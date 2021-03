Dana Rodriguez pour Vox

En une année en grande partie dépourvue de câlins, ils ont été une étreinte interminable d’une journée.

Le jour où ma conscience de chaussette de compression a commencé à changer a été mémorable. Ce n’était pas à cause des chaussettes elles-mêmes (elles étaient plutôt simples), mais parce que c’était le même jour que nous nous sommes lancés la tête la première dans un verrouillage national, et parce que c’était mon anniversaire.

J’étais en Nouvelle-Zélande à ce moment-là, et ce matin-là, mon petit ami et moi avons emballé nos bagages dans une voiture de location et nous nous sommes préparés à conduire les six heures jusqu’à une maison où nous allions nous mettre à l’abri pendant les prochaines semaines. Et avant de partir, comme par instinct, j’ai enfilé mes chaussettes de compression.

Il n’y avait pas beaucoup de prévoyance à la décision. Les chaussettes n’étaient, à ce moment-là, qu’un accessoire utilitaire, acheté pour 15 $ plusieurs mois avant pour conjurer les chevilles enflées qui avaient commencé à me tourmenter pendant les vols long-courriers. Mais au soleil, les pieds appuyés sur le tableau de bord, ils semblaient être le symbole de quelque chose. Pragmatique? Maturité? Paranoïa? Nous avons écouté la radio pendant que nous conduisions, nous ré-accordant chaque fois que les bulletins d’information sonnaient à nouveau leurs avertissements.

Plus tard dans la nuit, après notre arrivée, fatiguée et inquiète pour nos familles, à des milliers de kilomètres de là, j’ai répondu aux souhaits d’anniversaire de mes amis en leur disant que j’avais «mis de la crème pour les yeux et des chaussettes de compression ce matin-là avec une nouvelle appréciation». C’était une blague, mais c’était aussi un pressentiment – une nuance d’habitudes à venir.

J’ai toujours été intéressé par les uniformes. La plupart du temps, je m’intéresse aux uniformes qui ne sont pas réservés au travail ou à l’école, mais qui reflètent plutôt la vie privée et les activités d’un individu. Je suis intéressé parce que j’en veux un et je ne sais pas comment l’obtenir. Je suis hanté par le costume à griffonner de Jo March, la chemise en lin d’un artiste et les poignets dans une paire de Levis délavé foncé porté par un homme que je connaissais. J’ai pensé, pendant des années, que j’étais amoureux de tous les skateurs et surfeurs que j’ai rencontrés jusqu’à ce que je réalise que j’étais juste jaloux de la façon dont ils s’habillaient.

Je portais beaucoup de vêtements à l’adolescence et à la préadolescence, ce qui me faisait me sentir particulièrement mal. J’étais trop grande pour la plupart des jeans, trop plate pour la plupart des hauts. Je détestais les vêtements serrés mais je les portais quand même – c’était, après tout, la fin des années. Cela signifiait que je me sentais plus à l’aise quand je n’avais plus mes vêtements de tous les jours: dans les costumes que je portais sur la scène de notre théâtre de lycée, ou dans le maillot et le short que je portais pour le cross-country et la piste. En eux, j’étais à l’aise. Ils ont exprimé quelque chose de plus vrai sur qui j’étais que les jeans American Eagle ne le pourraient jamais.

Finalement, quelques années plus tard, j’ai trouvé un vêtement qui offrait la même sécurité. Je les porterais, la salopette, marchant dans les rues de New York, me sentant calme et invisible, enveloppée d’un denim épais et gonflant. « Est-ce que ça pourrait être ça? » Je me suis demandé. Je considérais une vie entièrement vécue dans des combinaisons, des combinaisons et des vêtements d’une seule pièce connexes. Je ne me suis jamais pleinement engagé, mais je me suis accroché à ce sentiment.

Beaucoup de mots ont été consacrés à discuter des vêtements qui définissent nos nouvelles réalités du travail à domicile: le soi-disant âge des pantalons de survêtement, par exemple, ou la duplicité répandue mais (généralement) innocente qui est professionnelle sur le- haut, fête sur le bas. Pour ma part, je ne pensais pas du tout m’être adapté. J’étais un pigiste travaillant à domicile bien avant la pandémie, et un pigiste travaillant à domicile je suis resté.

Mais ensuite, plusieurs mois après ces premières semaines étranges de confinement, de retour chez moi dans mon appartement à Berlin, j’ai regardé mes jambes dans la lumière anémique d’un matin de novembre. J’ai observé le swoop serré de mélange coton-nylon – courbant du dessous de mon genou, prenant mon mollet, puis tombant dans le creux de mes chevilles jusqu’à finalement disparaître dans le marron boueux de mes mocassins – et j’ai vu que mes chaussettes de compression étaient devenues plus que juste une punchline à ma fin de la vingtaine. C’était un vrai lien. Moi et mes chaussettes de compression, mes chaussettes de compression et moi, enfermés dans une danse quotidienne de dépendance. J’avais retrouvé mon uniforme pour le déroulement de la pandémie.

Comme tous les uniformes, mes chaussettes parlaient de contrôle – ou plutôt d’un fantasme de contrôle. Pour beaucoup d’entre nous, une grande partie de l’année dernière a été passée dans un isolement relatif, essayant de comprendre comment marquer les transitions entre le travail et (tristes excuses pour) «jouer» – pour créer des distinctions, en d’autres termes, contre la similitude pâteuse . Certains ont parlé de l’importance de «s’habiller» pour récupérer un petit sentiment de normalité.

Pour moi, mes chaussettes, enfilées chaque matin avant une autre longue journée assise derrière mon écran, m’ont donné autre chose: la fugace impression de confinement. Un sentiment d’ordre, mais aussi d’intimité. En une année en grande partie dépourvue de câlins, ils ont été une étreinte interminable d’une journée. (Peut-être juste pour le bas de mes jambes, mais ne méritent-ils pas l’amour aussi?)

Cela pourrait être lu comme un signe que je devrais investir dans la tendance du corset, ou que je devrais peut-être envisager sérieusement la couture en latex. (Je vis à Berlin, après tout.) Pourtant, je n’ai jamais dépassé mon aversion générale pour les vêtements serrés – je préfère flotter – et je ne peux pas supporter la sensation de peau nue contre les ceintures de sécurité ou les canapés en cuir. Cela dit, mes chaussettes ont parfois un effet transformateur. Ils ne gardent pas seulement mes pieds au chaud: ils sont aussi mon bouclier métaphorique contre les comportements malsains de l’époque de la pandémie que j’ai développés. Ma forme préférée de soins personnels peu exigeants et non impliqués.

Les jours où je me sens trop plombé pour quitter la maison pour me promener; pendant les semaines où mon régime de soins de la peau consiste à me laver le visage avant de me coucher et à essayer de boire suffisamment d’eau, mes chaussettes sont là pour moi: une mesure préventive médicalement tolérée. Je ne les considère pas comme un substitut aux habitudes saines qui ont disparu, nécessairement, mais elles aident à garder à distance une partie de la honte. Vous faites quelque chose de bien pour vous-même, semblent-ils dire. Et un jour, quand ils seront de retour dans le monde, de retour dans la version de la «vie normale» qui suivra, vos jambes vous remercieront.

À certains égards, cela peut s’avérer vrai. À des degrés divers – en fonction du niveau de pression, ou de la valeur en mmHg, de la «jambe» de la chaussette – les chaussettes de compression peuvent faire beaucoup de bien. (Un peu de recherche préliminaire devrait être faite pour déterminer quelle pression et quelle longueur conviennent le mieux à votre corps et à vos besoins.) Depuis au moins les années 1930, ils ont été utilisés pour améliorer la circulation sanguine, aider à prévenir les varices et réduire les chances d’obtenir du sang. caillots et thrombose veineuse profonde (TVP).

Ces dernières années, les avantages de l’utilisation pour les athlètes (en particulier les coureurs) ont fait que ces chaussettes, longtemps définies par différentes nuances de beige, ont reçu le traitement d’usure de performance. En conséquence, la plupart des paires que j’ai rencontrées présentent toutes les caractéristiques de la catégorie plus large des chaussettes de sport: nervures apparentes, talons exagérément renforcés et détails inexplicables, comme si quelqu’un avait porté la craie de la scène du crime au pied et au mollet. Ce sont, en d’autres termes, des choses généralement laides.

Parmi les uniformes que j’ai portés dans ma vie, élus ou non, tous n’ont pas été un succès. Il y avait celui que je devais porter, par exemple, pour mon travail au gymnase du collège – un pantalon de jogging et un polo violet (mauvais). Et celui que j’ai conçu pour moi-même l’été où j’étais de retour à la maison, travaillant dans un restaurant: une série de chemises hawaïennes à manches courtes, pédalées tout au long de la semaine de travail (également mauvaise).

Mais malgré ces échecs, je rêve toujours du prochain. J’ai envisagé le monochrome. J’ai envisagé des tailleurs-pantalons. Je regarde vers un avenir où l’uniforme parfait et je vais enfin se croiser. Jusque-là, j’ai mes chaussettes de compression. Mes compagnons constants, mon vilain petit secret. Ils ne font peut-être pas rêver, mais pour le moment, ça fait du bien d’investir dans un vêtement dont l’objectif principal est de prendre soin.

Sami Emory est un écrivain dont le travail a été publié dans le New York Times, le Baffler, Men’s Health et ailleurs.