Le meilleur 4 $ que j’aie jamais dépensé : un hijab scintillant

Pour les Somaliens britanniques en particulier, les semaines précédant un grand mariage rivalisent avec l’anticipation ressentie pour le Met Gala. Une fois que vous avez obtenu votre invitation de couleur crème en relief à un événement, la planification et les conversations vidéo avec les copines commencent, et c’est parti.

Vous penseriez que c’était tout le monde à Leicester jour du mariage, la façon dont de simples invités s’y prennent pour disséquer les détails de la nuit. Qui va faire notre henné, et fait-elle aussi les ongles ? Est-ce que cette fille avec qui tu es allé à l’école se maquille toujours ? Et n’oublions pas la question la plus importante : que portez-vous ? Cette dernière question est celle qui reste au premier plan de nos esprits pendant des semaines, mais à la manière typiquement somalienne, elle n’est abordée que dans les dernières 48 heures avant le grand soir lui-même. Jeunes ou vieux, cette question est presque aussi sacrée pour nous que le mariage lui-même. Nous l’abordons avec un mantra que nos employés portent avec eux depuis des générations : vous devez vous présenter et vous montrer. Tu devoir.

Et lorsque les Leicesterians veulent se montrer et se montrer – plus précisément, lorsque les Leicesterians veulent fléchir et ont un budget limité – nous n’allons pas à River Island ou à Zara. Nous allons à St. Matthews, la pierre angulaire de la culture dans notre ville. Quartier relativement petit près du centre-ville, il abrite et abrite une grande partie de la communauté noire et asiatique de Leicester, qui représente environ 47 % de la population de la région. Avec sa composition diversifiée, St. Matthews est en contradiction avec une grande partie de la ville, ses rues remplies de plus de masjids et de salons de coiffure qu’on ne peut en compter. C’est là que la plupart des parents musulmans conduisent leurs enfants à Madrasah le soir ou là où vous allez chercher la halwa la plus fraîche pour le jour de l’Aïd. Bien qu’il s’agisse d’un quartier exceptionnellement ouvrier de Leicester, il a une devise culturelle indéniable. C’est aussi là que vous venez pour trouver les coupes traditionnelles les plus dégoulinantes lorsque vous devez assister à un grand mariage, comme je l’ai fait en septembre dernier.

Le climat culturel dans lequel j’ai grandi était celui où, au mieux, l’expérience musulmane était ignorée et rejetée par le courant dominant. Au pire, il a été militarisé dans un récit boogeyman. Né un mois avant le 11 septembre, je suis un bébé de l’ère de la « guerre contre le terrorisme » et je n’ai jamais connu un monde dans lequel je n’ai pas affronté les suppositions des gens. Il semble qu’au lieu de s’estomper, les stéréotypes nuisibles qui ont été imprimés sur mon peuple sont plus visibles que jamais. Il semble que l’islamophobie politique soit devenue le moyen le plus facile d’accéder aux postes de pouvoir, les politiciens n’ayant qu’à se plier à la peur pour recueillir des votes.

Les conséquences de l’islamophobie dominante se sont souvent manifestées dans des législations injustes, comme l’interdiction de la burqa dans des endroits comme la France, la Belgique et la Chine. Mais la plupart du temps, c’est un poids invisible dans la vie quotidienne des musulmans. C’est un fardeau qui atténue votre joie, et je me suis replié sur moi-même et j’ai vécu sans la vigueur que je méritais jusqu’à ce que finalement, c’en était assez.

Ainsi, en septembre dernier, la même année où les musulmans ont été victimes de crimes de haine religieux 2 703 fois au Royaume-Uni, j’ai tout mis en œuvre pour célébrer le marqueur même de ma différence lors du mariage de ma cousine germaine Farhiya : mon hijab.

Je suis allé dans les dépanneurs somaliens de St. Matthews après le travail avec ma mère, comme je le fais depuis que je suis enfant, avec des collations et des boissons gazeuses. C’était une tradition que nous avons gardée même maintenant dans mes 20 ans, se réunissant après le travail avant de rentrer ensemble à la maison. Comme il fallait s’y attendre, l’endroit était bondé. Certaines femmes étaient assises par terre ou sur des cartons contenant des vêtements fraîchement expédiés. L’un des propriétaires a fait le tour de shushumow et a offert des biscuits aux enfants en remorque. Un point est fait sur l’hospitalité dans les magasins somaliens, en particulier les jours comme celui-ci. Le dynamisme des vêtements et des imprimés bruyants qui tapissent les murs peut submerger les étrangers qui ne comprennent pas nos tendances, mais pour moi, ils apportent le même confort que ma maison apporte. En fait, il y a dans cette boutique des pièces que je reconnais de mon propre placard, comme une abaya aux manches bordées de perles.

Dans ma périphérie, quelque chose a attiré mon attention : un étalage de hijabs regroupés en rouleaux, organisés par matière, couleur et design.

Au sommet se trouvait le hijab qui allait, à mon insu, raviver mon amour perdu pour la mode.

En grandissant, j’avais été obsédé par le placard de ma mère. Les imprimés sauvages et les textures à couper le souffle m’avaient poussé à expérimenter. Mais en vieillissant, j’ai commencé à tomber dans le piège de m’habiller le plus loin possible de mes origines dans l’espoir de mieux m’assimiler. J’ai enlevé la robe à imprimé zèbre et j’ai mis une jupe crayon noire que je portais parce que Sarah dans ma classe de tutorat en avait une. Le hijab multicolore que ma mère m’avait offert pour mon 14e anniversaire a été remplacé par le chignon générique lissé que les filles de l’équipe de netball de l’école arboraient lors d’une fête plus tôt dans la semaine.

J’ai commencé à passer plus de mes étés chez moi en Somalie avec le reste de ma famille, et j’ai été frappé par la façon dont tout le monde s’habillait. Cela combiné à mon éveil politique m’a permis de renouer avec mes racines à travers les vêtements.

L’extraversion que j’avais cachée alors que je luttais contre les hypothèses des autres et de moi-même sur ce à quoi un hijab devrait ressembler a commencé à s’effondrer lorsque j’ai eu 18 ans. J’avais déverrouillé une nouvelle version de moi-même – et j’ai découvert que je gravitais vers différents vêtements, ceux qui ont de la personnalité et du flair. J’avais des choses à dire et une voix à manier, et ce que j’avais besoin de dire nécessitait des vêtements différents qui, à leur tour, avaient une déclaration à faire. Et juste à ce moment, un hijab violet scintillant de ce paquet m’a appelé. Cela semble idiot à dire, mais cela semblait fatal. C’était flamboyant et bruyant, et ça m’a donné le vertige. Le prix de 4 $ était un petit coût à payer pour la rareté de participer à tout ce qui est vain et joli.

Il y a une certaine sobriété attendue dans votre robe en tant que porteuse du hijab. Mais la boutique somalienne a aidé à combattre toutes ces absurdités limitantes. Pour ceux qui ont fui leur foyer il y a si longtemps, ils sont devenus une sorte de terrain sacré de la mode, cultivant une approche plus flashy, plus extravertie (et africaine) de l’habillement pudique.

Il nous fallait nos peignes afro en bois, de l’huile de sésame bio, du thon tout droit venu de nos côtes, et même des écharpes scintillantes

Les tendances établies par les propriétaires de tissus dans des pays comme Dubaï et la Turquie peuvent aider à modifier la façon dont toute une communauté s’habille. Ces propriétaires de petites entreprises font tout eux-mêmes, de l’approvisionnement en tissu en vrac à la négociation avec les tailleurs pour les aider à concrétiser leur vision de l’ajustement. L’absence d’intermédiaire garantit que, pour la plupart, les prix restent bas. Il n’y a personne pour s’immiscer dans le commerce de ces travailleurs de la production ; ils sont leurs propres patrons et négocient ainsi leurs prix avec chaque propriétaire de magasin selon leurs propres conditions. Cela, combiné au fait qu’il n’y a pas de merchandising ou d’emballage mignon à payer, contribue également à faire de la boutique somalienne une option moins chère que vos magasins habituels.

Lorsque la guerre civile des années 1980 a éclaté en Somalie, nombre de ses habitants ont fui à l’étranger, constituant la vaste diaspora que nous connaissons aujourd’hui. Laissant derrière eux leurs espoirs et leurs aspirations, beaucoup avaient besoin de trouver des moyens de gagner de l’argent et ils ont donc fait ce que de nombreuses populations immigrées ont fait auparavant : ils se sont bousculés. Lorsqu’il est devenu évident que la guerre n’allait pas se terminer de si tôt, ils ont décidé de s’enraciner, un niveau de permanence pour leurs enfants, tout en reliant leur communauté à la culture qu’ils ont été forcés de laisser derrière eux. Il nous fallait nos peignes afro en bois, de l’huile de sésame bio, du thon tout droit venu de nos côtes, et même des écharpes scintillantes.

Tout ce dont nous avions besoin, nous nous en procurions nous-mêmes. Il y a peu de choses plus puissantes que de s’étendre lorsque le statu quo vous ferait rétrécir, peu de choses plus belles que de voir quelqu’un vivre sa vie selon ses propres termes, peu importe à quel point cela est gênant pour les systèmes qui existent pour nous opprimer. Pour moi, il a fallu ce hijab pour aider à désapprendre les mensonges que j’avais intériorisés sur la façon dont une femme noire musulmane devrait fonctionner.

J’ai payé 4 $ pour aider à mieux me comprendre, pour légitimer ma version de la féminité. Je me suis tenu dans ce magasin et j’ai enroulé cette écharpe autour de moi pour faire des “oohs” et des “aahs”. Ma mère et moi étions les hijabis du mariage, vêtues de la même robe sur mesure mais elle en jade. Outre l’écharpe elle-même, la chose la plus étonnante de cet achat a été la confiance incommensurable qu’il a suscitée en moi. Cette nuit-là, je me suis perçue comme étant belle et dynamique. Vu. Aux milliers de propriétaires de petites entreprises somaliennes, je vous remercie. J’ai payé quelqu’un 4 $ pour m’aider à mieux me comprendre. Je le referais sans hésiter.

Ayan Artan est une écrivaine culturelle et politique dont le travail se concentre sur l’engagement critique avec des points de vue intersectionnels, explorant des sujets tels que la race, l’identité féminine et l’expérience des migrants à travers une lentille originale.