Le méga-commerce de la NBA à 30 équipes qui ne résout vraiment rien

Vous en avez assez des faux métiers de la NBA qui n’incluent qu’une poignée d’équipes à la fois ? Boy, avons-nous un régal pour vous – les 30 équipes, réunies en un seul méga-commerce.

Le méga-échange de 30 équipes est sans aucun doute la plume la plus stupide et la plus ostentatoire de ma casquette d’écrivain de basket-ball. J’ai créé la première itération en 2017, mais je n’avais pas été en mesure de la maintenir au cours des deux dernières années, car les premiers échanges avaient ruiné le chef-d’œuvre au fur et à mesure de sa création.

Cette année, j’ai essayé d’y aller un peu plus tôt pour qu’aucune manigance avant la date limite ne vienne perturber le plan directeur. Comme par le passé, je ne sais pas si cela est légal en vertu de la CBA, mais ma proposition fonctionne au moins pour chaque équipe du point de vue du salaire entrant et du salaire sortant.

Comme pour tout échange NBA, il y a des gagnants et des perdants ici. J’ai fait de mon mieux pour résoudre au moins un problème pour chaque équipe, mais le degré de réussite variait (et, pour être juste, on peut se demander si j’ai réussi du tout). J’ai également essayé de tenir compte des problèmes de plafond salarial à long terme, mais je suis sûr que j’ai négligé de nombreuses implications fiscales de luxe (ce n’est pas mon argent !) Si vous regardez votre équipe et que vous vous demandez pourquoi elle accepterait ce que j’ai proposé, la réponse est : j’avais besoin d’impliquer chaque équipe parce que c’est le cadre stupide que je me suis fixé. Détendez-vous, je ne suis pas le véritable directeur général de votre équipe.

Qu’est-ce que chaque équipe obtient et abandonne dans ce méga-échange de 30 équipes NBA?

Hawks d’Atlanta

Envoi: John Collins, Justin Holiday

Apporter : Christian Wood, Jae Crowder, Dario Saric, choix de 1er tour 2023 (PHX)

Il y a de fortes chances que les Hawks trouvent un meilleur retour pour Collins si nous ne les roulions pas dans ce bourbier de 30 équipes, mais ils ont la chance d’auditionner Christian Wood en tant que marqueur de remplacement pour Collins, et pourraient théoriquement le re-signer. pour beaucoup moins que ce qu’ils paient à Collins. Crowder et Saric ne sont peut-être pas des pièces à long terme, mais ils pourraient aider à une poussée en séries éliminatoires cette année et les Hawks choisissent un choix de premier tour des Suns qui pourrait tomber vers le milieu du tour.

Charlotte Frelons

Envoi: Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr.

Apporter : Danilo Gallinari, Evan Fournier, Grayson Allen, Justise Winslow, Romeo Langford, choix de 1er tour 2023 (WAS via NYK), choix de 1er tour 2028 (LAC)

Les Hornets commencent une reconstruction en expédiant Oubre et Hayward et en reprenant un tas de contrats plus difficiles en échange de quelques choix de repêchage supplémentaires. Aucun des joueurs qu’ils reviennent n’aura probablement de valeur à long terme et Fournier coûte cher avec un an de plus après cela. Mais ils peuvent décliner son option de joueur pour 2024-25 et ils récupèrent le choix de premier tour de Washington en 2023 (via les Knicks) qui devrait être assez précieux, ainsi que le choix de premier tour des Clippers en 2028.

chaleur de Miami

Envoi: Duncan Robinson, choix de 1er tour 2023 (SAS), choix de 1er tour 2027 (WAS)

Apporter : Kyle Kuzma, TJ McConnell

Les Heat prennent un pari en échangeant plusieurs choix de première ronde pour décharger le contrat de Duncan Robinson. Mais ils ont aussi des pièces gagnantes qui peuvent, espérons-le, aider à rouvrir leur fenêtre de championnat avant que Jimmy Butler ne vieillisse vraiment. McConnell est une excellente option de meneur de jeu de secours avec une défense embêtante au point de l’attaque. Kuzma est le vrai prix, un buteur polyvalent qui peut vraiment dynamiser son attaque et être re-signé comme un pont vers la prochaine itération de cette équipe.

La magie d’Orlando

Envoi: Mo Bamba

Apporter : Devonte’Graham

Bamba est devenu l’homme étrange avec l’émergence de Bol Bol complétant la rotation des grands hommes avec Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. Mais son espacement au sol et sa protection de jante, peut-être sous-développés, sont encore suffisants pour décrocher à Orlando une mise à niveau du score de la zone arrière. . En théorie, le Magic a sa rotation de meneur de jeu avec Markelle Fultz, Cole Anthony et Jalen Suggs. Mais ils manquent toujours de capacité de création dans ce groupe et Graham peut aider, même s’il est trop petit.

Assistants de Washington

Envoi: Bradley Beal, Kyle Kuzma, Raul Neto

Apporter : James Wiseman, Nikola Vucevic, Doug McDermott, choix de 1er tour en 2027 (MIA), choix de 1er tour en 2029 (LAL)

Les Wizards voient grand avec la reconstruction, échangeant finalement Bradley Beal et abandonnant son énorme contrat. C’est un choix difficile car ils ne renvoient pas un joueur proche de son calibre, mais ils ne gagnent pas avec lui maintenant et il n’y a aucune raison de penser que cela va changer. En échange de lui et de Kuzma, les sorciers obtiennent une paire de vétérans (Vucevic et McDermott) qu’ils peuvent essayer de retourner ou simplement laisser sortir de leurs livres. Ils obtiennent également une paire de choix de premier tour assez loin dans le futur et une chance d’essayer James Wiseman et de voir s’ils peuvent le transformer en une pièce fondamentale. Ils aimeraient obtenir beaucoup plus pour Beal (surtout avec Kuzma) mais son contrat limite considérablement leurs options.