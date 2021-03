Construire des mondes miniatures tout au long de la pandémie m’a fait retrouver un petit sentiment de contrôle.

Ce Noël pandémique, j’ai donné à ma fille de 2 ans une boîte d’allumettes qui s’ouvre pour révéler une paire de souris jouets. Fabriquées par une société de jouets danoise appelée Maileg, ces souris boîte d’allumettes me suivaient dans des publicités sur Internet depuis des mois. J’avais hésité à les acheter car 30 $ semblaient élevés pour des souris de 3 pouces, mais je suis un fanatique de l’esthétique scandinave, et les critiques en ligne m’ont assuré de leur savoir-faire de qualité. Je les ai commandés dans un magasin de jouets local, et ils se sont avérés être le cadeau préféré de ma fille.

Le reste des vacances a été difficile. Nous avons passé la journée à passer des appels vidéo en famille consécutifs, tous tristes substituts au temps passé ensemble en personne, et ma fille a fondu en hurlant «Non, non!» chaque fois qu’elle voyait l’écran d’accueil de Zoom. Elle a craché le canard farci aux herbes que mon mari avait passé la journée à rôtir. J’étais enceinte de six mois, lourde et fatiguée, mon corps vidé de combat. Le lendemain matin, mon mari est retourné à l’hôpital pour une autre série de quarts de 12 heures en tant que médecin urgentiste, laissant ma fille et moi seuls pendant une étendue de jours vides s’étendant dans la nouvelle année.

Les souris, aussi petites soient-elles, ont rempli une grande partie de ce temps. Ma fille a joué avec eux tous les jours et leur boîte d’allumettes a rapidement été transformée en une maison de poupée minimaliste que j’ai commandée à Ikea. Nous avons collecté des bonnets de glands lors de promenades sous la pluie pour que les souris les utilisent comme bols et leur avons construit des terrains de jeux, des écoles, des bibliothèques et d’autres éléments de notre ville maintenant verrouillée hors de blocs.

Après que ma fille se soit endormie la nuit, je m’effondrais sur le canapé, j’allais sur Etsy et je parcourais des miniatures. Les options étaient infinies, à la fois vintage et faites à la main, et mes hormones de nidification se sont améliorées d’une manière qu’elles n’avaient pas depuis ma première grossesse. Il n’y avait pas beaucoup de nidification à faire cette fois-ci, car nous avions déjà des choses pour bébé et nous quitterions bientôt notre location de San Francisco pour nous déplacer à travers le pays, mais nous avions l’espace et l’argent pour accueillir, par exemple, une minuscule lampe LED. , un tapis de chambre de bébé de 5 pouces et une poussette de maison de poupée fabriquées en Allemagne de l’Est dans les années 1960.

La guerre froide était une ère robuste pour les meubles de maison de poupée, modernes et aux couleurs vives, et les pièces allemandes utilisaient une échelle métrique 1:10 qui accueillait les souris danoises mieux que les miniatures américaines 1:12. J’ai commencé à fantasmer sur l’équipement de la maison de la souris avec des antiquités de la RDA jusqu’à ce que la poussette arrive et que ma fille la casse en quelques secondes.

J’ai posé la poussette sur une étagère haute avec l’intention de la coller, ce que je n’ai toujours pas fait. Au lieu de cela, je le regarde et m’interroge sur son voyage de derrière le rideau de fer jusqu’à ici. Cela relie notre abri sur place actuel, pour moi, à des périodes passées de mouvement restreint et d’agence personnelle, lorsque l’attrait de mondes plus petits et plus navigables peut devenir particulièrement prononcé.

J’ai lu un chapitre du livre de Rachel Monroe Appétits sauvages à propos de la miniaturiste-spécialiste en médecine légale Frances Glessner Lee, qui a canalisé son désir contrarié d’éducation et de carrière dans les études en bref sur la mort inexpliquée, de minuscules scènes de crime encore utilisées pour la formation en médecine légale aujourd’hui. Avant que Lee ne se réapproprie la forme, les maisons de poupées étaient principalement un moyen d’introduire des filles riches comme elle dans la sphère domestique qui engloberait leur vie. «Les maisons de poupées sont un exemple presque trop littéral des ambitions réduites de ces femmes», écrit Monroe, «de la façon dont, lorsque vous n’avez pas le contrôle sur les grandes décisions qui façonnent votre vie, vous vous concentrez sur un monde suffisamment petit pour s’imposer. votre volonté là-dessus.

J’essaie de ne pas m’en offusquer. C’est vrai que mon monde est devenu plus petit, mais beaucoup d’autres aussi, et les contraintes de ma situation sont pour la plupart temporaires. Les pandémies prennent fin; les enfants grandissent. J’ai décidé de ne plus me sentir gêné par mes nuits tardives sur Etsy et d’embrasser la maison de la souris comme un moyen de créer des liens avec ma fille, dont les jours en tant qu’enfant unique sont limités et dont le jeu répétitif peut m’ennuyer aux larmes.

Les souris nous ont laissé jouer «ensemble», d’une certaine manière. Elle leur fait prendre des bains et aller au pot plusieurs centaines de fois, tandis que je trouve que les meubles sont suffisamment solides pour résister à ses mandats et les organiser dans les dispositions que je trouve les plus satisfaisantes. Je suis dans une sorte d’état de fugue, coupé de mon identité d’adulte, mais je suis là avec ma fille, et la maison des souris est plus propre et plus calme que n’importe quelle vraie maison à moi.

Les algorithmes en ligne qui m’ont conduit aux souris me montrent maintenant des histoires sur d’autres personnes en lock-out créant des mondes miniatures. Belle maison a lancé une fonctionnalité, sans aucune mention d’enfants, sur les maisons de poupées les plus élégantes de la quarantaine. J’ai lu l’histoire d’une femme qui a perdu son emploi et, dans un mouvement peu susceptible d’être largement applicable, a commencé une nouvelle carrière dans la rénovation de maisons de poupées. Et avec plusieurs centaines de milliers d’autres, j’ai été charmé par Kelly Victoria Fil Twitter à propos de son expérience d’amitié avec une petite fille solitaire en quarantaine à travers le «jardin des fées» de cette dernière.

Victoria a prétendu être une fée nommée Sapphire, laissant à la fille des notes et des cadeaux jusqu’à ce qu’elle doive déménager, moment auquel les deux se sont finalement rencontrés en personne sous le prétexte que «lorsque les fées déménagent, elles atteignent la taille d’un être humain. pendant un jour pour déplacer tous leurs effets personnels. Je fantasme sur le contraire, réduisant toutes nos affaires à la taille d’une fée pour notre déménagement.

Ma mère, en entendant parler de ma nouvelle obsession, a déterré ma maison de poupée d’enfance du sous-sol où elle attendait mes petits-enfants. C’est trop gros pour être envoyé par la poste, mais elle a envoyé des photos des chambres, qui évoquent des scènes des Nutshell Studies of Unxplained Death, des mini zones sinistrées avec des poupées tordues et des meubles cassés éparpillés partout. Malgré le désordre, ces photos m’ont apporté un grand plaisir; Je les ai écumées dans un accès de nostalgie et ai trouvé quelques pièces récupérables que ma mère a postées.

La famille de souris s’est élargie pour inclure les parents, qui ont emménagé dans le lit en laiton miniature avec lequel j’ai joué quand j’étais enfant; les bébés souris dorment dans mon petit berceau et mon parc. La maison de la souris est si petite qu’il n’en faut pas beaucoup pour qu’elle soit entièrement meublée, auquel cas il ne reste plus grand chose à faire qu’à accessoiriser. J’ai trouvé de minuscules copies lisibles de Velours côtelé et Bonne nuit lune, deux des livres préférés de ma fille. Elle les fait lire aux souris sur le pot.

Peut-être que je n’étais jamais prêt à arrêter de jouer avec des poupées. Je me souviens avoir hésité à les laisser derrière moi, ressentant intensément la perte lorsque mes pairs se sont davantage intéressés à la beauté et aux garçons qu’aux mondes imaginaires que nous avions l’habitude de créer ensemble.

Je n’avais pas beaucoup de passe-temps sains, comme l’athlétisme ou jouer d’un instrument, pour me soutenir pendant l’adolescence, alors lire, écrire et modifier l’esprit étaient quelques-uns des seuls moyens pour que je puisse retrouver la liberté que je ressentais dans le jeu imaginatif. J’ai récemment déploré ce fait à un ami, qui a souligné que le jeu imaginatif plus traditionnellement masculin, comme la construction de modèles ou les jeux vidéo et de rôle, est considéré comme acceptable à l’âge adulte, contrairement au jeu avec des poupées. Les raisons en sont évidentes, les mêmes que celles qui se cachent derrière la crise de la garde d’enfants dans notre pays, notre dévalorisation nationale du «travail des femmes».

J’espère que ma fille ne connaîtra pas le même genre de perte de soi que moi à l’adolescence, qu’elle trouvera des façons de travailler et de jouer qui lui apporteront joie et épanouissement à l’âge adulte. Les experts en développement de l’enfant semblent insister davantage sur l’importance du jeu qu’ils ne l’ont fait quand j’étais enfant et du «jeu du petit monde» en particulier comme moyen pour les enfants de traiter de nouvelles expériences du monde plus large.

Ma fille utilise les souris pour faire l’apprentissage de la propreté, par exemple, et va à l’école maternelle, ce qu’elle fait maintenant trois matins par semaine. Elle a du mal à déposer, ce qui se produit à l’extérieur car les parents ne sont pas autorisés à entrer à l’école pendant la pandémie, et les souris sont donc déposées et ramassées à l’extérieur de leur école de blocs encore et encore.

De toute évidence, j’utilise aussi les souris pour traiter certaines choses. Se déplacer à travers le pays avec un enfant en bas âge et un nouveau-né est encore difficile pour moi à comprendre, mais je suis réconforté par la facilité avec laquelle il sera facile d’emballer les souris, leur monde entier dans une seule boîte en carton. Ma première naissance a été difficile, et je n’ai aucune idée de comment se déroulera la prochaine, mais je peux déjà imaginer ma fille et sa petite sœur accroupies ensemble devant la maison des souris dans une future maison que nous n’avons pas encore trouvée.

La parentalité s’est avérée plus fastidieuse que je ne l’imaginais, négocier avec un enfant en bas âge beaucoup plus difficile, mais après avoir mis ma fille au lit chaque nuit, je retourne dans le salon pour rentrer les souris, et elles restent dans leur lit et sont calmes, et j’ai l’impression que je vais peut-être bien avec ce truc de maman.

Ça commence à ressembler au printemps à San Francisco. Le nouveau bébé est attendu en avril et nous déménagerons dans le Massachusetts en juin. Les terrains de jeux sont ouverts et mon mari et nos parents ont reçu le vaccin Covid-19. Ma fille et moi avons passé moins de temps, ces derniers temps, avec les souris. Elle a un nouveau jeu favori, appelé simplement «bateau», qui me demande heureusement peu de chose. Je m’assois par terre avec mes jambes en V, et elle s’assoit entre elles, appuyée contre le globe de mon ventre. Elle chevauche ce navire à travers un plan d’eau imaginaire vers un autre rivage. «Nous l’avons fait», dit-elle alors, et débarque.

Caitlin Kindervatter-Clark écrit de la fiction et de la non-fiction. Son travail a été publié dans le Washington Post, le MQR, Prairie Schooner et ailleurs.