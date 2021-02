Cela valait la peine – physiquement et mentalement – d’améliorer mon paquet de 3 soutiens-gorge pour quelque chose de mieux.

En avril dernier, je me suis trouvé soudainement un organisme à deux corps. J’avais deux épines et deux cœurs, et un fleuve d’informations coulait entre les segments qui me composaient. Mon corps plus large était amibien, poreux et indéfini; mon petit corps grandissait plus vite que je ne pouvais l’imaginer. C’était la prochaine évolution dans une métamorphose de neuf mois: mon bébé était enfin à l’extérieur, et bien que le cordon ombilical qui la reliait à moi comme un petit fruit en train de mûrir pendant 40 semaines avait été coupé, elle me tenait toujours au sein à 75%. du temps.

Dans notre nouvelle existence à deux corps, j’étais fusionné au canapé, le devant de moi enroulé comme la lettre C autour de cette extension douce et vulnérable de moi-même qui criait sans direction dans le vide. Est-il possible de se sentir pleinement conscient de son corps, mais sans corps? Je ne pouvais pas sentir mes frontières; Je ne me sentais pas comme une personne, mais je me sentais au-delà de l’humain alors que les exigences du bébé éclipsaient les miennes en importance. «Pouvez-vous m’apporter de l’eau?» J’appellerais mon mari, la troisième partie de l’équation, celle qui pourrait encore fonctionner de manière indépendante dans le monde. Mon proxy vers l’extérieur, me masquant pour aller me chercher un bagel afin que je puisse continuer à produire des calories pour le nouveau-né.

Quand des semaines plus tard j’ai commencé à me lever et à me déplacer avec une certaine régularité, mon corps se sentait horrible. Ma cicatrice de césarienne pulsait sous un ballon de peau dégonflé; mon cou et mes hanches ont éclaté de façon inquiétante; le redressement de ma colonne vertébrale m’a fait sentir que j’allais tomber parce que mes abdos s’étaient complètement relâchés. Tout dans mon image dans le miroir semblait fondre. J’avais désespérément besoin de déménager, mais nous étions depuis quelques mois dans les commandes de rester à la maison, l’idée de notre ville natale bien-aimée s’évaporant avec la fermeture de chaque café, bar et salle de sport grungy de quartier. Je voulais aller «récupérer mon corps» (ce peu bizarre de rhétorique sexiste et âgiste), mais je n’avais nulle part où aller. Et je me sentais stupide de m’en préoccuper en premier lieu.

J’avais abordé la grossesse comme une condition temporaire, pensant de manière fataliste: «Ce sera bientôt fini.» Je gérais beaucoup d’anxiété suite à une perte précédente et j’ai refusé de dépenser de l’argent en vêtements parce que cela me semblait trop ouvertement m’engager à espérer. Au lieu de cela, j’ai assisté aux rendez-vous chez le médecin avec des leggings tachés de graisse qui m’avaient déjà été remis lors de ma première grossesse, et j’ai étiré tous mes t-shirts de groupe. J’ai voulu que mes vêtements extensibles soient encore plus lâches. (Robe t-shirt à bords bruts RIP American Apparel, taille large; j’ai demandé à beaucoup d’entre vous, et vous étiez terriblement inapproprié à la fin de notre temps ensemble.)

Je voulais que le temps s’écoule, je voulais que mon état de transition passe, tandis qu’en moi mon deuxième corps grandissait et prospérait. Puis vint février, et mars et avril, et au moment où le bébé est né, nous étions en mode de verrouillage complet. Je suis sorti de l’hôpital avec ma blessure et mon nourrisson et mon nouveau corps gélatineux; la partie temporaire était terminée, mais un deuxième état de définition nébuleuse avait commencé, et je me rendis compte que je n’avais jamais compté sur le bébé qui soit réellement là.

Mon anxiété m’avait gardé de la mentalité de «se faire plaisir» qui déclenche l’algorithme – tout au long de la grossesse, j’ai parcouru tout ce qui concerne bébé avec un navigateur privé pour ne pas recevoir d’images de déesses sereines fonctionnant sainement, leurs bébés un accessoire à une vie magnifique. Donc, mon propre bébé et moi avons entrepris notre voyage d’allaitement, elle dans sa couche de taille 1 et son chapeau d’hôpital, et moi dans un soutien-gorge d’allaitement de mauvaise qualité que j’avais acheté dans un pack de trois d’Amazon la première fois. Ces soutiens-gorge étaient suffisamment efficaces pour leurs besoins, d’une manière utilitaire. Ils gardaient un appendice suintant à moitié contenu lorsque l’autre était activement utilisé, et dans les rares moments où je n’avais pas de seins, ils ressemblaient presque à un soutien-gorge normal, si un soutien-gorge normal était un sac à provisions en nylon avec deux gros Ziplocs de soupe dedans.

Mais quand je suis sorti de la période initiale de semaines sans sommeil avec un seul organisme et que je me suis finalement regardé dans le miroir pour me confronter à nouveau comme une personne séparée, j’ai réalisé qu’ils n’étaient pas géniaux. Ils n’étaient pas très favorables; ils m’ont donné uniboob; le matériau puait quand il était mouillé et il était beaucoup mouillé. De plus, j’étais déjà depuis plusieurs mois en soins infirmiers – cela n’allait pas être aussi temporaire que je le pensais. Une année de vie n’est pas mineure. Et en plus de tout le reste, j’allais devoir retourner au travail, et j’avais prévu de pomper éventuellement pour le bébé.

J’ai donc fait ce que je considérais comme un achat d’investissement: deux soutiens-gorge d’allaitement / pompage bien évalués, un nu et un noir, d’une société fondée et dirigée par des femmes (le seul récit acceptable pour cette mise à niveau de la situation axée sur un but. , en ce qui me concerne). J’ai passé la commande à 4 h 30 une nuit blanche avec un coupon qui a ramené le total à 85 $, et cinq jours plus tard, ils étaient dans ma boîte aux lettres. J’ai ouvert le paquet et sorti le premier soutien-gorge; cela avait l’air à la fois tactique et médical. J’ai nagé mes bras à travers les bretelles, lissé mon corps bosselé en place et fermé le soutien-gorge.

Le soulagement a été immédiat – il y avait de la structure, mais du confort; la forme du corps dans le miroir, même revêtu de tous ces agrafes et rabats pratiques, était familière. Cela avait l’air différent de ce qu’avant, mais la chose dans la réflexion correspondait un peu plus à ce dont je me souvenais qu’il ne l’était depuis des mois. Le sentiment que j’ai eu à partir de ce moment me surprend à y penser même maintenant. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point je m’étais senti étranger et à quel point cela avait contribué à un malaise persistant. Il y avait beaucoup de bagages là-bas, rétrospectivement. Je ne m’étais pas permis de le reconnaître parce que je me sentais coupable de me préoccuper de quelque chose d’aussi frivole. C’était, après tout, un double coup dur de Bigger Things à s’inquiéter – nous étions dans une période de crise nationale, et J’avais la vocation personnelle supérieure de garder un autre être humain en vie. Néanmoins, c’était là, la dure vérité: un petit échange monétaire m’a fait me sentir mieux que je ne l’avais fait depuis des mois.

Je ne suis pas ici pour parler rhapsodique de ces soutiens-gorge en particulier. Ils sont parfaits pour moi, et j’en porte encore un tous les jours, des mois plus tard, mais deux soutiens-gorge d’allaitement fantaisie n’ont pas résolu tous mes problèmes ni rendu mon corps identique à ce qu’il était avant (même si cela vaut la peine de dire que ces soutiens-gorge sont parfaitement conçus).

Le point que je veux souligner, cependant, est que puisque nous sommes des créatures mortelles, tout dans la vie est temporaire, et cela fait de la temporalité notre condition permanente. Donc, reporter des choses qui amélioreraient un peu votre vie de manière tangible dans le but d’économiser de l’argent n’a pas vraiment de sens. Si nous en avons les moyens, nous devons nous mettre à l’aise avec nos bien-aimés. une sorte de soins palliatifs de l’âme, si ce n’est pas trop sombre. Cela me fait rire sombrement de penser que je suis assez fragile lorsqu’un achat de 85 $ m’a mis sur une trajectoire de me sentir mieux dans mon extérieur, mais c’est la vie dans un corps féminin sous le capitalisme. Et même si je n’aime sincèrement pas le refrain de la petite amie «vous méritez ça!» parce que c’est si souvent utilisé pour voler les femmes, dans ce cas, je suis tellement heureux d’avoir fait un achat qui m’a fait me sentir amélioré, d’une manière privée et fondamentale, à un moment où cela comptait beaucoup.

Niina Pollari est un écrivain actuellement basé dans l’ouest de la Caroline du Nord. Son prochain livre, un recueil de poésie intitulé Chemin de la totalité, est à venir de Soft Skull Press.