’arrière du Shield, vous trouverez un port d’alimentation, deux ports USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et ce port HDMI 2.0.





















Avec le Google TV Streamer, le design est nettement plus épuré et s’intégrerait mieux n’importe lequel cinéma maison. Mais il est aussi peut-être un peu plus grand que nécessaire, car il comporte moins de ports. Il existe un seul port USB-C utilisé pour l’alimentation ainsi que pour le stockage externe si vous connectez un adaptateur, ainsi que le port HDMI 2.1 et un port Ethernet Gigabit.

Logiciel : le nouveau contre l’ancien

Google TV et Android TV sont construits sur la même plate-forme, mais varient considérablement.

Android TV est l’expérience héritée, et celle dont Google s’éloigne (pour la plupart). Depuis 2024, il possède à peu près les mêmes fonctionnalités que Google TV, notamment des chaînes gratuites et de nombreuses publicités/recommandations, ce à quoi le Shield a finalement cédé en 2021.

C’est globalement un look plus propre, quoique légèrement obsolète, pour l’écran d’accueil.

Écran d’accueil du téléviseur Shield

Mais Google TV présente son lot d’avantages.

L’écran d’accueil présente un design plus moderne, une meilleure intégration avec votre bibliothèque de contenu et un menu de paramètres plus propre. Vous obtiendrez également plus de recommandations de contenu sur l’écran d’accueil par rapport à Android TV, même si c’est certainement une question de préférence. Il existe également de nouvelles fonctionnalités sur Google TV qui ne seront probablement pas intégrées à l’expérience Android TV, notamment le nouveau panneau d’accueil, qui permet également les notifications Nest Doorbell.

Google TV Streamer a le même écran d’accueil que les autres appareils Google TV

Un autre avantage que vous trouverez probablement sur le Google TV Streamer est la longévité.

Bien que la prise en charge par Nvidia du Shield TV au fil du temps ait été littéralement sans précédent dans l’histoire d’Android, il semble qu’elle se tarisse car l’appareil n’a pas vu de mise à jour depuis 2022. Une mise à niveau de Google TV n’aura probablement jamais lieu non plus, car nous n’avons vu cela arriver à aucun autre appareil.

Pendant ce temps, le Google TV Streamer est livré avec Android 14, une version qui est trois mises à jour plus récentes que la version Android 11 du Shield.

Télécommandes : la simplicité l’emporte

Pour ces deux appareils, les télécommandes semblent suivre une philosophie très simple : la simplicité.

Le Google TV Streamer et le Shield disposent tous deux de télécommandes avec un nombre limité de boutons et une disposition simple. Ils disposent également tous deux d’un bouton de raccourci personnalisable.

Alors qui gagne ? Vraiment, tout le monde le fait ici, mais personnellement, je préfère globalement l’ergonomie de la télécommande du Google TV Streamer. Le Shield TV obtient cependant de sérieux points en raison de son rétroéclairage.











Il existe également une option « Trouver ma télécommande » pour ces deux appareils, mais le Google TV Streamer le permet. beaucoup plus facile à utiliser avec un bouton à l’arrière de l’appareil et un accès via Google Home. Le Shield TV Pro l’exige via son application mobile dédiée.

La seule question qui compte : que veux-tu faire ?

Pour moi, la question de savoir si vous devez acheter un Google TV Streamer ou un Nvidia Shield TV est une question remarquablement simple à répondre, et vous pouvez trouver cette réponse en demandant simplement ce que vous voulez faire.

Si vous souhaitez simplement utiliser des applications de streaming, Google TV Streamer est la solution idéale. Il est tout aussi rapide, dispose d’un matériel performant et coûte la moitié du prix du Shield TV Pro.

Si tu veux hôte diffuser du contenu, brancher des périphériques et améliorer la prise en charge du streaming de jeux via GeForce. Désormais, le choix évident est le Shield TV Pro. Il dispose de plus de ports et d’une intégration Plex que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Dans le passé, nous avons également constaté que le Shield était tout simplement mieux adapté aux environnements de cinéma maison plus complexes que les autres.

Où tombes-tu ? Lequel de ces appareils semble le mieux répondre à vos besoins ? Envisagez-vous de passer de Shield au Google TV Streamer ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

