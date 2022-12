Le méga-projet Byrne Interchange enfin prêt à démarrer avec une “réduction de 50% des retards” – Shaw Local

Les ingénieurs du ministère des Transports de l’Illinois promettent une amélioration de 50 % des retards de circulation alors que l’interminable reconstruction de l’échangeur Jane Byrne se termine.

La reconstruction est passée d’une estimation de 535 millions de dollars en 2013 à 806,4 millions de dollars et a duré quatre ans de plus que la date d’achèvement initiale de 2018.

“C’est un projet énorme, probablement notre plus grand ici à l’IDOT”, a déclaré mardi la porte-parole Maria Castaneda lors d’une avant-première médiatique.

“Cet échangeur dessert plus de 400 000 automobilistes chaque jour” et est proche des communautés, des églises, des écoles, de l’Université de l’Illinois à Chicago et des maisons, a-t-elle déclaré.

Une coupe de ruban pour le JBI, qui relie les autoroutes Eisenhower, Kennedy et Dan Ryan, a été fixée pour mercredi matin.

Cependant, quatre rampes finales pourraient ne pas ouvrir avant la semaine prochaine, a expliqué le chef de la construction du bureau du district 1, Jon Schumacher.

« Nous essayons de le faire le plus tôt possible. Il y a une chance extérieure que certains d’entre eux rouvrent vendredi matin, mais vraiment, nous jouons à un jeu météorologique à cette période de l’année », a noté Schumacher.

Les améliorations de dernière minute comprennent deux rampes d’accès Kennedy en direction nord depuis les rues Adams et Jackson. Viennent également des rampes plus larges de l’Interstate 290 en direction est sur les autoroutes Kennedy et Dan Ryan avec deux voies, au lieu d’une.

Pour les conducteurs de la région de Chicago au-delà de la fatigue du projet, c’est une bonne nouvelle. Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps et coûté si cher ?

Les responsables de l’IDOT ont reconnu que l’agence avait fixé un calendrier “assez ambitieux” dans leur désir de faire le travail rapidement.

“En 2013, notre priorité absolue à l’époque était de réaliser l’échange le plus tôt possible”, a déclaré John Baczek, ingénieur en développement de programmes.

Mais ces plans initiaux supposaient un calendrier de construction rigoureux qui aurait été punitif pour les conducteurs, les résidents et les autres parties prenantes, a-t-il noté. En conséquence, l’IDOT a adopté un calendrier de construction plus échelonné.

La réalité a également frappé avec des complications qui comprenaient un sol instable, des tunnels d’eau abandonnés qui se sont avérés actifs, de longs déplacements de services publics et la pandémie de COVID-19.

“Il y a eu des surprises de construction”, a déclaré Baczek. D’après les trous d’essai préliminaires, “nous savions que les sols là-bas étaient mauvais.” Mais après les tests, “l’étendue et l’ampleur du mauvais sol là-bas étaient plus dramatiques que nous ne le pensions”.

Interrogé sur la manière dont l’échangeur réaménagé améliorerait les temps de trajet, Baczek a déclaré: “Nous prévoyons une réduction de 50% des retards pour tous les véhicules avec la nouvelle configuration, donc c’est important dès le départ.”

On estime que le refaire pourrait économiser plus de 180 millions de dollars d’heures par an en perte de productivité des travailleurs dans les embouteillages et entraîner une réduction d’un tiers des gaz à effet de serre.

Les planificateurs ont noté que l’aménagement paysager et la peinture doivent encore être réalisés sur le projet.

