Le médicament populaire contre l’asthme Singulair est lié à de graves problèmes de santé mentale chez les adultes et les enfants

Singulair (générique du Montelukast) peut sembler être le médicament idéal pour les enfants (ou les parents) atteints de asthme–c’est une pilule quotidienne facile à utiliser qui aide à prévenir les crises d’asthme et à soulager les symptômes d’allergie. Mais un récent New York Times Le rapport a mis en lumière le lien préoccupant entre santé mentale et Singulair.

L’article du Times partage des histoires poignantes de parents qui décrivent des hallucinations, de l’agressivité et de l’hostilité, des comportements obsessionnels compulsifs, des cauchemars et des pensées de vouloir mourir chez des enfants dès l’âge de 5 ans après avoir pris ce médicament. Une mère décrit les changements inquiétants qu’elle a notés dans les œuvres de son fils, où ses dessins ne sont redevenus normaux qu’après l’arrêt du traitement.

Utilisé par près de 1,6 million d’enfants, Singulair traite asthme et les allergies graves en réduisant l’inflammation qui peut causer des problèmes respiratoires. Initialement approuvé en 1998, sa popularité a augmenté au début des années 2000 comme alternative aux inhalateurs de stéroïdes. Aujourd’hui, il n’est pas clair si les avantages l’emportent sur les risques.

Une boîte noire avertissant des risques graves pour la santé mentale

La FDA examine la sécurité de Singulair depuis 2007, lorsque des rapports faisant état de changements d’humeur et de suicidaire les premières pensées ont émergé. En 2020, la FDA exigeait que le médicament contienne un

avertissement en forme de boîte noire – le plus haut niveau de prudence – concernant d’éventuels effets secondaires graves sur la santé mentale.

En théorie, les avertissements de la boîte noire devraient être clairement communiqués aux patients et à leurs prestataires de soins de santé, mais selon les rapports, de nombreux parents et même les médecins ignorent encore les risques potentiels, avec certaines indications selon lesquelles les médecins n’ont pas reçu une formation appropriée de la part du fabricant. Merck.

Merck a été confronté à plusieurs poursuites alléguant qu’ils ont minimisé le lien entre la santé mentale et Singulair, mais la FDA n’a pas pris de mesures significatives au-delà de l’avertissement de la boîte noire. Alors que certains experts soutiennent que cet avertissement est suffisant, d’autres estiment qu’il faut faire davantage, car la plupart d’entre nous survolent les petits caractères trouvés dans les pages des notices des médicaments, voire même les lisons.

Des études suggèrent que Singular pourrait traverser la barrière hémato-encéphalique

Des études animales indiquent que le médicament traverse la barrière hémato-encéphalique, où il pourrait interagir avec les cellules du cerveau et interférer avec neurotransmetteurs qui influencent l’humeur et le comportement.

La FDA continue de surveiller les dossiers de santé pour détecter les effets indésirables sur la santé mentale, mais les études actuelles sont limitées et n’ont pas été conçues pour mesurer les résultats en matière de santé mentale. De nombreuses études ayant établi un lien s’appuient sur des recherches observationnelles, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas prouver que le médicament en est la cause, mais seulement qu’il existe une corrélation.

Entre-temps, comme pour tout médicament, les parents doivent être conscients des risques potentiels. Si vous avez des inquiétudes concernant santé mentale et Singulair, parlez à votre pédiatre et surveillez de près tout changement d’humeur ou de comportement.

Sources

Marques CF, Marques MM, Justino GC. Les mécanismes sous-jacents aux effets neuropsychiatriques du montélukast – nouvelles connaissances issues d’une approche combinée métabolique et multiomique. Sciences de la vie. 2022;310:121056. est ce que je:10.1016/j.lfs.2022.121056