Le meilleur 59 $ que j’ai jamais dépensé: un cuiseur à riz qui m’a connecté à mes racines

Dana Rodriguez pour Vox

Je ne me suis jamais senti «assez persan», en partie parce que je ne pouvais pas maîtriser la cuisson du riz.

Je ne me suis jamais senti assez persan. Ma ville natale du sud de la Californie, qui abrite l’une des plus grandes populations d’Iraniens en dehors de l’Iran, est à seulement 30 miles au nord-ouest de Persian Square, ou «Tehrangeles», un sous-secteur de l’ouest de Los Angeles concentré avec des marchés et des vitrines iraniennes. Pourtant, la zone environnante était en grande partie blanche. Aussi dur que mes parents essayaient de me plonger dans la culture qu’ils connaissaient le mieux, je ne me souciais pas beaucoup d’embrasser mes racines d’adolescent. Et j’en paie le prix aujourd’hui.

Mon Farsi est terrible. Je ne suis jamais allé en Iran. Je ne sais pas grand-chose de l’Iran pré-révolutionnaire dans lequel vivaient mes parents avant de faire défection aux États-Unis. Et, surtout, je ne peux pas faire cuire le riz.

Peut-être que je ne devrais pas dire «je ne peux pas». Je ne peux tout simplement pas bien le cuisiner. Le riz est un grain inconstant, et peu importe qu’il s’agisse de berenj importé de Mazandaran ou de riz brun du supermarché. Tout se passe de la même manière quand je m’en occupe: le fond du pot est brûlé tandis que le reste est pâteux, à la fois brûlé et pas assez cuit.

C’est ironique que je ne puisse pas faire de riz parce que je cuisine et cuisine beaucoup. Je suis connu pour faire sécher des poules de Cornouailles pendant 48 heures, ou passer des semaines à planifier et à préparer un dîner des Fêtes pour 10 par moi-même. Même quand j’ai le grignotage, je trancherai les pommes de terre rousses en bâtonnets et les tremperai dans de l’eau, les essorerai et les ferai frire deux fois au lieu de commander à la bodega. J’aime penser que je peux faire quelque chose de mieux à partir de zéro.

Sauf pour le riz.

La corrélation entre mon identité et la cuisson du riz semblerait arbitraire si le riz n’était pas l’épine dorsale de la cuisine persane. Mais il est servi avec tout – seul ou à côté, ba tadig. Chaque fois qu’une recette l’exige, je la remplacerai par la variété largement inférieure au micro-ondes. Pourtant, le riz persan, ou le polo, ne peut pas être reproduit au micro-ondes (si quelqu’un a réussi à le faire passablement, veuillez me le faire savoir). La texture moelleuse de Polo est obtenue en plusieurs étapes: rincer le riz basmati avant et après l’ébullition, superposer du lavash ou de l’huile pour tadig, saupoudrer de poudre de safran sur le dessus et fixer le couvercle avec un damkesh. Tout cela avant de retourner le pot à l’envers pour révéler une coquille de tadig croustillant enveloppant l’intérieur moelleux du riz. Le polo est à la fois un plat d’accompagnement et la pièce maîtresse. C’est le dénominateur commun qui réunit la nourriture et la famille.

Certains de mes premiers souvenirs sont ceux de la mère de ma mère, ma madar-joon, préparant un festin pour notre famille immédiate et élargie. Il n’était pas rare pour elle de cuisiner pour 100 personnes alors que seulement 40 ou 50 étaient attendues. L’odeur du poisson blanc frit dans l’huile s’accrochait à l’air aussi fortement que le parfum Yves St. Laurent qu’elle achèterait en vente chez Marshalls. J’ai toujours été fasciné par la cuisine et je me suis attardé à la cuisine pendant que les autres matriarches hachaient et tranchaient et faisaient saisir et mijoter des ingrédients dans une chaîne de montage. Je n’avais pas le droit d’aider en tant que garçon – aucun des hommes ne l’était. Au lieu de cela, je les ai regardés de loin, mémorisant la façon dont ils tenaient leurs couteaux pour couper les oignons ou l’heure exacte pour ajouter les verts hachés pour le sabzi polo. C’était comme s’ils résolvaient des puzzles, assemblant des pièces de différentes tailles pour créer un produit fini.

Outre mon madar-joon, j’ai grandi sans beaucoup de modèles à admirer. J’ai su très tôt dans la vie que j’étais gay, et c’est peut-être pour cela que j’ai repoussé cette culture avant qu’elle ne puisse me pousser. Quand j’ai finalement parlé à mes parents, avec lesquels je me suis souvent disputé, je n’ai pas été surpris par leur réaction. Je n’étais pas tellement ostracisée que j’étais constamment réprimandée pour mes lacunes. J’étais «trop femme», «pas assez masculine» ou «trop américanisée».

Aucune de ces épithètes n’était vraie, en particulier la dernière. Aussi dur que j’ai essayé, j’ai eu du mal à trouver mon pied en tant qu’américain iranien vivant dans un monde post-11 septembre. Chevaucher deux mondes devient épuisant – inutile, même – lorsque vous ne trouvez pas votre équilibre. Être majeur dans des environnements séparés qui invalident à la fois votre existence est démoralisant, et je me suis retrouvé sans noyau pour subvenir à mes besoins.

J’ai encore fait les apparitions familiales nécessaires dans ma vie d’adulte. Je suis rentré chez moi pour des vacances ou des mariages ou des anniversaires iraniens à contrecœur mais sans poser de questions. Même lorsque j’ai déménagé à New York il y a deux ans, j’ai prévu de rentrer chez moi pour Nowruz – le Nouvel An persan – l’année suivante. Ensuite, le premier verrouillage du Covid-19 est entré en vigueur deux semaines avant mon vol.

Je n’en ai pas fait grand-chose au début. Comme beaucoup de gens, j’ai naïvement supposé que la vie reviendrait à la normale dans un mois environ. Mais ça n’a pas été le cas. Quand un mois est devenu six ans, j’ai perdu mon emploi à temps plein et la plupart de mon travail indépendant. Incapable de quitter la maison, ma passion pour la cuisine a pris vie. J’ai fait des gâteaux et du pain et des ragoûts et des tartes et des Wellingtons et des Linzers pour passer le temps. Lorsque mes recettes habituelles sont devenues obsolètes et que la solitude qui me pesait s’alourdissait chaque jour en isolement, j’ai décidé de commencer à expérimenter la cuisine persane. C’était le bon moment. Et mon premier projet serait polo ba tadig.

Presque toutes les recettes persanes traditionnelles impliquent de longues étapes. Le khoresh, une sorte de ragoût persan, prend notoirement du temps. Les ingrédients et les épices doivent mijoter pendant des heures pour se décomposer et développer leur saveur. La technique est similaire à un ragoût anglais ou bœuf bourguignon, qui sont également à forte intensité de main-d’œuvre. Cependant, aucun de ceux-ci n’est plaqué de polo ba tahdig et sert du khoresh sans pour autant polo est sacrilège. Ce serait comme servir de la bolognaise sans pâtes. Malgré mon temps libre illimité pour tester et perfectionner le polo selon les normes de mon madar-joon, j’ai réalisé que j’avais besoin d’un raccourci. J’ai donc acheté un cuiseur à riz.

Je me souviens de mon madar-joon utilisant parfois un cuiseur à riz persan pour cuisiner pour de petits groupes. Contrairement aux autres cuiseurs à riz, les persans régulent la température pour produire du tadig croquant sans brûler le riz. Il n’y avait pas de marchés persans à proximité, et ces cuiseurs à riz ne sont pas faciles à trouver en ligne. J’ai finalement trouvé un directement sur le site Web du fabricant. J’ai acheté une cuisinière Pars de 4 tasses pour 58,99 $, pensant qu’elle était de la même taille que celle de mon madar-joon. Quand il est arrivé, il avait l’air environ deux fois moins grand.

Au lieu de l’échanger contre un plus gros, j’ai décidé qu’il était probablement plus intelligent de commencer petit. J’ai acheté quelques sacs de riz basmati au supermarché, assez pour quatre ou cinq lots de polo et de tadig. J’ai enfilé mon tablier comme une blouse de laboratoire et je me suis préparé pour une longue nuit.

J’ai utilisé ce qui ressemblait à la recette la plus simple en ligne, que j’ai étudiée si intensément que je l’ai mémorisée avant de commencer à cuisiner. J’ai rincé et rincé le berenj pour enlever l’amidon. Je l’ai bouilli et rincé à nouveau avant de déposer l’huile pour tadig. J’ai utilisé un mélange de yogourt et de curcuma (pour remplacer le safran) pour le tadig pour un mélange plus doux et cassant, comme recommandé par la recette. Et j’ai utilisé un vieux torchon comme damkesh. Tout se passait en conséquence, mais le vrai test consistait à retourner le pot sur une assiette à la fin. Je serais seulement heureux si le tadig se libérait facilement, ne se cassait pas et n’était pas brûlé. C’était littéralement un moment décisif.

J’ai retenu mon souffle en le retournant sur l’assiette à l’aide de gants de cuisine. J’ai soulevé le pot pour révéler un dôme impeccable de tadig avec une couleur même orange foncé. Alors que je le découpais comme un gâteau, des volutes de vapeur s’échappaient du polo moelleux. Je l’ai eu parfait du premier coup. Et j’ai pleuré.

Cette tentative réussie de polo m’a incité à recréer mes recettes préférées, comme le fesenjoon et le tachin. Je me suis rendu à Syosset et à Great Neck, qui sont densément peuplés d’immigrants iraniens, pour trouver les ingrédients dont j’avais besoin. Les marchés m’ont submergé de joyaux de mon enfance: le gaz que mon père mangeait qui s’accrochait à ses molaires, ou la marque de lavashak aloo qui a fait grincer le visage de ma mère à cause de l’acidité. J’ai trouvé des pistaches importées de Kerman et de l’eau de rose d’Ispahan. J’ai demandé à un vendeur, dans mon farsi le plus poussiéreux, les prix à la livre ou au safran gardé sous verre. En vérifiant, j’ai remarqué une rangée de cuiseurs à riz Pars de plusieurs tailles derrière la caisse, y compris celui que mon madar-joon utilisait. Je savais que je reviendrais bientôt pour acheter le plus gros.

Je ne peux peut-être pas lire l’alphabet persan ou en savoir beaucoup sur l’histoire de ma famille, mais je peux vous dire quel khoresh et jaillit est servi quel jour férié, ou le bon rapport riz / yaourt / safran pour le tachin. La cuisine n’est pas seulement un passe-temps pour moi – elle fait partie intégrante de mon personnage. J’avais l’habitude de penser que mon échec à faire du bon polo invalidait encore plus ma «persan-ness» déjà cassée, donc je l’ai évité complètement. Le cuiseur à riz n’a pas complètement comblé le fossé entre mon amour de la cuisine et mon identité persane. Mais ils ne s’excluent plus mutuellement.

Arya Roshanian est rédactrice en chef de fiction pour Action, Spectacle. Ses reportages, essais et critiques sont publiés dans Variety, BOMB, Guernica, Catapult et ailleurs. Il est basé à Brooklyn.