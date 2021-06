Le mégadonateur James Simons embauche une nouvelle équipe de lobbyistes pour influencer le Washington de Biden

Le milliardaire et mégadonateur démocrate James Simons a embauché une nouvelle équipe de lobbyistes alors qu’il cherche à influencer un gouvernement fédéral désormais dirigé par le président Joe Biden.

Simons a soutenu Biden lors des élections de 2020.

Simons, selon un nouveau rapport de lobbying, a récemment embauché cinq puissants lobbyistes, dont l’ancien chef de la majorité républicaine au Sénat Trent Lott et l’ancien sénateur démocrate John Breaux. Lott, Breaux et Biden ont servi ensemble au Sénat.

Simons a fondé le fonds spéculatif Renaissance Technologies basé à New York, et Forbes évalue sa valeur nette à environ 24 milliards de dollars. Simons et sa femme combinés ont donné plus de 26 millions de dollars aux démocrates au cours du dernier cycle électoral, y compris des contributions majeures aux super PAC soutenant Biden. Simons a également dépensé des millions en efforts pour maintenir le contrôle démocratique à la Chambre et faire basculer le Sénat en bleu.

Breaux et Lott travaillent chez Crossroads Strategies, une boutique de lobbying basée à Washington, DC, avec des entreprises clientes telles que American Airlines, AT&T, Alphabet, ByteDance, Dell, Merck et Morgan Stanley, selon les données du Center for Responsive Politics. Jusqu’à présent cette année, la société a réalisé plus de 5 millions de dollars en frais de lobbying, selon les données du CRP. En 2020, le bureau de lobbying a rapporté un peu plus de 16,5 millions de dollars.

Alors que les assistants de Breaux et Lott n’ont pas répondu aux e-mails demandant des commentaires, Breaux a fait l’éloge de Biden dans une interview de novembre avec un journal local de Louisiane. « Il n’a pas opéré dans le monde imaginaire. Il a compris les gens et leurs besoins pour leurs États », a déclaré Breaux, un ancien sénateur de Louisiane, en décrivant le travail de Biden au Sénat.

Crossroads Strategies est la première embauche de lobbyiste de Simons depuis que Biden est devenu président. Le groupe s’est enregistré pour faire pression pour Simons en mai, selon le document. Avant l’administration Biden, Simons et Renaissance Technologies ont retenu d’autres cabinets de lobbying, principalement axés sur les questions fiscales.

Bien que le rapport de lobbying de Simons ne montre pas combien il prévoit de payer à Crossroads, le formulaire d’inscription indique que les influenceurs prévoient au moins initialement de cibler un projet de loi intitulé United States Innovation and Competition Act de 2021. Le projet de loi, qui a été initialement présenté par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., établit une « Direction de la technologie et de l’innovation au sein de la National Science Foundation », résumé dit.

« Les objectifs de la direction seront, entre autres, le renforcement du leadership américain dans les technologies critiques grâce à la recherche fondamentale dans des domaines technologiques clés, tels que l’intelligence artificielle, le calcul haute performance et la fabrication de pointe, et la commercialisation de ces technologies pour entreprises aux États-Unis », explique le résumé.

Simons et sa fondation investissent depuis des années dans des projets liés aux sciences et aux mathématiques. Le site Web de la fondation répertorie les domaines de programme des sciences mathématiques et physiques, des sciences de la vie et des formes d’informatique par le biais de leur Flatiron Institute. Le rapport annuel de la fondation montre qu’en 2021, le groupe avait plus de 4 milliards de dollars d’actifs. Le fonds spéculatif de Simons est connu pour ses investissements quantitatifs.

Un porte-parole de la fondation a refusé de commenter la récente embauche de Simons et a noté que la fondation n’avait pas embauché le groupe de Crossroads, mais elle a souligné la passion de l’exécutif pour le soutien aux sciences et aux mathématiques.

« Je peux, cependant, confirmer que Jim Simons a une profonde passion pour soutenir le financement accru de la recherche en mathématiques et en sciences et pour reconnaître et récompenser les enseignants STEM exceptionnels au niveau secondaire à l’échelle nationale », Anastasia Greenbaum, directrice des communications pour le fondation, a déclaré à CNBC dans un e-mail vendredi.

Un appel au bureau de la famille de Simons n’a pas été retourné avant la publication.