Le mégadonateur du GOP Mercers prend ses distances avec Trump pour la campagne 2024

Robert Mercer et Rebekah Mercer assistent au gala TIME 100 2017 au Jazz at Lincoln Center le 25 avril 2017 à New York.

Le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman, le PDG de Citadel, Ken Griffin, le riche homme d’affaires new-yorkais Andy Sabin et le milliardaire Ronald Lauder font partie des riches donateurs du GOP qui ont choisi de ne pas aider la dernière campagne de Trump – du moins pendant la primaire républicaine. Certains des donateurs du GOP les plus riches du pays ne croient pas que Trump puisse gagner à nouveau et ont plaidé pour un nouveau visage pour représenter leur parti dans la course à la présidence.

Les Mercer, un père et sa fille qui ont été l’un des principaux bienfaiteurs de Trump lors de sa première candidature à la présidence en 2016, prennent leurs distances avec la troisième candidature de l’ex-président à la Maison Blanche et réduisent leur collecte de fonds globale pour la campagne, ont déclaré ces personnes. Les personnes qui ont parlé à CNBC l’ont fait sous couvert d’anonymat pour parler de conversations privées.

Le super PAC pro-Trump financé en partie par Robert Mercer a également versé à Cambridge Analytica un peu plus de 5,6 millions de dollars ce cycle, selon OpenSecrets. Le super PAC a dépensé un peu moins de 100 000 dollars pour soutenir Trump et 4,3 millions de dollars supplémentaires contre Clinton, son adversaire.

Cambridge Analytica a récolté les données personnelles des 50 millions d’utilisateurs de Facebook. La campagne Trump de 2016 puis aurait utilisé ces données pour faire de la publicité numérique. La campagne Trump a payé à Cambridge Analytica plus de 5,9 millions de dollars pour ses services au cours du cycle électoral de 2016, selon OpenSecrets, non partisan.

Mercer, qui a fait don de plus de 15 millions de dollars à un super PAC qui a d’abord soutenu le sénateur Ted Cruz, R-Texas puis Trump lors de l’élection présidentielle de 2016, “ne participe pas politiquement”, selon un conseiller du GOP familier avec le riche fondateur du fonds spéculatif . Mercer a commencé à prendre ses distances avec Trump et le GOP lors des élections de mi-mandat de 2018 après que lui et sa famille aient été critiqués publiquement pour avoir soutenu le candidat à la présidence de l’époque deux ans plus tôt.

Les membres de la famille Mercer ont investi de l’argent dans des causes conservatrices et ont même soutenu certains candidats républicains ces dernières années avant de décider de ne plus soutenir Trump.

La fondation de la famille a donné 20 millions de dollars en 2020 au DonorsTrust, qui agit comme un fonds d’argent noir qui permet aux donateurs de garder secrète la destination ultime de leurs contributions. En 2021, DonorsTrust a canalisé 187 millions de dollars vers une grande variété de groupes à but non lucratif, dont des millions de dollars vers des organisations conservatrices.

La Fondation de la famille Mercer a semblé réduire ses contributions l’année dernière, accordant un peu plus de 6 millions de dollars de subventions, la majeure partie allant à DonorsTrust, selon son dernier formulaire 990. Le reste des dons de la fondation a été réparti entre la Fédération des Tamouls Sangams d’Amérique du Nord, l’Explorer’s Club et l’Oregon Institute of Science and Medicine, selon le dossier.

Robert Mercer a fait don de plus de 6 millions de dollars à la fondation l’année dernière, selon le dossier. La fondation est entrée en 2022 avec un actif net d’une valeur comptable de plus de 96 millions de dollars. Robert et Rebekah Mercer sont inscrits sur la déclaration de revenus de 2021 en tant que deux administrateurs de leur fondation familiale.

Les Mercer ont également poussé des centaines de milliers de dollars lors des élections de mi-mandat cette année.

L’un des plus gros dons de Mercer au cours du cycle électoral de 2022 est allé à un super PAC avec une adresse postale à Manchester, NH, appelé le général John Stark PAC, du nom d’un général de la guerre révolutionnaire de l’État. Le cadre vétéran des fonds spéculatifs a fait don de 500 000 $ au super PAC en juin, selon un dossier de la FEC.

C’est le seul don que le super PAC a reçu depuis son lancement plus tôt cette année. Le PAC est toujours actif mais n’a effectué aucun décaissement lors des élections de 2022, selon les archives de la FEC. Le New Hampshire est le premier d’une série d’États à organiser une élection primaire pour le président.

John Plishka, le trésorier du super PAC, a refusé de répondre aux questions de CNBC sur ce que fait le PAC. Plishka a déclaré qu’il ne pouvait répondre à aucune question sur le groupe car il avait signé un accord de non-divulgation. Il ne dirait pas qui lui avait donné le contrat légal.

Robert Mercer a également fait don de 100 000 $ à un super PAC qui a soutenu la course réussie du républicain JD Vance pour le siège du Sénat de l’Ohio.

Pendant ce temps, Rebekah Mercer – qui semble en grande partie avoir fini d’aider Trump – investit toujours son argent dans la politique conservatrice. Elle était un investisseur original dans la plate-forme de médias sociaux Parler, qui a commencé comme une alternative conservatrice à Twitter et apparemment est devenu l’hôte d’une vague de complots électoraux de 2020.

Elle a co-organisé une collecte de fonds à New York l’année dernière pour Vance et l’ancien candidat républicain au Sénat de l’Arizona Blake Masters, selon une invitation. Elle a donné un total de 60 800 $ à deux PAC soutenant Vance, selon les archives de la FEC.

Rebekah Mercer fait également partie d’une coalition conservatrice de donateurs connue sous le nom de Rockbridge Network, The New York Times signalé.

Le groupe doit se réunir ce week-end à Austin, au Texas, alors que les financiers se préparent pour 2024.