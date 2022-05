Le meilleur 15 $ que j’aie jamais dépensé : un abonnement à un livre audio

Peu de temps après avoir donné naissance à mon deuxième enfant à 40 ans, j’ai perdu la capacité de lire. Je ne veux pas dire littéralement – je pouvais toujours regarder une phrase et savoir ce qu’elle signifiait. Je pouvais lire un menu. Je pourrais malheureusement encore souffrir Le grand livre de Paw Patrol sur demande.

Mais en l’espace d’un an, je n’arrivais plus à trouver le chemin de la fin d’un roman ou d’un long article. Tout ce qui était plus complexe qu’un livre pour enfants laissait mon cerveau tourner au neutre. Peu importe le genre, peu importe l’heure de la journée, les phrases que je lisais et relisais restaient des fragments que je ne pouvais pas assembler en un tout compréhensible.

J’ai commencé à transporter une pile de livres avec moi d’une pièce à l’autre de notre maison en rangée, traînant entre les options avec un désespoir croissant, cherchant une ouverture dans l’une d’entre elles. Le “brouillard cérébral” – comme si une légère brume s’était temporairement installée sur mon front – est une expression trop bénigne pour l’impuissance suffocante de voir votre cognition se dissoudre en temps réel. De temps en temps, le nuage se levait pour me permettre un moment de clarté alléchant. Mais dans l’ensemble, pour la première fois depuis des décennies, je n’étais plus un lecteur.

Cette évolution serait troublante pour n’importe qui. Pour un écrivain et éditeur professionnel, c’était horrifiant. L’écrit était ma devise, ma passion, ma source de confiance. J’avais besoin de mots pour gagner ma vie. J’avais besoin d’eux pour faire ma vie.

Au début, je supposais que le changement était temporaire, un vestige de la stupeur hormonale de la grossesse. Ou peut-être était-ce la privation de sommeil – la fatigue inhérente à l’éducation de deux jeunes enfants aurait certainement un impact sur l’attention de n’importe quel parent. C’étaient les deux pièces du puzzle, mais il me faudrait des années avant de le résoudre.

Au lieu de cela, j’étais perdu dans ma tête. Si j’avais été aux prises avec une douleur lancinante dans l’abdomen ou la perte de la vue, je me serais garé dans un cabinet médical et j’aurais refusé de bouger sans diagnostic ni plan de traitement. Mais ce n’était pas évident pour moi que j’avais une maladie physique. Peut-être que je perdais la tête. Peut-être que j’étais paresseux. Peut-être, comme l’a suggéré un patron lors d’une évaluation des performances particulièrement tendue, je ne pouvais tout simplement pas travailler et élever de jeunes enfants en même temps. En regardant tous les autres parents qui occupaient des emplois exigeants, j’ai eu peur qu’il ait raison.

Un an est devenu deux, puis s’est transformé en plus. La terreur me montait à la gorge chaque fois que j’entreprenais un nouveau travail d’édition ou d’écriture, sachant qu’il y avait une chance décente que je ne serais pas en mesure de livrer. Je ne pouvais le dire à personne parce que je ne savais pas ce qui se passait ou si ça finirait un jour. J’étais pétrifiée à l’idée de dire ces mots à haute voix, d’évoquer la possibilité que je ne puisse plus jamais travailler dans mon domaine. A chaque travail, à chaque promesse, j’avais besoin de croire que cette fois ce serait différent.

Cela ne l’a jamais été. J’ai dépassé les délais, les éditeurs fantômes et les emplois perdus. La honte et la dépression se sont liguées contre moi et j’ai complètement abandonné le marché du travail.

Je me tournais habituellement vers les livres pour trouver du réconfort et de la distraction en temps de crise. Avec deux professeurs pour parents, je suis né dans une famille de lecteurs. Nous déballions des livres les matins de Noël, mais chaque occasion était une excuse pour un nouveau livre. Ils se sont présentés à Pâques et à la Saint-Valentin, aux anniversaires et au premier jour d’école. Ma sœur et moi avons passé de longs après-midi d’été dans notre jardin à lire des livres de la bibliothèque publique sous une tente que notre mère a installée en épinglant des couettes à la corde à linge.

Cette existence sans livre était mon cauchemar

À un moment donné avant que l’école ne reprenne, nous nous faufilions tous les quatre dans notre Plymouth Horizon pour conduire du Michigan à la côte de la Nouvelle-Angleterre, en nous arrêtant à la librairie Dartmouth à Hanover, New Hampshire, pour faire le plein de livres. Une fois que nous avions chacun une pile de cette institution vieille de 140 ans, nous avons continué sur des plages rocheuses, où nous avons lu jusqu’à ce que tout le monde ait un ou deux livres restants pour le retour à la maison. J’attendais avec impatience ces voyages comme d’autres enfants rêvent de Disney World. Dévorant mes auteurs préférés, propulsés par le fromage squirt et la pop au raisin Faygo, je ne pouvais pas imaginer une vie plus parfaite.

En revanche, cette existence sans livre était mon cauchemar. Un jour, j’ai réalisé que des étagères entières de notre maison étaient remplies de titres que je n’avais jamais lus. S’étant délecté de l’expérience de la lecture de Marilynne Robinson Galaad et Domicile quand ils sont sortis, j’ai acheté les livres suivants de cette série et maintenant je pleurais à l’idée que je ne les lirais peut-être jamais. J’ai senti dans mes os ce que l’auteur William Styron a écrit un jour sur sa dépression, que cela lui faisait craindre que “je ne retrouverais jamais une lucidité qui m’échappait à une vitesse terrifiante”.

Avec le recul, il est ridicule qu’il ait fallu des années de désespoir et de dépression avant que je sois enfin prêt à reconsidérer mon refus absurde d’essayer les livres audio. J’avais toujours rejeté le format, catégorisant avec snobisme les auditeurs de livres audio comme une classe inférieure de consommateurs de livres. Les livres audio, selon moi, étaient destinés aux personnes trop paresseuses pour lire. Ils étaient un service utile pour les personnes malvoyantes et ils pouvaient être utiles pour divertir les enfants lors de voyages en voiture. Les livres audio n’étaient absolument pas pour moi.

Mais comme la lecture ne semblait pas être une option, il était temps de me remettre en question. J’ai acheté un abonnement Audible Premium – qui me permet un livre par mois – et je suis entré sur la pointe des pieds dans le monde de ce que je considère encore anachroniquement comme des «livres sur bande».

J’ai adoré la façon dont la musicalité du langage semblait souvent accrue lorsque les mots étaient isolés pour mes seules oreilles

Mes écoutes de passerelle étaient des mémoires – Tara Westover Instruitde Kiese Laymon LourdMaggie O’Farrell’s Je suis, je suis, je suis – ce qui m’a permis de prétendre qu’une amie me racontait simplement sa vie. Après quelques mois, je suis passé à Des étrangers se noientla chronique magistrale de Larissa MacFarquhar sur l’altruisme obsessionnel, et j’ai ressenti un sentiment d’accomplissement semblable à celui de me frayer un chemin à travers plusieurs années de New yorkais problèmes de dos.

Au moment où j’ai passé un week-end captivé par la lecture de l’acteur irlandais Andrew Scott de Dublinois – après une vie à éviter James Joyce – j’ai commencé à me demander pourquoi j’avais passé beaucoup de temps à me fatiguer les yeux avec des imprimés.

Les livres audio n’étaient pas seulement des alternatives tolérables aux tomes en pâte de bois et encre. À bien des égards, ils ont en fait élargi mon plaisir des livres. Plutôt que d’écouter recroquevillé dans un fauteuil, je pourrais mettre des écouteurs, marcher le mile de notre maison au lac Michigan et passer des heures au bord de l’eau avec Colson Whitehead’s Les Nickel Boys jouer dans mes oreilles. Il y a un poids émotionnel à entendre les mémoires de Trevor Noah de sa propre voix alors qu’il parcourt des phrases en xhosa, zoulou, tswana et d’autres langues tribales que j’aurais perdues sur la page.

Les lecteurs audio de langue maternelle m’ont permis d’habiter plus pleinement un monde d’écrivains, en faisant des noms familiers sri-lankais, ougandais et éthiopiens que j’aurais mutilés dans ma tête en lisant. (J’ai lu les deux premiers livres de Harry Potter avant d’entendre le nom “Hermione” et j’ai réalisé que la façon dont je l’avais prononcé était très différente.) De même, entendre lire à haute voix le nom d’Anna Burns Laitier, avec son style expérimental et ses longs paragraphes ininterrompus, a rendu le livre infiniment plus accessible et agréable. J’ai adoré la façon dont la musicalité du langage semblait souvent accrue lorsque les mots étaient isolés pour mes seules oreilles.

Je prie pour que ma capacité à lire soit de retour pour de bon, mais quoi qu’il arrive, je sais que je n’ai plus jamais besoin d’abandonner les livres

Près de cinq ans après que la lecture ait disparu de ma vie, j’ai été heureuse d’apprendre enfin que je n’avais pas perdu la tête. Je venais sans le savoir de me frayer un chemin à travers la ménopause au milieu de la quarantaine, sans réaliser que le brouillard cérébral et l’épuisement peuvent être des symptômes courants. Au moment où un médecin m’a réellement écouté et a effectué une analyse de sang, il n’y avait pratiquement plus d’œstrogène dans mon système. J’ai immédiatement commencé l’hormonothérapie.

La rapidité avec laquelle mon esprit s’est éclairci était étonnante. J’avais besoin de plus de temps pour surmonter la fureur et le ressentiment de savoir que j’avais perdu des années de productivité et que je me suis allumé au gaz par inadvertance.

Quand je me suis senti prêt à essayer à nouveau un vrai livre physique, j’ai commencé avec celui de Tayari Jones Un mariage américain, qui se trouvait au sommet de la plus grande pile de romans achetés avec optimisme – et lu jusqu’à l’aube. En refermant le couvercle le lendemain matin, j’ai expiré. Et en ramassa un autre.

Maintenant, je lis livre après livre après livre, me sentant parfois comme Lucy et Ethel essayant de suivre le rythme dans la chocolaterie. J’avais oublié le plaisir combiné et l’étourdissement d’une gueule de bois de lecture qui vient de rester debout trop tard immergé dans un livre. La plupart des semaines, je jongle entre un livre imprimé et un autre en audio, j’ai donc toujours une excuse pour quitter la maison pour une longue marche pandémique. Les membres de ma famille savent me donner des crédits audio pour les anniversaires. En 2021, j’ai lu 67 livres, quelques années seulement après avoir eu du mal à en finir un ou deux.

La médecine moderne a restauré ma concentration et banni le brouillard cérébral, mais les livres audio ont été la première phase cruciale d’un régime pour retrouver ma confiance et mon sens de l’identité. Je prie pour que ma capacité à lire soit de retour pour de bon, mais quoi qu’il arrive, je sais que je n’aurai plus jamais besoin d’abandonner les livres. (Cependant, je passe à Libro.fm, un service de livres audio qui prend en charge les librairies locales au lieu du complexe mégatron mondial d’Amazon.)

Ces jours-ci, quand je me retrouve perdu dans un livre, ce n’est pas parce que mon cerveau est bloqué ou que je me heurte à des obstacles. Je suis heureusement perdu dans un monde de mots et d’images et je n’ai pas besoin d’être secouru.

Amy Sullivan est une journaliste basée à Chicago qui couvre la religion, la politique et la culture.