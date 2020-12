Illustration par Dana Rodriguez pour Vox

J’aspirais aux cheveux longs, mais le désir à lui seul ne pouvait pas réparer des années de dommages permanents et de perte de cheveux.

«Avez-vous déjà fait pousser vos cheveux?» Michael, mon petit ami, fredonnait en passant au peigne fin les boucles qui couronnaient ma tête.

Habituellement, cette question venait de la bouche de connaissances intrusives ou de tantes opiniâtres, ce qui m’amena à fermer ou à esquiver complètement la discussion. Mais les mains prudentes de mon amant m’ont désarmé avec succès.

Dans le miroir de la salle de bain, je regardais ses doigts démêler soigneusement mes extrémités et se diriger vers mes racines. La tendresse imitait un baiser lent: posé, sans hâte, précis. C’était le genre de grâce que je pensais avoir donné à mes cheveux, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que je ne l’avais pas fait et que je ne l’avais peut-être jamais fait.

Ma routine matinale a offert de la compassion pour ma zone T et ses plaques sèches, a offert du temps à mes lignes de cils et à leur habitude pour les yeux de chat audacieux. Mais quant à mes cheveux, j’étais souvent impatient, sans tact, manquant de soin pour ses besoins.

« Oui. Eh bien, j’ai essayé », ai-je répondu. « Honnêtement, je ne comprends tout simplement pas vraiment mes cheveux. »

«Tu as beaucoup de cheveux,» dit Michael, toujours en train de peigner. «Tu as juste besoin d’être gentil.»

La vérité est que je n’avais pas juste essayé – j’aspirais aux cheveux longs. J’ai rêvé d’une Angela Davis pour, une Diana Ross pour, une Nina Simone pour. Je voulais que mes plis rebondissent et rebondissent, bloquer sans vergogne la vue des gens, témoigner de la beauté du noir. Cependant, le désir ne peut pas annuler des années de dommages permanents et de perte de cheveux.

J’avais mémorisé toutes les règles d’or, les commandes de cheveux de couche:

tu vas hydrater régulièrement

tu seras condition profonde

tu porteras un foulard en soie au lit

tu t’accrocheras à un style protecteur

Pourtant, toutes mes tentatives au beurre de karité pour entretenir correctement mes boucles 4C semblaient ne rien faire. Et après une expérience cauchemardesque qui a commencé avec les mains lourdes d’un styliste et s’est terminée par une tache chauve au milieu de ma tête, j’ai complètement renoncé à faire confiance au processus de croissance. Chaque fois que cela prenait une longueur gênante – c’est-à-dire la longueur qui demandait plus d’attention qu’un peignage rapide et un huilage bâclé du cuir chevelu – je courais au salon de coiffure le plus proche et abandonnais mon TWA confus (teeny-weeny afro) au caractère décisif de une tondeuse à cheveux.

Même si j’aspirais à un grand et brillant fro, c’était moins décevant de maintenir une routine consistant à faire le buzzcut de temps en temps. La tête rasée, personne n’a posé de questions inconfortables ni fait de commentaires injustifiés. Mieux encore, je n’ai pas eu à affronter les insécurités d’apparence qui ont renvoyé mon esprit à Tweendom.

Pourtant, malgré la honte que je nourrissais de ne pas avoir poussé mes cheveux, un désir minuscule de continuer à essayer persistait.

«J’ai pensé à me faire tresser les cheveux, mais j’ai un peu peur», ai-je dit, alors que Michael travaillait sur les cheveux tendres de bébé. Je regardais toujours dans le miroir, mais maintenant je me regardais.

Après quelques jours, j’ai parcouru le terrier du lapin qui est l’univers des cheveux naturels de YouTube. J’ai généralement fait ce voyage avant de prendre une décision majeure, comme choisir un revitalisant en profondeur, rompre avec l’huile de coco ou abandonner définitivement les traitements chimiques. Maintenant, cependant, neuf ans après avoir découvert cette partie d’Internet, tous les conseils pour des boucles saines étaient toujours les mêmes. Comme des chants, ces sœurs numériques ont réitéré toutes les commandes de couches, et elles ont résonné dans ma tête encore et encore:

tu vas hydrater régulièrement

tu seras condition profonde

tu porteras un foulard en soie au lit

tu t’accrocheras à un style protecteur

Finalement, j’ai dit un amen réticent à cette dernière commande de couches et aux salons de tressage sur Google à Harlem. L’abondance de magasins dans ma région m’a un peu dépassée. J’étais tellement habitué à la banlieue du Texas et au manque d’options, mais ici, il y avait pratiquement un salon sur chaque autre pâté de maisons. J’ai choisi un magasin avec 4,5 étoiles, des consignes de sécurité Covid-19 et aucun rapport de carres perdues en tant que gagnant.

Le site Web du salon a répertorié 19 styles de tresse et de torsion différents. Mes favoris allaient de 200 $ pour les torsions de printemps à 300 $ pour les tresses de la longueur des hanches. Dans le passé, j’aurais tapoté à ce stade et opté pour l’ami de ma mère d’un ami d’un ami d’un ami, qui pourrait facturer plus près de 100 $ ou 150 $, en plus.

Mais des taux plus bas, bien que plus séduisants, entraîneraient très probablement (au mieux) un étranger au hasard tirant et tirant et faisant honte à mes cheveux pendant six à huit longues et longues heures; au pire, dans un autre désastre chauve. Bien que mon budget soit certes serré, dépenser quelques centaines de dollars pour un styliste réputé me semblait justifié. D’autant plus que, s’ils sont bien faits, ces styles peuvent souvent durer jusqu’à huit semaines.

Après avoir fait des allers-retours entre les tresses box et les rebondissements passionnés, je me suis contenté de la tresse classique ‘do, qui était au prix de 250 $ pour une longueur qui atteignait le milieu du dos.

Le choix des tresses en boîte a évoqué un sentiment de reconnexion à la jeunesse. Quand j’étais adolescent, ma mère m’a encouragé à choisir ce style, et j’ai toujours accepté avec joie. Si elle avait le temps et l’énergie, elle pourrait même faire les tresses elle-même. Je m’asseyais entre ses genoux et embrassais la proximité prolongée – la douce puissance de ses mains ornant ma tête, le film de Nollywood jouant fort en arrière-plan, les petites pauses que nous prenions pour manger des plantains ou du menton, la flottabilité d’elle épais accent nigérian quand elle m’a affirmé.

« Tu vas être si jolie! »

« Wow, tu as l’air bien, oh! »

Alors que je prenais rendez-vous, j’ai croisé les doigts pour ressentir une sorte de retrouvailles cosmiques avec la sécurité que j’avais vécue en m’installant sur les genoux de ma mère.

Le jour du rendez-vous, le ciel de Harlem se balançait comme un tissu céruléen, et la brillance du soleil rayonnait doucement. À l’extérieur du salon de grès brun, un homme brun vendait de la pastèque et de la mangue, ce que j’ai accepté comme un bon signe.

En entrant, l’observation s’est sentie intensifiée par les masques de chacun. Tout ce que je pouvais voir, c’était des yeux ronds, des yeux en amande, de petits yeux, de grands yeux, tous les yeux sur moi jusqu’à ce que trois ou quatre secondes se soient écoulées, puis la pièce est revenue à son léger bavardage. Bientôt, une voix amicale me salua, et tout à coup je pris conscience de la mélodie parfumée dans l’air, du cacao, de l’huile d’arbre à thé, de la lavande, et je respirais à nouveau profondément. Pendant que Corinne Bailey Rae jouait, une femme rayonnante s’est présentée comme Sonnie.

Mes compagnons me taquinent souvent d’être sentimental, ce qui est vrai à 100%. J’essaie (et j’échoue généralement) d’éviter cette partie de ma nature, mais quelques petites choses ici l’ont rendu impossible:

Sonnie a touché mes cheveux et n’a pas gémi sur le perversité. Sonnie a touché mes cheveux et m’a demandé si j’étais tendre. Sonnie a touché mes cheveux et m’a dit de parler si elle tirait, tirait ou tirait. Sonnie a touché mes cheveux et m’a dit de ne jamais laisser mes amis ou mon petit ami, ou qui que ce soit d’ailleurs, tirer, tirer ou tirer. Sonnie a touché mes cheveux et a commencé à chanter avec Corinne.

Et je jure que je ne suis pas dramatique quand je dis que ce rendez-vous m’a racheté, quand je dis que pour la première fois je n’avais pas l’impression que mes cheveux étaient un fardeau. Sonnie faisait chaque tresse comme si elle berçait un bébé ou apprenait à quelqu’un à se tenir. De temps en temps, elle me demandait comment j’allais, parfois deux ou trois fois de suite. En tressant, elle m’a parlé de ses chats, de ses iguanes, de ses chiens. Sonnie m’a dit qu’elle était trop extravertie pour la quarantaine, ce qui m’a fait me demander si elle essayait de dire qu’elle était seule. Il n’y avait pas de menton ni d’accents nigérians, mais la douce puissance que ma mère possédait était aussi entre les mains de Sonnie. Peut-être que toutes les femmes noires l’ont.

Après quatre heures d’huile de ricin qui embrasse le cuir chevelu, les extensions ont finalement complètement enveloppé ma tête. Pour deux paquets de cheveux, les frais de coiffage, les frais de service et les taxes, le coût total était de 294,73 $. J’ai glissé ma carte, me sentant satisfait et soigné.

Plus tard, j’ai fait face à ma mère pour lui montrer.

«Ça a l’air magnifique», dit-elle. «Mais combien cela a-t-il coûté?»

Avec hésitation, je lui ai dit. Elle a crié. J’ai roulé des yeux et froncé les sourcils. Je voulais lui parler de l’odeur de cacao, de la mangue brownstone, de Sonnie et de son soft power. Mais avant que je puisse, ma mère a ri.

«Eh bien, tu as l’air bien, oh!»

Loré Yessuff écrit des poèmes et des essais sur l’intersection de l’intimité et de l’identité. Son travail est apparu dans la colonne Modern Love du New York Times, Man Repeller, Voicemail Poems, etc.