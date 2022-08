Le méga-yacht de 500 millions de dollars de Jeff Bezos remorqué tranquillement sans démonter le pont De Hef

Le méga-yacht de 500 millions de dollars de Jeff Bezos a été discrètement déplacé du chantier naval Oceanco à Alblasserdam où il a été construit vers le chantier Greenport à Rotterdam sans démonter aucun pont ni foule de spectateurs.

Le yacht était construit par la société de construction navale Oceano dans un chantier naval à Alblasserdam, aux Pays-Bas. Il a été remorqué jusqu’à son emplacement actuel, qui n’est qu’à 24 milles du chantier naval Oceano, avant l’aube mardi afin d’éviter d’attirer l’attention des locaux, selon le magazine allemand Der Spiegel.

Il y a quelques mois, le milliardaire avait été la cible de nombreuses critiques pour son navire de 417 pieds connu sous le nom de Y721, non pas à cause de son coût élevé, mais parce qu’un pont important aux Pays-Bas appelé De Hef devait être démonté pour que le yacht puisse traverser. En effet, le yacht aura trois mâts à son achèvement et il deviendra trop grand pour le dégagement du pont qui est d’environ 131 pieds.

Voici la vidéo :

En février, Oceano avait demandé à la ville de Rotterdam de démanteler le De Hef, officiellement connu sous le nom de pont de Koningshaven, afin de permettre au navire de Bezos de traverser la ville. Le pont vieux de près de 100 ans est très apprécié des habitants et est considéré comme un point de repère important. Par conséquent, cela a provoqué une indignation.

Les habitants hollandais en colère avaient prévu de jeter des œufs pourris sur le superyacht une fois qu’il était prêt à passer. Un homme du nom de Pablo Strörmann avait créé un événement sur Facebook intitulé “Jeter des œufs sur le superyacht de Jeff Bezos” qui était prévu pour le 1er juin. La description de l’événement disait : “Appel à tous les habitants de Rotterdam, emportez une boîte d’œufs pourris avec vous et jetons-les en masse au superyacht de Jeff quand il navigue à travers le Hef à Rotterdam.” Cependant, cet événement a maintenant été supprimé de Facebook.

Hanco Bol, un passionné de yacht néerlandais avec une chaîne YouTube appelée Dutch Yachting, a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne du yacht remorqué d’un endroit à un autre.

“Nous n’avons jamais vu un transport aller aussi vite”, a écrit Bol dans la légende de sa vidéo avec d’autres détails sur le yacht ainsi que sur sa relocalisation. Il a également confirmé que le pont De Hef resterait intact au grand soulagement des Hollandais.

