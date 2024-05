Le médicament Ozempic, le sémaglutide, pourrait protéger les reins, selon une étude

Ligne du dessus

Le sémaglutide injectable pour la perte de poids de Novo Nordisk – l’ingrédient contenu dans ses médicaments très populaires Ozempic et Wegovy – pourrait également aider à protéger les reins, selon une nouvelle étude, une découverte qui renforce les arguments de santé publique croissants en faveur de ce médicament dans un contexte d’inquiétudes persistantes concernant les coûts et la pénurie d’approvisionnement. .

Le sémaglutide pourrait aider à lutter contre les maladies rénales, selon les chercheurs. NurPhoto via Getty Images

Faits marquants

Les résultats proviennent d’une analyse des données de l’essai Select du sémaglutide, qui a duré plusieurs années. Select, financé par Novo, est l’essai clinique le plus long de Wegovy et comprend un groupe de 17 604 participants adultes en surpoids ou obèses de plus de 45 ans provenant de 41 pays. Les chercheurs ont constaté qu’il y avait 22 % de personnes en moins souffrant de problèmes rénaux parmi la cohorte de près de 9 000 personnes recevant des injections hebdomadaires de sémaglutide par rapport au groupe recevant un placebo, soit une incidence relative de 1,8 % et 2,2 %, respectivement. Les chercheurs ont examiné divers problèmes rénaux, notamment le décès d’origine rénale, le déclin significatif de la fonction rénale, le début d’un traitement chronique de remplacement rénal et l’apparition ou la persistance d’une macroalbuminurie (taux élevés de protéine albumine dans l’urine). La capacité du sémaglutide à lutter contre cette dernière pathologie, l’apparition de la macroalbuminurie, est probablement un facteur clé dans la réduction du risque de complications liées aux reins, ont indiqué les chercheurs. Les patients prenant du sémaglutide ont également montré une diminution nettement moindre d’un indicateur clé de la fonction rénale appelé débit de filtration glomérulaire estimé, qui était particulièrement prononcé chez ceux dont les valeurs de base étaient faibles, indiquant une déficience, ont indiqué les chercheurs, suggérant que le médicament pourrait aider à protéger les personnes atteintes de pré-sémaglutide. déficiences rénales existantes.

Recevez les alertes textuelles Forbes Breaking News : nous lançons des alertes par SMS afin que vous soyez toujours au courant des plus grandes actualités qui font la une des journaux de la journée. Envoyez « Alertes » par SMS au (201) 335-0739 ou inscrivez-vous ici.

Tangente

Des lésions rénales ont été signalées comme un effet secondaire potentiel de la prise de sémaglutide et sont indiqué comme risque potentiel sur l’étiquette de la Food and Drug Administration du médicament. Cependant, dans ce dernier essai, les chercheurs ont déclaré n’avoir trouvé aucun risque accru de lésion rénale aiguë lié au traitement au sémaglutide. Cela s’est produit quelle que soit la fonction rénale de base, ont ajouté les chercheurs.

Actualités

Novo Nordisk a mis fin l’année dernière à un essai distinct du médicament portant sur les maladies rénales. plus tôt que prévu initialement en raison des résultats positifs. L’essai, appelé FLOW, a révélé une baisse de 24 % des événements liés à une maladie rénale chez les patients sous sémaglutide par rapport au placebo. L’obésité et le diabète contribuent tous deux aux lésions rénales et au succès des médicaments amaigrissants, ainsi que les premières données suggérant des bénéfices rénaux plus larges. bosselé actions dans des sociétés de dialyse.

Contexte clé

Les résultats s’ajoutent à une pile croissante de preuves suggérant que les bienfaits pour la santé des injections populaires de perte de poids s’étendent bien au-delà de l’obésité, elle-même une maladie connue pour avoir un impact considérable sur l’esprit et le corps. En plus de l’obésité et du diabète, maladies que les médicaments GLP-1 comme le sémaglutide étaient initialement utilisés pour traiter, Wegovy inclut désormais ses bienfaits cardiovasculaires sur son étiquette. Une myriade d’autres pathologies sont également à l’étude, notamment l’apnée du sommeil, la dépendance, l’anxiété, la maladie de Parkinson et la stéatose hépatique. Les leaders du marché des données que Novo et Eli Lilly – qui produisent le tirzépatide, commercialisé sous les noms de Mounjaro et Zepbound – sont capables de générer dans d’autres conditions sont essentiels pour les aider à conserver un avantage sur leurs concurrents alors qu’ils s’efforcent de commercialiser leurs premiers produits et de renforcer le public. Un argument de santé pour les autorités qui traînent les pieds dans le financement des médicaments.

Lectures complémentaires

ForbesLe médicament Ozempic, le sémaglutide, pourrait réduire le risque cardiaque de 20 %, quelle que soit la perte de poids, selon une étude

ForbesDes médicaments comme Ozempic et Mounjaro pourraient traiter d’autres affections – voici ce que les scientifiques étudientForbesRivaux Ozempic et Wegovy : voici les entreprises qui travaillent sur des médicaments de perte de poids concurrentsForbesVoici pourquoi les rivaux d’Ozempic et de Mounjaro ne renverseront pas de sitôt les fabricants de médicaments Novo Nordisk et Eli LillyForbesBernie Sanders exhorte le fabricant d’Ozempic, Novo Nordisk, à être juste face aux prix des médicaments « outrageusement chers » aux États-Unis