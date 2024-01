Le médicament expérimental chinois contre la SLA SNUG01 a des résultats inattendus pour les patients et pourrait être utile pour les victimes de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et des victimes d’accidents vasculaires cérébraux.

Malgré d’immenses progrès dans les connaissances sur la maladie ces dernières années, les scientifiques ne savent toujours pas quelles en sont les causes et ont du mal à trouver un traitement cela arrêtera sa progression une fois pour toutes.

Mais maintenant, un nouveau médicament potentiel est testé par un groupe de Chinois. scientifiques et les cliniciens peuvent offrir une lueur d’espoir, avec des résultats prometteurs après son utilisation sur un patient gravement atteint pendant six mois.

Un « tournant » dans la progression de la SLA

Fan Dongsheng, professeur au département de neurologie du troisième hôpital de l’université de Pékin, qui supervise le traitement du patient, a déclaré qu’après avoir pris le médicament, l’état de l’homme avait atteint un « tournant » alors que la progression de la maladie ralentissait jusqu’à atteindre « essentiellement à un stade de plateau ».

Ce qui était encore plus inattendu était un changement physiologique mesurable : les membres inférieurs du patient ont commencé à répondre à la stimulation électrique, indiquant une amélioration.

Lorsqu’un nerf est gravement endommagé, il ne répond généralement pas à un stimulus électrique. Mais après trois mois de traitement, les médecins ont constaté de légères fluctuations.

Huang Xusheng, professeur au département de neurologie du premier centre médical de l’hôpital général PLA de Chine, a déclaré que tout cela était « très encourageant ».

Bien qu’il existe plusieurs médicaments disponibles dans le monde pour traiter la SLA, il a déclaré qu’ils ne peuvent pas inverser les dégâts mais seulement ralentir sa progression.

Ce candidat médicament, en revanche, semble plus efficace pour améliorer réellement les symptômes cliniques, même s’il souligne qu’« une période d’observation plus longue et davantage de cas sont nécessaires pour le confirmer ».

Qu’est-ce que la SLA, ou sclérose latérale amyotrophique ?

Une maladie du système nerveux , la SLA affecte les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Les patients commencent généralement par une faiblesse musculaire qui se propage et s’aggrave avec le temps.

Ils développent alors des symptômes tels qu’une atrophie musculaire, un manque de coordination des membres, des difficultés à manger et à parler et une détérioration de la fonction respiratoire, la maladie pouvant éventuellement entraîner la mort, principalement par complications ou insuffisance respiratoire.

Maladie rare, on estime que la SLA touche six à neuf personnes sur 10 000, mais la prévalence exacte reste incertaine dans de nombreux pays.

Aux États-Unis par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) admettent qu’il est difficile d’estimer le nombre de cas car il n’existe pas record national de SLA

Cependant, selon un rapport de 2016 des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, on estime que le nombre de cas de SLA dans le monde augmentera de 222 801 en 2015 à 376 674 en 2040.

« Le vieillissement de la population, en particulier dans les pays en développement, est le principal moteur de cette augmentation significative », indique le rapport.

Quels médicaments existent actuellement pour la SLA ?

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé quatre médicaments pour le traitement de la SLA au cours des 30 dernières années, mais ils ne font que ralentir la progression de la maladie et prolonger la durée de survie des patients.

C’est en mai 2023, alors que Fan avait un patient dont l’état se détériorait rapidement, qu’il lui a donné une thérapie candidate qui avait été étudiée en laboratoire pendant près de 10 ans mais n’avait pas encore fait l’objet d’essais cliniques.

« Pour un patient atteint d’une maladie ou d’une affection grave ou potentiellement mortelle, s’il n’existe pas de thérapie alternative comparable ou satisfaisante, un produit médical expérimental, même non approuvé, peut être utilisé s’il est bénéfique pour le patient avec son consentement total », a-t-il déclaré, expliquant que cela s’appelle « un usage compassionnel ».

Le médicament est également une thérapie génique, baptisée « SNUG01 ». Il a été principalement découvert par le scientifique Jia Yichang de l’Université Tsinghua, mais l’équipe n’a pas révélé grand-chose sur sa cible spécifique et son mécanisme de fonctionnement.

La thérapie génique la plus récente approuvée par la FDA était Tofersen, en 2023. Tofersen cible une mutation génétique qui n’est portée que par 2 % de tous les patients SLA, ce qui signifie qu’elle n’est efficace que chez un très petit pourcentage de personnes.

Mais ce candidat-médicament a le potentiel de bénéficier à un plus grand nombre de patients, selon Fan, qui a ajouté qu’il a également montré une bonne sécurité et une bonne efficacité dans de nombreux modèles animaux.

« En plus de la SLA, le SNUG01 pourrait avoir des applications potentielles dans la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, Alzheimer et les maladies de Parkinson », a déclaré Jia à la plateforme médiatique continentale Sci Phi en 2022.

À l’enthousiasme de Fan s’ajoute le fait que l’amélioration constatée chez son patient est peu susceptible d’être causée par « l’effet placebo » où une personne se sent mieux après un traitement pour des raisons psychologiques.

“L’effet placebo dure généralement environ deux mois”, a déclaré Fan. Dans ce cas, cependant, ils ont constaté que l’état du patient était toujours sous contrôle après six mois de traitement. Il est donc convaincu que tout effet placebo pourrait être exclu.

Préparations pour un essai clinique

Pour accélérer la mise sur le marché du médicament, Jia, le principal scientifique à l’origine du médicament, a cofondé une société de biotechnologie en 2021.

En préparation d’une demande d’essai clinique, le médicament fait l’objet d’une petite étude depuis septembre de l’année dernière, une phase appelée « étude initiée par l’investigateur », qui impliquera six patients.

Trois patients ont déjà été recrutés, a déclaré Fan, et les observations préliminaires suggèrent que le médicament est sûr, mais il est trop tôt pour évaluer son efficacité.

Dans le cadre des efforts de la Chine pour devenir autosuffisante en biotechnologie et encourager le développement de produits médicaux innovants locaux, « les autorités chinoises ont attaché de l’importance au développement de ce médicament et ont fourni un certain soutien », a déclaré Fan.

D’un autre côté, a-t-il ajouté, certains nouveaux médicaments approuvés à l’étranger ont tendance à être très chers – bien hors de portée de nombreux patients chinois.

Tofersen, par exemple, développé par la société américaine Biogen en collaboration avec Ionis Pharmaceuticals, coûte environ 1,5 million de yuans (210 000 dollars) par an.

Fan a déclaré que si le SNUG01 entre réellement sur le marché un jour, il s’attend à ce qu’il soit plus abordable, en particulier au niveau national.

Mais il a mis en garde contre une attitude trop optimiste pour l’instant.

« En tant que chercheurs, nous devons rester calmes et prudents. Nous n’avons observé qu’un seul cas depuis six mois, ce qui est loin d’être suffisant », a-t-il déclaré.

En effet, tout comme la recherche mondiale de traitements contre la maladie d’Alzheimer, qui a été un long voyage semé d’échecs, le développement de médicaments contre les troubles neurologiques a toujours été très difficile.

Entre avril 2020 et avril 2022, il a été annoncé que 11 médicaments destinés au traitement de la SLA ont connu des revers en matière de recherche et de développement, neuf d’entre eux ayant été abandonnés en raison d’un manque d’efficacité.