Le géant russe de l’énergie Rosatom étend sa participation à un mégaprojet mondial de fusion nucléaire actuellement en cours de développement dans le sud de la France, a déclaré le PDG de l’entreprise, Alexeï Likhachev.

Le projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER), également surnommé le plus grand « soleil artificiel » du monde, est développé conjointement par des entreprises de Chine, de l’UE, d’Inde, du Japon, de Corée du Sud, de Russie et des États-Unis. L’objectif du projet est de créer un approvisionnement en électricité sûr et presque illimité.

Mardi, Likhachev a rencontré le directeur général du projet, Pietro Barabaschi, arrivé en Russie pour une visite de travail. Ils ont discuté des questions liées au respect par la Russie de son obligation de fabriquer et de fournir des équipements.



« Nous sommes reconnaissants envers les dirigeants d’ITER, qui démontrent non seulement une position juste et honnête, mais qui s’engagent également avec enthousiasme et élargissent la participation de la Russie à ce projet. » Likhachev a déclaré aux journalistes à l’issue d’une réunion qui a eu lieu au siège de Rosatom à Moscou.

À son tour, Barabaschi a décrit la discussion comme « très productif » disant ça « Après quelques difficultés, nous nous remettons maintenant sur la bonne voie, nous avons un nouveau plan devant nous. »



« La contribution de la Russie, comme celle de tous les autres membres d’ITER, est très importante, démontrant un engagement commun en faveur du développement de l’énergie de fusion qui bénéficiera au monde entier. Cette contribution couvre tous les domaines, des composants critiques aux innovations technologiques clés. Le directeur général d’ITER a souligné.

ITER a été lancé en 1985, après un sommet entre le président américain Ronald Reagan et le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Le tokamak devrait devenir l’appareil de fusion le plus puissant au monde, capable de générer des réactions nucléaires à grande échelle.

Le projet de plusieurs milliards d’euros a été confronté à une série de défis techniques et de problèmes de coûts au fil des années, notamment en raison des sanctions liées au conflit ukrainien.

La Russie est un fournisseur clé de 25 systèmes de haute technologie sophistiqués pour la future installation. La livraison de cet équipement unique s’effectue dans les délais, en totale conformité avec le calendrier de construction du réacteur, selon Rosatom.