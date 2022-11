Le meilleur 5G de T-Mobile fait un grand pas à l’échelle nationale

T-Mobile continue de pousser son réseau 5G à de nouveaux niveaux qui l’aident à rester en tête dans cette fausse course sans fin pour avoir la 5G ultime. Je ne suis pas sûr que nous atteindrons un jour la ligne d’arrivée, mais nous apporterons des améliorations au fur et à mesure que les transporteurs les déploieront.

Pour cette semaine, T-Mobile dit il a lancé son réseau 5G autonome (5G SA) à l’échelle nationale pour que les clients puissent en faire l’expérience. Comme cela fait partie de l’Ultra Capacity 5G de T-Mobile, cela signifie des vitesses plus rapides, moins de décalage et une latence plus faible, et le potentiel de “libérer de nouvelles applications révolutionnaires qui prospéreront sur un réseau 5G pur”.

Le gros point à retenir ici est cette dernière partie, le «réseau 5G pur». Comme son nom l’indique, 5G SA est une expérience 5G autonome sans qu’il soit nécessaire de s’ancrer à un réseau 4G LTE. C’est là que tous les opérateurs devraient aller, car également, comme l’a expliqué T-Mobile dans son communiqué de presse, un réseau 5G SA offre une connexion plus rapide et en temps quasi réel à votre téléphone ou tablette ou à tout autre appareil connecté dont vous disposez.

Dans un avenir très proche, T-Mobile prévoit d’utiliser son réseau 5G SA pour tirer également parti de l’agrégation des opérateurs. Cette décision leur permettrait d’utiliser le spectre 5G de différentes couches, combinant 3 canaux de leur Ultra Capacity 5G pour atteindre des vitesses supérieures à 3 Gbps. Dans les semaines à venir, la série Galaxy S22 sera la première à en profiter. J’ai hâte de tenter le coup ou de le voir à l’état sauvage.

Et enfin, à titre d’information connexe, T-Mobile a déclaré qu’ils devraient couvrir 300 millions de personnes avec leur Ultra Capacity 5G l’année prochaine, ce qui correspondrait essentiellement à leur gamme étendue 5G. C’est assez gros et j’espère que cela vous apportera une couverture si vous ne l’avez pas déjà.

Je peux vous dire par expérience ici à Portland que leur Ultra Capacity 5G est très bon. C’est sans aucun doute le meilleur réseau que j’ai trouvé dans la ville et je vois régulièrement le logo “5G UC” sur des téléphones comme le Pixel 7. Mes tests de vitesse atteignent souvent 600 Mbps vers le bas et 40-60 Mbps vers le haut. C’est agréable de voir ces vitesses lorsque vous êtes en dehors de votre WiFi domestique.