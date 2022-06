Le meilleur 2 618 $ que j’aie jamais dépensé : une deuxième cérémonie de mariage

Quatre jours après avoir marché dans l’allée pour la première fois, ma femme Antoinette et moi sommes partis en croisière pour notre lune de miel à Cozumel, au Mexique. Lors de notre deuxième nuit, nous nous sommes retrouvés assis dans un théâtre rempli de nos compagnons de voyage en tant que candidats à une version imitée du jeu télévisé des années 60, Le jeu des nouveaux mariés.

La première question était facile — « Où était votre premier rendez-vous ? » — mais elle a rapidement évolué : avec quel beau-frère aimeriez-vous le moins être coincé sur une île déserte ? Quel film décrit le mieux votre vie amoureuse ? Quelle est l’habitude la plus ennuyeuse de votre mari ?

Nous avons répondu correctement à chaque question et chaque réponse était remplie de ressentiment. Notre premier rendez-vous était un dîner dans les années 1930 à Quintessence, un monument de Cap City. Nous considérions tous les deux que notre vie amoureuse s’apparentait à La grande aventure de Pee-weeet ma femme m’a proposé trois choses qu’elle méprisait chez moi : comment je m’essuyais le nez avec mon doigt, mon ongle grignotait et comment j’étais globalement un névrosé.

Nous souffrions des retombées de l’année écoulée : tout ce qui avait mené à ce qui allait être notre première cérémonie de mariage. Je n’ai pas bien géré le changement, et un mariage change tout. Cela change votre structure familiale, change la façon d’organiser les finances. J’étais farouchement indépendante, et je n’avais pas la foi que je pouvais m’occuper de quelqu’un d’autre. Mais Antoinette a toujours cru en moi, et, d’une manière ou d’une autre, chaque fois que j’ai eu du mal à avancer dans notre relation, et chaque fois que j’ai eu du mal à avancer dans la vie, Antoinette m’a poussé, et ensemble nous nous en sommes sortis.

« Remplissez le blanc », m’a dit le directeur de croisière à l’allure de Drew Carey. « La chose la plus laide à propos de ma femme est ____. »

« Ses tons, » dis-je, le visage impassible. L’hôte s’est figé, dépourvu de one-liners. Nous avons gagné, évidemment.

Antoinette et moi nous sommes rencontrés en avril 2009, après que l’organisateur principal du programme de mentorat pour lequel je me suis porté volontaire m’ait demandé de prendre le nouveau mentor, une Brooklynite étudiant les études et les communications africaines à SUNY Albany, accélérant son baccalauréat en trois ans.

Nous avons navigué à travers la ville dans ma Saturne bleue alors que je tâtonnais sur les brise-glace : D’où venez-vous ? Qu’est-ce que tu étudies ?

Heureusement pour moi, Antoinette était plus douée pour la conversation. Elle a fouillé dans mes CD, soulignant qu’elle aimait aussi Maxwell et Amy Winehouse.

À partir de ce moment-là, chaque semaine, nous avons conduit autour de discuter de race et de religion et d’échanger des recommandations de livres. J’ai appris que, juste avant notre rencontre, Antoinette avait quitté son ex-fiancé. Pour marquer un nouveau départ, elle s’est percé le nez et s’est lancée dans la grosse côtelette, coupant tous les cheveux traités chimiquement et a secoué une bouffée afro. J’adorais son énergie positive, alors quand elle a mentionné qu’elle voulait obtenir son permis de conduire, j’ai offert ma voiture pour l’entraînement.

Nous avons passé des après-midi à faire le tour des parkings et à heurter doucement les voitures tout en nous garant en parallèle. Quand elle a obtenu son permis, j’ai trouvé d’autres excuses pour sortir. Après six mois d’amitié, elle a lâché la bombe en me demandant par SMS : « Tu m’aimes bien ? » Les mains tremblantes, j’ai tapé « oui ».

Je savais qu’une vie avec Antoinette était ce qu’il y avait de mieux pour moi. Je craignais juste que ce ne soit pas mieux pour elle.

Bientôt, je l’ai présentée à ma petite famille juive ashkénaze très unie, et elle m’a accueilli dans sa grande mais lointaine équipe nigériane et jamaïcaine. J’ai adoré à quel point elle était proche de sa mère, comment elle prévoyait d’avoir un foyer intergénérationnel. Elle a apprécié la façon dont j’étais la meilleure amie/presque jumelle avec ma petite sœur, la façon dont ma grande sœur et son mari ont établi mes #couplegoals. Ensemble, nous avons cuisiné des latkes de poisson salé.

Quand Antoinette et moi nous sommes rencontrés, j’avais 28 ans et trois ans de sobriété. J’avais passé la majeure partie du début de ma vingtaine à entrer et sortir de l’université, passant du temps derrière les doubles portes verrouillées de l’unité de désintoxication de l’hôpital St. Peter, échouant à leur cure de désintoxication. Au cours des premières années de ma sobriété, je passais mes journées à me détendre sur le perron à l’extérieur des réunions en 12 étapes au coin de Lexington, occupant un poste de répit au niveau d’entrée dans une agence locale de travail social.

J’aimais ma vie en début de rétablissement. J’ai aimé la chambre que j’ai louée dans un deux chambres sur Morris St. J’ai aimé faire des réunions quand je le voulais. J’aimais faire du bénévolat pour me sentir bien. Ma vie était en sécurité. Mais quatre ans après que nous ayons commencé à sortir ensemble, Antoinette en avait marre de mon inertie. Elle voulait le mariage, une maison et une famille (avec sept enfants, plaisantait-elle).

Aussi terrifié par le changement que j’étais, je craignais encore plus de la perdre. J’ai calé pendant une autre année, mais j’ai finalement posé la question sur un seau de fruits de mer dans un stand de notre restaurant préféré de Times Square, Bubba Gump’s.

Puis je l’ai convaincue de retarder la cérémonie d’une autre année.

Je savais que je l’aimais et que je l’adorais, mais je n’avais pas confiance en moi. Je n’avais jamais envisagé un avenir pour moi qui impliquait autre chose que de participer à des réunions et de rester stagnant dans la même agence de travail social. Fonder une famille semblait insondable. Pendant mes années brumeuses, j’ai arrêté d’essayer de devenir sobre parce que je pensais que j’allais rechuter. Une fois sobre, je ne me pousserais pas à prendre des risques supplémentaires – que ce soit un meilleur travail ou un mariage – en m’attendant à tout gâcher. Proposer était terrifiant, mais, malgré ma détresse, je savais qu’une vie avec Antoinette était ce qu’il y avait de mieux pour moi. Je craignais juste que ce ne soit pas mieux pour elle.

Je me souviens d’avoir lu une étude qui disait que plus vous dépensez pour votre mariage, plus il est probable qu’il se termine par un divorce. Chaque fois qu’Antoinette a évoqué des idées de lieux, mon esprit s’est envolé. Aucun de nous n’a gagné beaucoup d’argent et aucun n’était doué pour économiser. Pour moi, dépenser excessivement pour un mariage n’avait aucun sens, mais pour Antoinette, l’argent pouvait toujours être gagné et devait être apprécié. La tradition signifiait beaucoup pour elle, alors elle voulait la cérémonie de mariage parfaite, mais, en vérité, cela signifiait probablement plus pour moi. Un mariage a rendu les choses absolues. Soit je réussirais à être un bon partenaire pour toujours, soit je détruirais sa vie. Plus on dépensait, plus je sentais la pression monter. Pourtant, je me suis poussé à braver tout ce qu’Antoinette souhaitait.

Pour payer le mariage, je me suis concentré sur nos factures courantes – loyer, assurance voiture, internet, courses – pendant qu’Antoinette économisait pour la cérémonie. Nous avons rapidement déposé une caution au quatrième étage du New York State Museum, revendiquant l’emplacement de rêve d’Antoinette. Le cadre comprenait une vue malade de l’Empire State Plaza et du Capitole. C’était le point de repère parfait d’Albany pour une romance qui fleurissait dans ses rues.

Le mariage était prévu pour un dimanche parce que nous avons en quelque sorte observé le Shabbat, et j’ai utilisé les jours impairs comme levier pour négocier les prix. Nous avons enfermé Mallozzi’s, l’un des traiteurs les plus chics de la capitale, ainsi que DJ Trumastr, le DJ le plus en vogue d’Albany, qui a préparé une setlist composée de Paul Simon, Lynxxx et Beres Hammond, représentant nos divers horizons. L’affaire est ressortie à 26 112,86 $.

Pour être clair, nous n’avons pas tout payé nous-mêmes. Son père s’est occupé du photographe et du solde du lieu, et sa mère s’est occupée de la lune de miel et de la robe de mariée, et elle a financé le transport de presque toute sa famille élargie (après le mariage, mes parents nous ont offert un chèque de 10 000 $, pour commencer notre vie commune – qui s’est rapidement soldée par un endettement). Plus notre famille investissait dans nos actions, plus je paniquais, tout irait à l’envers.

Quatre mois avant la date prévue de notre mariage, mes craintes d’échec sont devenues catastrophiques alors que ma famille tombait en désarroi.

Quelques semaines seulement avant le mariage de ma plus jeune sœur – avec lequel j’ai déjà lutté parce que j’avais l’impression que notre relation changeait – mon beau-frère a quitté ma sœur aînée. Il avait été mon modèle, ma plus grande influence masculine. Il m’a donné ma première bière, m’a appris toutes ses routines de comédie. Je me suis dit que si le mariage de ma grande sœur tournait mal, ma relation avec Antoinette le serait aussi.

On a posé pour des photos en souriant devant le carrousel mais les émotions étaient mises en scène

Je n’ai pas pu envoyer les invitations au mariage. Chaque fois que je reportais, Antoinette devenait plus frustrée, au point que nous dormions dans des chambres séparées. J’ai rompu avec elle, trois fois, m’assurant qu’elle serait mieux sans moi, mais elle a continué à me convaincre de rester. Deux mois avant la cérémonie, j’ai laissé tomber les invitations dans la boîte aux lettres, mais les pensées lancinantes se sont intensifiées. Je rêvais d’elle heureuse avec quelqu’un d’autre, fondant une famille avec un gars qui n’était pas aussi malade mentalement que moi. J’ai fait des cauchemars où nous nous mariions, avions des enfants, puis que je devenais mon beau-frère, laissant la famille que j’aimais en subir les contrecoups. Une semaine avant la cérémonie, j’ai rompu avec elle pour la dernière fois en me promettant de ne pas bouger.

Les larmes mouillant son visage, Antoinette a frotté sa joue contre la mienne et a murmuré : « Sois juste avec moi pour une journée. Pas tout l’avenir. Juste une journée.

À ce moment-là, j’ai décidé de rester. Pour lui donner mon meilleur coup, juste pour ce jour-là. J’ai essayé de me dire que je n’étais pas ma famille, que je n’étais plus la personne que j’étais. J’ai décidé que je ne m’aimais pas à ce moment-là, mais je voulais m’améliorer. Je voulais être la meilleure personne que je pouvais être, et la meilleure personne que je pouvais être était à côté d’Antoinette, la soutenant, la célébrant et grandissant avec elle.

Le jour du mariage, Antoinette s’attendait à moitié à ce que je ne me montre pas. Même si nous avons fait les i-dos, elle m’a méprisé pour ce que je lui ai fait subir, et j’étais frustré par son manque d’empathie lors de mon accident. Nous avons organisé la plus grande fête à laquelle la plupart de nos invités aient jamais assisté – impressionnant même mon beau-père ambassadeur nigérian – mais chaque baiser était tendu. Nous avons posé pour des photos en souriant devant le carrousel, mais les émotions étaient mises en scène. Lorsque nous sommes partis sur notre Jeu de jeunes mariés-lune de miel contrefaite, on se parlait à peine.

Dans les mois qui ont suivi, nous nous sommes consacrés à la thérapie de couple, déterminés à faire fonctionner notre relation. Nous avons tous les deux réalisé que nous avions du mal à communiquer : Antoinette se fermait souvent, tandis que je devenais trop émotif. Nous avons dû apprendre de nouvelles façons de nous parler. Nous nous sommes concentrés sur les forces de chacun, reconnaissant que chacun apportait quelque chose de spécial à la table qui manquait à l’autre. J’ai pris la responsabilité d’avoir échappé à tout contrôle, ruinant presque notre mariage, et elle s’est efforcée d’être empathique face à mon anxiété. J’ai réalisé à quel point je voulais désespérément qu’elle réalise chacun de ses rêves et à quel point j’étais béni qu’elle m’ait choisi pour être son partenaire dans la réalisation de ceux-ci; elle croyait en moi, et j’ai commencé à croire en moi aussi.

Nous n’essayions pas de nous montrer – nous voulions juste nourrir nos amis et notre famille avec de la nourriture délicieuse et tourner dans des cercles de joie

Depuis plus d’un an, Antoinette rencontrait notre rabbin, suivait des cours, fréquentait la synagogue, avançait vers la conversion au judaïsme. Nous avions toujours prévu d’avoir un deuxième mariage religieux intime après sa conversion officielle. Et donc six mois après le premier mariage, ma femme s’est plongée dans le mikvé, un bain rituel, complétant le processus, et nous avons organisé une petite cérémonie dans notre temple d’Albany, coûtant 2 618 $ : assez pour louer la salle sociale, engager un groupe klezmer , engagez un vidéaste, empruntez une chuppah et achetez une tonne de lox, de bagels et de kugel.

Le premier mariage, nous essayions d’impressionner les gens, mais ce deuxième mariage, nous n’essayions pas de nous montrer – nous voulions juste nourrir les amis et la famille avec de la nourriture délicieuse et tourner dans des cercles de joie. Nous n’avons même pas envoyé d’invitations. Au lieu de cela, nous avons distribué des dépliants et les avons affichés en ligne, gardant la cérémonie ouverte à tous ceux qui voulaient se joindre.

J’étais fier de planifier et de payer moi-même la deuxième cérémonie. Bien que l’événement soit beaucoup moins cher, je ne me suis contenté de rien. La nourriture était au rendez-vous. Nos tenues aussi. C’était comme une victoire que chaque dollar dépensé soit le mien – j’investissais dans notre avenir.

Sous la chuppah, j’ai croqué le verre et nous avons sauté le balai. Quand nous avons sauté, nous l’avons fait ensemble. La communauté nous a soulevés sur des chaises et, alors que nous flottions au-dessus de la foule, chacun saisissant la serviette qui nous reliait, j’ai réalisé que je pouvais le faire. Je pouvais gérer les changements de la vie. Je pourrais grandir. Ma femme était avec moi quand j’étais au plus bas. Je savais que je ferais la même chose pour elle. Nous avions survécu à l’un de nos obstacles les plus difficiles, et j’étais convaincu que nous pourrions en surmonter davantage. J’étais prêt. Prête à créer un foyer, prête à fonder une famille, avec foi, avec Antoinette.