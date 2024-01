KOCO ANDY WEBER A APPORTÉ NOS QUESTIONS AU DÉVELOPPEUR AUJOURD’HUI. Ouais, à l’heure actuelle, le plus haut bâtiment d’Oklahoma est la tour Devon. ON NE PEUT PAS LE DIRE AVEC TOUT LE BROUILLARD, MAIS IL MESURE JUSQU’À 844 PIEDS DE HAUT. IL SERAIT MOINS DE LA MOITIÉ DE LA HAUTEUR DE CE NOUVEAU BÂTIMENT, SITUÉ À QUELQUES PÂTÉS, MESURÉ À 1907 PIEDS. SCOTT MADISON, LE DÉVELOPPEUR DERRIÈRE LA PROMENADE À BRICKTOWN, DIT AVEC CE QUI EST PRÉVU POUR OKC, IL EST CONFIANT QUE LA DEMANDE POUR CETTE MÉGA TOUR SERA LÀ. NOUS SENTONS JUSTE QUE LA RÉGION VA S’Agrandir, ATTIRER PLUS D’EMPLOYEURS, PLUS DE GENS VEULENT VIVRE, TRAVAILLER ET PROFITER DU QUARTIER DE DIVERTISSEMENT ARRIVANT MAINTENANT À PLUS DE 1900 PIEDS DE HAUT, LE BÂTIMENT SERAIT LE PLUS HAUT DU PAYS, LE CINQUIÈME DANS LE MONDE. LE CHANGEMENT CLÉ DE CETTE FLÈCHE DE 168 PIEDS, SIMILAIRE À CE QUI A ÉTÉ UTILISÉ POUR FAIRE DU ONE WORLD TRADE CENTER DE NEW YORK LE PLUS HAUT DES ÉTATS-UNIS, ILS ONT UNE FLÈCHE DE 400 PIEDS DE HAUT. LE NÔTRE EST SUR 168 PIEDS DE HAUT. Donc, si vous regardez la relation entre, euh, leur hauteur, qui comprend leur tour de 400 pieds, euh, leur flèche, vous savez, nous serons toujours les plus hauts. NOUS MÊME SANS ELLE. EXISTE-T-IL UN PRÉCÉDENT, MAIS, POUR QU’UNE VILLE DE CETTE TAILLE DOIT AVOIR UN BÂTIMENT D’AUSSI GRAND ? CE SERA LA PREMIÈRE POUR UNE VILLE DE TAILLE MOYENNE AUX ÉTATS-UNIS. Nous pourrions aussi construire deux bâtiments plus courts. Euh, mais nous avons pensé qu’en montant plus haut, cela nous permettrait d’économiser des coûts. ET MADISON NOUS L’A DIT ENCORE AUJOURD’HUI, SI LA DEMANDE NE FINIT PAS PAR ÊTRE LÀ, CE BÂTIMENT PEUT-IL ÊTRE RACCOURCI ? EN CE MOMENT, LE PLAN

Le méga gratte-ciel prévu à Oklahoma City pourrait être le plus haut des États-Unis Le développeur dit maintenant qu’il pourrait s’agir du plus haut des États-Unis Mise à jour : 17h22 CST, le 23 janvier 2024

Le méga gratte-ciel prévu à Oklahoma City semble prendre de l’ampleur. Le promoteur affirme maintenant qu’il pourrait s’agir du plus haut des États-Unis, mais ces plans améliorés signifient-ils que la demande est là ? Le bâtiment le plus haut d’Oklahoma, la Devon Tower, culmine à 844 pieds. La nouvelle tour proposée pour la promenade de Bricktown aurait une hauteur plus de deux fois supérieure, mesurant 1 907 pieds. PLUS | Le deuxième bâtiment le plus haut du pays pourrait-il être construit à OKC ? Scot Matteson, le promoteur derrière la promenade de Bricktown, a déclaré qu’avec ce qui est prévu pour OKC, il est convaincu que la demande pour la mégatour sera là. en pleine croissance, attirant plus d’employeurs, plus de gens veulent vivre, travailler et profiter du quartier des divertissements”, a déclaré Matteson. Mesurant désormais plus de 1 900 pieds de haut, la structure serait la plus haute du pays et la cinquième au monde. Le changement clé est la flèche de 168 pieds, semblable à celle utilisée pour faire du One World Trade Center de New York le plus haut des États-Unis. “Ils ont une flèche de 400 pieds de haut, la nôtre ne mesure que 168 pieds de haut, donc si “Si vous regardez la relativité de leur hauteur, qui inclut la flèche de leur tour de 400 pieds, nous serons toujours les plus hauts, même sans elle”, a déclaré Matteson. KOCO 5 a demandé s’il y avait un précédent pour qu’une ville de cette taille puisse avoir un bâtiment aussi grand. “Nous pourrions aussi simplement construire deux bâtiments plus courts, mais nous avons pensé que monter plus haut nous permettrait d’économiser des coûts”, a déclaré Matteson. PLUS | Oklahoma City pourrait-elle vraiment supporter une tour résidentielle de 134 étages ? Matteson a déclaré que si la demande n’était pas là, les plans pourraient être modifiés et la tour pourrait être raccourcie. Les travaux de construction ne devraient pas commencer avant un an ou deux. renvoie les avions après que certains ont eu des problèmes sur les pistes après l’atterrissage3 personnes tuées dans le crash de l’hélicoptère Air Evac Lifeteam près d’Hydro