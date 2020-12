Un nouveau médicament expérimental a déconcerté les scientifiques après avoir semblé inverser le déclin cognitif lié à l’âge chez la souris apparemment du jour au lendemain. La recherche a des implications profondes pour un certain nombre de traitements de maladies dégénératives.

Une nouvelle étude a testé l’efficacité d’un médicament appelé ISRIB pour inverser les baisses de mémoire et de flexibilité mentale liées à l’âge chez la souris. L’équipe de scientifiques de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF) a trouvé des résultats surprenants.

La recherche suggère que les pertes cognitives liées à l’âge peuvent être causées par une sorte de « obstruction » plutôt que plus «Dégradation permanente», selon la chercheuse Susanna Rosi.

Au lieu de cela, il semble que les capacités cognitives ne sont pas irrévocablement perdues mais ont été bloquées et dormantes en raison d’un mécanisme connu sous le nom de réponse intégrée au stress (ISR). Ce blocage est déclenché par un «Cercle vicieux du stress cellulaire», selon Peter Walter, professeur au Département de biochimie et biophysique de l’UCSF.

Des études antérieures sur des souris impliquant ISRIB ont montré que même un bref traitement avec le médicament peut restaurer la fonction cérébrale normale après une lésion cérébrale traumatique presque pendant la nuit.

Les scientifiques considèrent les lésions cérébrales traumatiques comme analogues au déclin cognitif accéléré lié à l’âge, ils ont donc voulu tester le médicament dans ce domaine en redémarrant les machines de production de protéines des cellules après qu’elles aient été étranglées par le mécanisme.

La réponse au stress indésirable peut typiquement être déclenchée en réponse à des irrégularités dans la production de protéines dans une cellule, ce qui peut indiquer une infection virale ou la présence d’un cancer. Il ralentit le mécanisme de synthèse des protéines de la cellule par mesure de précaution, mais s’il reste allumé trop longtemps, il peut sérieusement altérer la fonction cellulaire avec des conséquences dramatiques sur la fonction cognitive.

«Nous avons vu comment ISRIB restaure la cognition chez les animaux atteints de traumatisme crânien, ce qui à bien des égards ressemble à une version accélérée du déclin cognitif lié à l’âge», dit Rosi. «Cela peut sembler une idée folle, mais se demander si le médicament pouvait inverser les symptômes du vieillissement lui-même n’était qu’une étape logique.»

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont entraîné des souris à s’échapper d’un labyrinthe en trouvant une plate-forme cachée, une tâche difficile impliquant beaucoup de rappel, ce qui est généralement difficile pour les souris plus âgées.

Les animaux plus âgés qui ont reçu de petites doses quotidiennes d’ISRIB au cours de leur formation de trois jours ont performé aussi bien que leurs homologues plus jeunes et bien mieux que leurs contemporains qui n’ont pas reçu le traitement.

Des semaines plus tard, ils ont entraîné les mêmes souris à échapper à un labyrinthe dont la sortie changeait quotidiennement, nécessitant une flexibilité mentale plus continue et adaptative qu’une simple tâche de rappel. Les résultats reflétaient l’expérience précédente, avec des souris âgées traitées correspondant à leurs homologues plus jeunes et surpassant les souris plus âgées non traitées.

Les chercheurs ont également effectué des analyses cérébrales le lendemain de l’administration du traitement ISRIB. À leur étonnement, ils ont découvert que les signatures révélatrices du vieillissement neuronal avaient disparu du jour au lendemain: l’activité électrique était plus vibrante en réponse à une stimulation, un peu comme un cerveau plus jeune, tandis que les cellules semblaient également beaucoup plus interconnectées les unes avec les autres.

La recherche peut avoir des applications de grande portée, y compris des traitements pour des troubles neurologiques dégénératifs tels que la maladie d’Alzheimer, la démence, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson, entre autres.

Pour adoucir encore davantage l’affaire, les chercheurs n’ont observé aucun effet secondaire sérieux, lui-même plutôt déroutant pour un mécanisme aussi critique. Ils soupçonnent que la pénurie d’effets secondaires est due à la dose relativement faible, associée à un effet rapide.

« Cela semble presque trop beau pour être vrai, mais avec ISRIB, nous semblons avoir atteint un point idéal pour manipuler les ISR avec une fenêtre thérapeutique idéale », Dit Walter.

