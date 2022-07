Le meilleur 180 $ que j’aie jamais dépensé : Mes cotisations syndicales

J’ai grandi confortablement. Pas riche, mais avec deux fonctionnaires aimants pour parents, dans des emplois stables qui pourraient fournir tout ce dont mes deux frères et moi aurions raisonnablement besoin. Notre bloc d’un quart d’acre était calme et dense avec des arbres, et même maintenant, quand je reviens, cela ressemble à une respiration profonde et calme, niché sur la frange verte du centre-ville de Sydney, à un peu plus de six kilomètres à l’ouest de l’opéra. et le célèbre Harbour Bridge.

Ma mère est la fille d’un camionneur irlandais, élevée au-dessus de sa station pour devenir la première de sa famille à aller à l’université. Mon père est le fils d’une famille britannique étouffante rendue brièvement riche par la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous laissent jamais oublier notre chance d’être né dans une telle vie.

Mes parents lisaient le journal chaque matin et discutaient de son contenu chaque soir. Le monde avait du rouge et du bleu, des riches et des pauvres, des chanceux et des malchanceux ; gagnants clairs, perdants clairs, ennemis clairs et amis clairs. Je me souviens de l’élection fédérale de 2007, tous deux étonnés et au bord des larmes de joie, alors qu’il devenait clair que le gouvernement conservateur qui avait régné pendant les 11 dernières années allait finalement tomber. Ils parlaient à voix basse, de peur que les mots ne rompent le charme : « Ils ont perdu Bennelong – c’est le siège de John Howard ! Le travail va gagner !

Aussi omniprésents que soient les sentiments du bien et du mal, la politique pour nous était en grande partie une abstraction ; quelque chose qui s’est passé — dans les journaux, à la télé — et auquel vous avez réagi en conséquence. Vous connaissiez votre camp et vous le souteniez du mieux que vous pouviez ; avec votre vote le jour du scrutin, votre colère ou votre plaisir face aux annonces politiques, vos paroles autour de la table si votre entreprise n’était pas trop critique. Ce n’était pas quelque chose que vous a fait, pas quelque chose que vous avez emporté avec vous dans la rue, au travail ou à Noël en famille. Et pour rejoindre un syndicat – cette relique d’une époque révolue, d’hommes poussiéreux en casquettes à visière criant devant une usine fermée avant de rentrer chez eux pour prendre le thé ? Oublie ça.

Nous étions de la classe moyenne – calmes, polis et farouchement autosuffisants – et la politique, bien qu’importante, n’était pas quelque chose pour laquelle vous vous battiez comme si votre vie en dépendait. Parce que, eh bien, ce n’était pas le cas. Même si, bien sûr, vous étiez sympathique à ceux pour qui c’était le cas.

Je suis passé comme ça au lycée. Bien que la menace imminente du changement climatique m’ait fait peur, et que j’ai nourri un dégoût croissant pour Tony Abbott – le chef de l’opposition vacillant et zombie, puis Premier ministre dont la calomnie des femmes, des immigrants, des écologistes et des pauvres avait intoxiqué la politique australienne au début Années 2010 – Je n’aurais pas pu me qualifier de politique. Les deux étudiants de ma promotion qui le pouvaient étaient, franchement, considérés comme des cinglés, et quand j’ai essayé une fois d’intervenir – un point sur le déficit budgétaire que j’avais lu dans le journal de mes parents – j’ai gagné de l’un d’eux un cassant réplique: “Eh bien, je n’avais pas réalisé tu ne connaissait rien à l’économie, Angus.

J’étais un observateur, un prétendant, plein de mots et de théories vides, cosplayant comme révolutionnaire dans une université de grès

L’université était différente. J’avais pris un an pour travailler et voyager, et j’avais rejoint un groupe de jeunes militants qui organisaient des ateliers à travers Sydney pour enseigner aux écoliers le changement climatique, l’environnement et la durabilité. Ma conscience politique naissante, maintenant libérée de l’univers moral creux de mon école des Frères Chrétiens et à la recherche d’un langage que je pourrais utiliser pour décrire le monde et ce que j’y changerais, s’est rapidement transformée en ardent socialisme étudiant. En compagnie d’enseignants partageant les mêmes idées et de pairs de la faculté d’économie politique – régulièrement rejetés sur le campus comme une bande lâche de prétendants communistes, mais pour moi, une révélation – j’ai élaboré des démantèlements méticuleux du statu quo capitaliste, que je lâcherais ensuite sur les personnes sans méfiance, indifférentes ou moins informées. Je les réprimandais pour leur ignorance, exposais leur complicité dans les systèmes pervers qui régnaient sur le monde, jusqu’à ce que je sois tellement gonflé d’indignation et de mes propres théories astucieuses que je pensais que j’allais éclater.

Ensuite, je rentrais chez moi, dans notre terrain verdoyant, et m’imprégnais des louanges de mes parents autour d’un repas fait maison.

Parce que la vérité était que tout cela était théorique pour moi. J’ai fait un boulot de merde, c’est vrai, et j’avais peur ; du changement climatique, du copinage et des patrons douteux, de laisser les mauvaises personnes gagner. Mais j’étais aussi un enfant blanc de la classe moyenne d’un beau quartier de Sydney, qui avait tiré parti d’une éducation coûteuse et d’une famille de soutien dans les fondements inébranlables du succès à l’intérieur même du système que j’ai si passionnément embroché. J’étais un observateur, un prétendant, plein de mots et de théories vides, déguisé en révolutionnaire dans une université de grès.

Quand j’ai obtenu mon diplôme, on m’a proposé un poste au Trésor australien, où j’ai découpé les feuilles de calcul et les paragraphes qui permettent au gouvernement de fonctionner. Malgré les critiques de certains de mes camarades de classe les plus sarcastiques – «à guichets fermés», m’ont-ils appelé, en plaisantant à moitié – j’ai déménagé à Canberra au début de 2019.

Canberra est la capitale touffue et anonyme de l’Australie, mais le bâtiment du Trésor lui-même est incontournable. C’est immense, gris et granit, s’élevant comme une prison depuis les rives d’un énorme lac artificiel et des pelouses qui restent riches et vertes même pendant les étés les plus rudes. Le premier jour, je me suis assis à mon bureau, mélangeant du papier, jusqu’à ce qu’une toux polie – bien qu’insistante – retentisse par-dessus mon épaule gauche. Je levai les yeux vers un visage souriant. Il était plus jeune que la plupart des autres que j’avais encore vus au bureau, perché sur une chemise à motifs provocants avec une lanière rouge et blanche sortant de la poche de poitrine.

“Sydney Uni, hein?”

“Ouais, ouais … je viens de terminer en novembre.” J’avais parlé de mes qualifications un millier de fois ce jour-là.

Il hocha la tête et regarda autour de lui d’un air sournois. Une pause.

« Les diplômés en économie politique adhèrent généralement au syndicat, vous savez. Nous avons un tarif de lancement sur l’adhésion – 15 $ par mois. Tout est ici sur ce formulaire. Il a posé un morceau de papier sur mon bureau, l’a tapoté une fois (“pensez-y”) et est parti.

15 $ par mois. 180 $ pour l’année.

C’était beaucoup. J’étais dans un état d’esprit post-déménagement avare. Changer d’État n’est jamais bon marché, mais même dans ce cas, le marché locatif brutal de Canberra en début d’année, en concurrence avec l’afflux annuel de nouveaux étudiants et de bureaucrates pour des locations rares et hors de prix, avait creusé un trou dans mes économies.

En adhérant au syndicat, j’ai réalisé que je m’étais acheté une nouvelle identité politique solidaire de tous ceux qui luttent pour rendre le monde meilleur.

Mais également, c’était ici. L’occasion de mettre enfin un peu de peau dans le jeu. Pour enfin m’engager dans quelque chose de réel, quelque chose qui était plus grand que mes manuels scolaires, plus grand qu’une collection d’enfants choyés qui se crient des mots à moitié digérés dans le coin d’un pub crasseux. Je prendrais parti, définitivement, et je paierais le privilège. Dans ce siège du pouvoir politique et économique, au centre du gouvernement d’une nation qui a adhéré si volontiers à l’individualisme grossier des années 1980 et 1990, être syndiqué, c’était être inefficace, lent, paresseux et démodé ; être syndiqué, c’était être incapable de se débrouiller seul.

Pourrais-je me le permettre ? Oui. Est-ce que je voulais dépenser de l’argent ? Pas vraiment. Je gagnais plus que jamais auparavant, mon premier vrai travail après des années de travail au salaire minimum derrière les barreaux et les comptoirs des magasins. Mais c’était précisément le coût qui comptait. Vous avez mis votre argent là où était votre bouche. Et donc j’ai adhéré.

Quelques semaines plus tard, je regardais les nouvelles et le bulletin montrait des scènes d’une manifestation au Chili. Il avait commencé en opposition aux augmentations des tarifs de transport en commun, mais s’est rapidement transformé en un mouvement national contre les inégalités, la répression et le gouvernement élitiste. Dans les images, des milliers de personnes défilaient dans la rue, agitant des drapeaux et scandant alors qu’une ligne de policiers armés avançait avec des boucliers anti-émeute. Cela a coupé au président annonçant l’état d’urgence, puis à la violence, des bandes de manifestants courent maintenant, bombardées par des canons à eau, et la police tire des gaz lacrymogènes sur la foule. Sur la bannière en bas de l’écran défilent les mots : Les syndicats chiliens appellent à la grève générale et se joignent aux appels pour une nouvelle constitution. Leader : “Nous voulons démontrer que l’union fait la force.” Et soudain je l’ai senti.

Dans un sens, je n’aurais pas pu être plus loin. J’étais dans mon salon, en pyjama, avec des cacatoès piratant dans les arbres à l’extérieur et le dîner bouillonnant sur la cuisinière. À ce moment-là, cependant, j’ai eu un sentiment puissant et palpable de moi-même en tant que nœud dans un vaste réseau d’énergie politique, s’étendant en avant et en arrière à travers le temps et à travers les continents. Je me sentais connecté à ces gens, marchant au soleil dans un pays dont je n’avais jamais entendu parler, contre des problèmes que je n’avais moi-même jamais rencontrés. En adhérant au syndicat, j’ai réalisé que je m’étais acquis une nouvelle identité politique solidaire de tous ceux qui luttent pour rendre le monde meilleur. Sans parler des générations de travailleurs qui ont vécu, combattu et sont morts pour des choses qui semblaient désormais éternelles. La journée de 8 heures, les arrêts maladie, les week-ends et les jours fériés ; tous une fois des rêves, puis des objectifs, puis des exigences, puis des faits. C’était une identité qui exigeait que je loipas simplement discuter, et pour qui la politique était aussi réelle, pressante et personnelle que des douleurs de la faim ou une matraque de police.

C’était ici. L’occasion de mettre enfin un peu de peau dans le jeu. Pour enfin m’engager dans quelque chose de réel, quelque chose qui était plus grand que mes manuels scolaires.

Je suis devenu plus sûr, plus confiant ; les fanfaronnades ont été remplacées par un sens calme du but. Au travail, j’ai réalisé que plus de gens que je n’avais jamais imaginé étaient aussi syndiqués; le jeune homme qui était assis à ma droite, le vétéran de 10 ans derrière moi, le directeur au bout du couloir et la femme dans la cabine juste en face de la mienne. Nous avons essayé d’amener plus de personnes dans le giron, participé à des arbitrages et des négociations salariales, protesté contre les réductions des effectifs de la fonction publique et fait preuve de solidarité contre les inégalités de race, de sexualité et de genre qui touchent notre lieu de travail autant que n’importe quel autre. Nous nous voyions dans les tranchées des cols blancs – cuisine, salle de réunion, thé de l’après-midi – et savions que nous travaillions, à notre manière stérile, petite mais très réelle, pour apporter des changements positifs.

J’ai tenu tête à mon patron et je l’ai traité de raciste alors qu’il était raciste. Je n’aurais pas fait ça avant.

Le 20 septembre 2019, j’ai rejoint ma première grève. C’était une journée inhabituellement chaude, avec un vent chaud et sec, et les premières braises des feux de brousse de l’été noir qui feraient rage pendant six mois, décimant la moitié du pays et faisant plus d’un milliard de vies animales et humaines, commençaient à se consumer. Le syndicat avait appelé ses membres à quitter le travail en solidarité avec des millions d’enfants à travers le monde, qui à leur tour avaient quitté l’école en solidarité avec une jeune Suédoise de 16 ans qui, tous les vendredis depuis un an, se tenait devant elle parlement du pays avec une pancarte exigeant qu’ils fassent plus pour lutter contre le changement climatique.

Alors que je marchais, en costume, sous le soleil aveuglant, criant sous les couleurs syndicales que le gouvernement que je servais devait prendre au sérieux les craintes de son peuple, je me sentais une vie à l’écart de l’étudiant bavard qui haranguait ses parents pendant le dîner. D’autant plus de l’écolier protégé et confus que j’avais été. J’étais arrivé, dans la rue, et la politique n’était plus théorique. Maintenant, je pouvais non seulement imaginer un monde meilleur – débarrassé de l’inégalité, de l’insécurité et de la catastrophe environnementale qui m’avait terrifié d’abord dans le silence, puis dans un dogme superficiel – mais je savais aussi que je me battrais aux côtés de légions d’autres pour le mettre en place. étant.

Angus Chapman est un écrivain et chercheur de Sydney, Australie, vivant maintenant à Londres.