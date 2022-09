Le mégadonateur du GOP, Peter Thiel, organisera une collecte de fonds pour le candidat au Sénat de l’Arizona, Blake Masters

Le mégadonateur républicain Peter Thiel organise une collecte de fonds chez lui à Los Angeles la semaine prochaine pour le candidat au Sénat de l’Arizona, Blake Masters, après que les responsables du GOP ont demandé au magnat de la technologie plus d’argent avant la dernière ligne droite des élections de mi-mandat de novembre.

La inviter répertorie Thiel comme hôte de l’événement de la campagne Masters et indique que le rassemblement devrait avoir lieu le 30 septembre à sa maison de 5 millions de dollars en Californie du Sud. Les billets pour l’événement vont de 1 500 $ par personne à 11 600 $ par couple et comprennent une réception hôte et VIP, suivie d’une réception générale, selon le billet, selon l’invitation.

Parmi les autres co-organisateurs de l’événement figurent plusieurs alliés de Thiel, dont Keri Findley, PDG de la société d’investissement Tacora Capitale, dont le fonds était une fois soutenu par Thiel, ainsi que le gestionnaire de fonds spéculatifs de longue date Michael Wang, dont la plate-forme d’investissement dans les médias sociaux était aurait soutenu par Thiel. Erik Finman, un associé de Thiel devenu millionnaire en bitcoins à l’âge de 18 ans, est également répertorié comme co-animateur.

La décision de Thiel d’héberger Masters intervient alors que les dons du magnat de la technologie pour séparer les super PAC soutenant les Masters et le candidat au Sénat de l’Ohio JD Vance semblent s’être taris avec un peu moins de 50 jours avant les élections de novembre. Thiel a donné 15 millions de dollars chacun répartis sur plusieurs dons aux valeurs Protect Ohio, un super PAC soutenant Vance, et à Saving Arizona, un groupe extérieur soutenant Masters, pendant les courses primaires, selon les dépôts de la Commission électorale fédérale.

Son dernier don au PAC soutenant Vance remonte à avril, alors qu’il a donné pour la dernière fois à Saving Arizona en juillet. Il ne leur a pas encore donné d’argent pour les élections générales qui opposeront les candidats aux démocrates dans des courses compétitives au Sénat, selon les archives de la FEC.

Un sondage Real Clear Politics montre que Vance devance le représentant de la Chambre Tim Ryan par un peu plus de deux points dans la candidature pour retirer le siège du GOP du sénateur Rob Portman. Masters, quant à lui, est derrière le sénateur sortant Mark Kelly, D-Ariz. de près de trois points. Masters et Vance ont été approuvés par l’ancien président Donald Trump. L’une ou l’autre race pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain, les démocrates détenant 50 sièges et le vice-président Kamala Harris brisant toute égalité des voix.

La campagne des Masters, qui n’a récolté que 4,9 millions de dollars, a besoin de plus d’argent pour combattre Kelly, qui l’a plus que décuplé avec 54 millions de dollars de dons.

Les dirigeants républicains et les responsables de la campagne, y compris le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., auraient demandé à Thiel d’aider Vance et Masters lors des élections générales. Le Washington Post a rapporté que Thiel avait d’abord repoussé demandes de McConnell.

“Pas maintenant”, a été la réponse de Thiel et de son équipe ces dernières semaines lorsqu’on leur a demandé plus de dons pour Vance ou Masters, a déclaré l’une des personnes.

Thiel, cependant, était l’invité vedette d’une récente collecte de fonds pour Masters au domicile floridien de Keith Rabois, associé général de la société de capital-risque Founders Fund, cofondée par Thiel. L’homme d’affaires Tom Sauer, qui tweeté une photo de Thiel s’exprimant lors de la collecte de fonds Rabois, est également répertorié comme co-hôte de la collecte de fonds chez Thiel.

Ceux qui ont parlé à CNBC des manœuvres de Thiel l’ont fait sous couvert d’anonymat afin de parler librement de conversations privées.

Vance et Masters ont tous deux travaillé avec Thiel avant de lancer leurs campagnes au Sénat. Vance a déjà travaillé pour la société d’investissement Mithril Capital, cofondée par Thiel, tandis que Masters était le directeur de l’exploitation de Thiel Capital.

Certains des associés de Thiel, qui ont demandé à ne pas être nommés pour parler librement de sa stratégie de collecte de fonds, disent qu’il est frustré par ce qu’il considérait auparavant comme un manque d’argent d’autres groupes, y compris le Sénat Leadership Fund, un super PAC lié à McConnell. Thiel ne voulait pas investir trop lourdement dans les courses si les dirigeants du GOP n’étaient pas disposés à engager leur propre argent pour renforcer les chances du parti de reprendre le Sénat, ont-ils déclaré.

“C’est un jeu de poulet entre McConnell et Thiel”, a déclaré à CNBC un allié du milliardaire de la technologie.

Thiel a publiquement laissé entendre qu’il ne soutenait pas entièrement le message du Parti républicain lors de cette élection. “Mon score sur le cycle ’22 est que nous nous en sortons encore moins bien qu’en 94 avec Contract with America, nous nous en sortons moins bien qu’en 2010” lorsque le tea party conservateur est arrivé au pouvoir, Thiel Raconté la Conférence nationale sur le conservatisme plus tôt ce mois-ci.