Le principal donateur démocrate Ron Conway a promis de rompre avec un réseau de Les super PAC les plus puissants de la cryptomonnaie après avoir annoncé ils dépenseraient 12 millions de dollars pour destituer le sénateur Sherrod Brown (D-Ohio) sans l’en informer.

Conway, un milliardaire de la technologie qui a fait don de 500 000 dollars à l’un des PAC en décembre, a déclaré que la promesse d’argent du groupe saperait les efforts visant à faire adopter une législation favorable à la cryptographie au Congrès en aliénant les législateurs démocrates.

Les alliés de la cryptographie ont fait pression pour convaincre davantage de décideurs politiques démocrates d’adopter les actifs numériques après Un projet de loi de la Chambre soutenu par l’industrie a recueilli un soutien bipartisan inattendu. Chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer a déclaré à POLITICO le mois dernier qu’il souhaitait entreprendre une refonte similaire de la réglementation des crypto-monnaies avant la fin de l’année.

« 12 millions de dollars à [Sherrod] « L’adversaire de Brown à un moment où le sénateur Schumer fait de son mieux pour faire passer un projet de loi au Sénat dans le canard boiteux », a écrit Conway dans un courriel adressé mercredi à des dizaines d’autres donateurs associés, dont POLITICO a consulté des extraits lundi. « Vous savez tous que c’est une ‘gifle’ au sénateur Schumer et une ‘gifle’ pour moi quand vous savez que je le rencontre à SF demain. À quel point pouvez-vous être myope et stupide ? »

» PERSONNE N’A PRIS LA MALADIE DE ME PRÉVENIR DE CE QUE VOUS FAISIEZ » [sic] « CECI », a écrit Conway aux alliés du réseau, connu sous le nom de Fairshake, dont le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et les fondateurs d’Andreessen Horowitz, Marc Andreessen et Ben Horowitz. « Je suis celui qui utilise mes relations personnelles de plus de 25 ans pour aider ce mouvement de la manière la plus significative et personne n’a pris la peine de m’en informer. Malheureusement, je suis même un donateur de Fair Shake ».

Ce soutien est terminé, a déclaré Conway.

« À cause de vos intentions égoïstes cachées, il est temps pour nous de nous séparer », a-t-il écrit. « C’est un signal d’alarme pour moi-même : j’ai travaillé trop longtemps avec des gens qui [do] ne partagent pas de valeurs communes et cela est inacceptable. … Je vais [sic] « Je ne me compromets plus en m’associant ou en aidant. »

Cette scission souligne la tension croissante au sein de l’industrie de la cryptographie alors que les républicains et les démocrates se battent pour s’approprier le problème avec des dizaines de millions de dollars en jeu avant les élections de novembre.

« Il y a un éléphant dans la pièce », a écrit Conway. « Nous avons deux factions : une faction modérée et une faction de Donald Trump (Brian et Marc). »

Conway a rencontré des législateurs démocrates aux côtés d’Armstrong de Coinbase. Sa société de capital-risque, SV Angel, a déjà investi dans Coinbase.

L’histoire continue

Il a déclaré que même si Fairshake prévoit de soutenir un nombre égal de démocrates et de républicains au Congrès, « 6 des 9 républicains qu’ils soutiennent se trouvent dans des districts où les démocrates doivent absolument gagner s’ils veulent avoir une chance de reprendre la Chambre ».

« Vous faites cela après que les démocrates vous ont accordé la victoire du FIT 21 il y a quelques mois en mai », a écrit Conway, en hommage aux 71 démocrates de la Chambre qui ont contribué à faire passer la législation bipartite. « Vous avez une mémoire à court terme ! »

Conway et Fairshake ont refusé les demandes de commentaires.

Jasper Goodman et Declan Harty ont contribué à ce rapport.