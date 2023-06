Le «Méga quai» pousse les propriétaires de chalets à rechercher de nouvelles règles pour les pistes d’atterrissage aquatiques

Un grand quai sur un lac tranquille de l’Ontario a soulevé un tollé parmi les propriétaires de chalets locaux qui affirment que la réglementation fédérale sur les pistes d’atterrissage pour hydravions permet aux constructeurs d’ignorer les règlements locaux.

Mesurant plus de 200 mètres carrés – assez grand pour abriter un terrain de volley-ball – le quai se trouve sur la rive du lac Three Mile derrière le 206 Skyline Dr. dans le canton d’Armour, en Ontario, juste au nord de Muskoka.

Le propriétaire affirme que le quai fait partie d’un hydroaérodrome privé — une piste d’atterrissage aquatique pour hydravions et autres aéronefs — qui relève exclusivement de la compétence fédérale.

Les propriétaires de chalets à proximité disent que le quai est une tentative flagrante de contourner les lois de zonage locales en opérant sous la protection fédérale.

Le personnel du canton, dans le procès-verbal d’une récente réunion du conseil, dire simplement la structure est un « méga quai ».

« C’est de la construction en acier, et c’est gigantesque », a déclaré Linda Newnham, présidente par intérim du Three Mile Lake Community Club, qui est « enragée ».

« [It] a été perçu par les résidents comme une fin de course pour obtenir ce [the owner] recherché. »

L’association des chalets allègue que le propriétaire exploite une « lacune » dans la réglementation de Transports Canada qui lui a permis de construire le quai sans collaborer avec les autorités locales.

L’association des chalets et le conseil du canton poussent maintenant Transports Canada à sévir contre des propositions similaires en veillant à ce que les quais à usage mixte ne puissent plus être considérés comme des aérodromes sous réglementation fédérale.

Le maire s’inquiète des risques pour les lacs

Rod Ward, maire du canton d’Armour, a déclaré que le directeur du bâtiment du canton avait entendu parler du quai pour la première fois en décembre dernier.

L’agent du bâtiment a visité la propriété, a déclaré Ward, et a été informé par le propriétaire Bruce Klassen que son quai n’avait pas besoin de suivre le processus normal d’autorisation car il était enregistré auprès de Transports Canada en tant qu’hydroaérodrome.

Rod Ward, maire du canton d’Armour, dit qu’il était frustré d’apprendre que Transports Canada pouvait outrepasser la compétence du canton. (Soumis)

Dans une lettre à l’inspecteur en chef des bâtiments du canton datée du 10 janvier 2023, l’avocat de Klassen, Matt Hodgson, a déclaré que « la conception et les dimensions » du quai relèvent exclusivement de la compétence fédérale.

Hodgson a fait valoir que les tribunaux canadiens ont conclu à plusieurs reprises que les lois provinciales et les règlements municipaux ne s’appliquent pas à l’emplacement et à l’établissement des aérodromes.

« Le but de cette lettre est d’éviter la confrontation avec les autorités municipales et de prévenir tout malentendu concernant la construction du quai sur les terres de notre client », a écrit Hodgson.

Il a déclaré que la construction du quai n’avait pas besoin de répondre aux exigences de planification locales ni de permis en vertu du règlement de contrôle du plan d’implantation du canton.

Vue aérienne du ‘mega dock’ sur le lac Three Mile. Un barboteur empêche la formation de glace sur un grand rayon autour du quai. (Soumis)

Selon Ward, Klassen a commencé à transporter des matériaux de construction à travers le lac à la mi-janvier.

Ward, qui possède également un chalet sur Three Mile Lake, a déclaré qu’il était frustré d’apprendre que Transports Canada pouvait passer outre l’autorité du canton.

Les règlements du canton d’Armor sont conçus pour protéger les lacs de la région, a déclaré Ward, et ces lacs peuvent être mis en danger si les règles locales ne sont pas respectées.

« Dans cette région, notre principale ressource, ce sont les lacs. C’est la raison pour laquelle les gens viennent ici. C’est le moteur de l’économie », a-t-il déclaré. « La protection des lacs a toujours été essentielle. »

Quand est-ce qu’un quai n’est qu’un quai?

Pour Ward et d’autres propriétaires de chalets, la conception du quai suggère que des constructions supplémentaires pourraient être planifiées à l’avenir.

Ward a déclaré qu’il craignait que Klassen ne construise au-dessus du quai, créant ainsi un hangar à bateaux ou une autre structure, ce qui pourrait obstruer la vue des voisins.

« Cela n’aurait pas beaucoup de sens de construire ce genre de fondation pour quelque chose sans construire quelque chose par dessus », a-t-il déclaré.

Dans une demande d’approbation déposée au registre du programme de protection de la navigation du gouvernement fédéral, les plans du quai ne comprennent pas de toit.

S’exprimant par l’intermédiaire de son avocat dans un e-mail, Klassen a déclaré que les plans ne contiennent pas d’éléments d’un hangar à bateaux car il n’a « absolument aucune intention » d’en construire un.

Les plans montrent cependant plusieurs espaces pour les cales de bateau le long de l’endroit où un hydravion accosterait.

Plans soumis au registre du programme de protection de la navigation du gouvernement fédéral pour le quai de Bruce Klassen sur le lac Three Mile. (Bruce Klassen)

Conseil municipal d’Armor adopté une résolution lors de sa réunion du 2 mai, qui demande à Transports Canada d’obliger toute personne souhaitant immatriculer un hydroaérodrome à consulter les autorités provinciales et municipales avant la construction.

La résolution demandait également à Transports Canada de déclarer que les quais et les structures «à usage mixte», comme celui de Klassen, ne seraient pas autorisés en vertu de ses règlements.

Le canton a depuis adopté un règlement limitant la superficie des quais sur le lac à environ 45 mètres carrés.

Klassen, un pilote licencié travaillant actuellement pour Air Canada, a refusé de commenter davantage.

Dans une lettre au conseil du canton d’Armor, Klassen a déclaré que son quai était « spécifiquement et délibérément » conçu pour être utilisé comme un hydroaérodrome privé.

L’opposition de la communauté, a-t-il déclaré dans la lettre, est basée sur un « manque de compréhension, des informations incomplètes et une désinformation » sur le projet.

Klassen a déclaré que l’aérodrome ne sera pas utilisé à des fins commerciales ou pour ravitailler des avions, et qu’il ne comprendra pas non plus de toilettes ou de cuisine.

Problème récurrent

Les propriétaires de chalets de Three Mile Lake ne sont pas les premiers en Ontario à accuser un voisin d’utiliser les lois fédérales pour esquiver les autorités locales.

Dans une affaire entendue par Cour supérieure de justice de l’Ontario en 2013, un demandeur de la municipalité de district de Muskoka, en Ontario, a reçu l’ordre de démolir un hangar à bateaux qu’il avait construit sur le lac Rosseau, qui, selon lui, était un aérodrome.

Contrairement à Klassen, le propriétaire de chalet dans cette affaire ne détenait pas de licence de pilote et ne possédait pas d’avion.

Gary Austin, qui possède un chalet sur le lac Three Mile et dirige une petite entreprise d’aviation à London, en Ontario, a déclaré qu’il avait déjà fait atterrir des hélicoptères et des hydravions sur le lac.

Austin a déclaré que les gens sur le lac accueillent les hydravions, mais il ne voit pas personnellement une « utilisation pratique » pour enregistrer son quai en tant qu’aérodrome.

Gary Austin, dont l’hydravion est illustré ici, a un chalet sur le lac Three Mile et a déjà fait atterrir des hydravions et des hélicoptères sur le lac. Il dit qu’il ne peut pas imaginer une raison «pratique» pour enregistrer son quai en tant qu’aérodrome. (Soumis par Gary Austin)

À son avis, le seul but de le faire serait de légitimer l’aérodrome en vertu de la Loi sur l’aéronautique — plaçant ainsi le quai sous l’autorité fédérale.

« Pourquoi devrais-je être spécial simplement parce que je possède un hydravion ? » il a dit. « Je pense qu’il serait prudent que Transports Canada clarifie ces règlements… et qu’il soit très clair que si mon quai est utilisé à des fins mixtes, il ne relève pas de cette compétence fédérale. »

Contrairement à la terre, où les promoteurs sont tenus d’aviser les résidents de la région avant de commencer la construction, Transports Canada exonère les hydroaérodromes du processus de consultation.

Dans un courriel, un porte-parole de Transports Canada a déclaré que le ministère tenait compte d’une « variété de facteurs » lorsqu’il s’agissait de déterminer si des règlements devaient être élaborés ou modifiés, ajoutant qu’il examinerait les suggestions avancées par le canton d’Armour.

Le porte-parole a également déclaré que le régime fédéral de l’aéronautique ne dispense personne de suivre les règlements locaux, tant que ces lois n’interfèrent pas avec le fonctionnement d’un aérodrome donné.

Cependant, Transports Canada met le fardeau sur les tribunaux décider si un quai à usage mixte est exempté des règlements applicables au cas par cas.

Newnham a déclaré que cela pourrait répercuter les frais juridiques sur les petites municipalités.

« Ce que nous disons à Transports Canada, c’est » vous avez causé le problème, mais vous nous laissez le soin – notre temps, notre énergie et nos ressources – de le corriger « », a-t-elle déclaré.

Les règlements locaux empêchent le « Far West »

Le député de Parry Sound–Muskoka, Scott Aitchison, a déclaré qu’il croyait que Transports Canada obligeait « absolument » les municipalités à adopter une position injuste.

« Franchement, cela va complètement à l’encontre de tout le bon travail que font les municipalités », a déclaré Aitchison.

« C’est l’un de ces exemples clairs d’un niveau de gouvernement différent qui va trop loin avec – je pense – des réglementations trop simplistes. »

Le député de Parry Sound–Muskoka, Scott Aitchison, affirme que Transports Canada « va à l’encontre » du bon travail que font les municipalités. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Au cours de son mandat de maire de Huntsville, en Ontario, Aitchison a déclaré que chaque année ou deux, les propriétaires de chalets tenteraient de bafouer les règles locales en enregistrant leurs quais comme aérodromes privés.

Aitchison veut voir des règlements assurer un certain degré d’implication municipale dans le processus d’approbation. Les propriétaires de chalets ne devraient pas pouvoir « passer outre » les autorités de planification locales, a-t-il déclaré.

Terry Rees, directeur exécutif de la Fédération des associations de propriétaires de chalets de l’Ontario, a déclaré qu’une échappatoire aux aérodromes pourrait compromettre une planification efficace de l’utilisation des terres sur les lacs de la province.

« Ces règles très spécifiques [local bylaws] permettre à une communauté de s’assurer qu’elle se développe de manière ordonnée et que ce n’est pas le Far West », a-t-il déclaré.

« Nous aimerions nous assurer que des échappatoires comme celle-ci ne sont pas utilisées ailleurs. »