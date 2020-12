Les images de l’avion de transport géant Airbus A400M Atlas de la RAF sont profondément dérangeantes.

Ils révèlent comment, dans les eaux glaciales de l’Atlantique Sud, un iceberg de 150 km de long et de la taille du Somerset se dirige inexorablement vers le territoire britannique d’outre-mer de Géorgie du Sud.

Ce monstre envahissant, considéré comme le plus grand du monde, se déplace à environ un demi-mille à l’heure. Il est maintenant à moins de 200 km de l’île, qui en été abrite une trentaine de personnes – et un écosystème grouillant de millions de phoques, pingouins et autres créatures.

Dans quelques jours, la Géorgie du Sud pourrait être frappée par un iceberg de la taille de l’île elle-même, qui pourrait anéantir une grande partie de la vie accrochée à sa surface.

Il n’y a pas d’établissement humain permanent sur cet affleurement sombre, bien qu’en été, jusqu’à 25 membres du personnel du British Antarctic Survey puissent y vivre, ainsi que deux fonctionnaires du gouvernement, leurs conjoints et peut-être quatre membres du personnel du musée.

Les images de la RAF révèlent comment ce monolithe gelé, qui pèse environ un billion de tonnes, pèse sur la Géorgie du Sud lors de la plus grave « invasion » à laquelle l’île a été confrontée depuis que les forces de la marine argentine ont pris le contrôle de sa côte est après avoir maîtrisé un petit groupe de Royal Marines au début du conflit des Malouines en 1982.

La vue d’un iceberg plusieurs fois plus grand que le Grand Londres semerait sûrement la terreur sur n’importe quel résident alors qu’il se dirigeait vers eux.

« Nous ne pouvons absolument rien faire », a déclaré le mois dernier le Dr Mark Belchier, directeur des pêches et de l’environnement de Géorgie du Sud. «Nous avons des icebergs chaque année. Mais pas comme ça.

Depuis qu’il s’est détaché de la banquise antarctique en juillet 2017, l’iceberg, nommé A68a, s’est déplacé d’au moins 650 milles au nord.

Les scientifiques ont établi qu’il ne faisait que 200 m de profondeur, bien moins profond que de nombreux icebergs. Cela signifie qu’il pourrait s’échouer près du rivage de l’île, faisant fondre des centaines de billions de litres d’eau douce presque glaciale dans l’écosystème, ce qui modifierait considérablement la température et la salinité de la mer environnante.

Cela pourrait prendre une décennie pour que l’iceberg se dissipe complètement.

La semaine dernière, la RAF a organisé une reconnaissance de l’A68a. Le vol des Forces britanniques sur l’île de l’Atlantique Sud (BFSAI) a transporté des photographes et un officier du gouvernement de Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud pour observer en détail «des fissures et des fissures dans le corps principal de l’iceberg».

L’équipage a dû affronter le temps féroce et les nuages ​​épais qui tourmentent l’Atlantique Sud même en été. La faible altitude de l’avion et la taille de l’A68a ont rendu impossible la capture de sa taille sur une seule photo.

Les images de la RAF montrent un anneau de falaises jusqu’à 100 pieds de haut – et l’A68a empiète déjà sur la zone de protection marine de 479000 m2 autour de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud. Les eaux rapides devraient l’envoyer en boucle autour de la partie sud de la Géorgie du Sud, après quoi il pourrait s’échouer sur sa côte est.

Si cela devait arriver, des milliards de créatures vivant sur le fond marin seraient écrasées. Cela créerait également un vaste terrain vague gelé entre les phoques et les pingouins de l’île et la mer ouverte où ils recherchent des poissons et du krill pour survivre.

Les collines de l’île abritent trois millions de couples reproducteurs de manchots macaronis – la plus grande population du monde – ainsi que 450 000 couples de manchots royaux et des milliers de manchots à longue queue et de manchots à jugulaire à bandes noires.

Plus de six millions d’otaries à fourrure de l’Antarctique (95% de la population mondiale) envahissent également les plages, ainsi qu’environ 110 000 éléphants de mer du Sud reproducteurs femelles – plus de la moitié du total mondial.

Dans quelques jours, la Géorgie du Sud pourrait être frappée par un iceberg de la taille de l’île elle-même, qui pourrait anéantir une grande partie de la vie accrochée à sa surface. Sur la photo: pingouins sur l’île

En 2004, un autre iceberg, A38, s’est échoué en Géorgie du Sud, bloquant les pingouins et les phoques des eaux où ils chassaient pour se nourrir. Des manchots morts et des bébés phoques ont été retrouvés plus tard sur les plages.

Le professeur Geraint Tarling, du British Antarctic Survey, déclare: «Pendant l’élevage des petits et des poussins, la distance que les manchots et les phoques doivent parcourir pour trouver de la nourriture compte vraiment. S’ils doivent faire un grand détour, ils ne reviendront pas vers leurs petits à temps pour les empêcher de mourir de faim.

Dans n’importe quelle année normale, l’A68a serait devenu une attraction touristique pour les navires de croisière. Cette année, cependant, la pandémie a anéanti le commerce des croisières, laissant les progrès de l’iceberg largement inaperçus.

Cependant, des images satellites récentes suggèrent que l’A68a s’effrite rapidement. Le battage incessant de la houle de l’Atlantique Sud brise des fragments que les gens de mer appellent des «morceaux de bergy», des «grognements» ou des «sarrasins».

Des masses d’icebergs plus petits se sont détachés de l’A68a et des fissures se sont formées qui s’étendent profondément sous sa surface.

Même ces plus petits morceaux doivent être suivis méticuleusement, car ils constituent des menaces mortelles pour des navires tels que le HMS Forth et le MV Pharos SG de Géorgie du Sud, qui effectuent régulièrement des patrouilles dans ces eaux.

En raison du changement climatique, les catastrophes liées aux icebergs pourraient devenir plus courantes à l’avenir. En octobre, un rapport financé par le British Antarctic Survey a révélé qu’il y avait eu «plus de dix événements importants de perte de la banquise au cours des dernières décennies en raison du réchauffement rapide autour de la péninsule antarctique».

Le rapport, publié dans le Royal Geographical Society Journal, a révélé qu’avec la hausse des températures mondiales, la fonte des étagères deviendrait plus courante.

Anna Hogg, chercheuse du Centre d’observation et de modélisation polaires de l’Université de Leeds, a averti que si la banquise Larsen C de l’Antarctique continuait à se briser, elle accélérerait l’élévation du niveau de la mer dans le monde car elle retient un grand volume de ‘ glace échouée ».

Il est difficile de prédire l’itinéraire précis de l’A68a, car les conditions météorologiques et d’autres facteurs pourraient modifier sa trajectoire.

Le professeur Tarling essaie de rester optimiste. «A68a est dévastateur mais incroyablement intéressant scientifiquement», a-t-il déclaré le mois dernier. « Cela crée un précédent pour ce que nous pourrions voir dans le futur. »