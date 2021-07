Le médicament controversé de Biogen contre la maladie d’Alzheimer génère 2 millions de dollars dans les premières semaines après son approbation

Le médicament contre la maladie d’Alzheimer de Biogen, Adhulem, a généré 2 millions de dollars de revenus au cours des premières semaines de son approbation, a annoncé jeudi la société en publiant ses résultats du deuxième trimestre ainsi qu’une lettre ouverte sur le médicament controversé.

Biogen a relevé ses prévisions de revenus pour l’année, affirmant qu’il s’attend désormais à des ventes totales de 10,65 milliards de dollars à 10,85 milliards de dollars cette année, en hausse par rapport à ses estimations précédentes de 10,45 milliards à 10,75 milliards de dollars. Les nouvelles prévisions supposent des revenus « modestes » d’Adhulem en 2021, augmentant par la suite, a indiqué la société.

Voici comment Biogen s’est comporté au cours des trois mois clos le 30 juin par rapport à ce que Wall Street attendait, selon les estimations moyennes compilées par Refinitiv :

BPA ajusté : 5,68 $ contre 4,54 $ attendus.

Chiffre d’affaires : 2,78 milliards de dollars contre 2,61 milliards de dollars attendus.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 1% dans les échanges avant commercialisation.

Adhulem a été approuvé par la Food and Drug Administration le 7 juin. Le médicament, scientifiquement connu sous le nom d’aducanumab, offre un nouvel espoir aux amis et aux familles des patients vivant avec la maladie et devrait générer des milliards de dollars de revenus pour l’entreprise.

Cependant, son approbation a depuis été remise en question et le chef de la FDA demande désormais une enquête fédérale sur les interactions entre le personnel de l’agence et la société de biotechnologie.

Le chef de la recherche de Biogen, le Dr Al Sandrock, a défendu le médicament dans une lettre ouverte publiée jeudi avec les bénéfices de la société, affirmant que son approbation avait fait l’objet d’une « désinformation et d’un malentendu étendus ».

Il a déclaré qu’il était « normal » pour les scientifiques et les cliniciens de discuter et de débattre des données d’expériences et d’essais cliniques, mais a ajouté que ces discussions ont pris une tournure « en dehors des limites de la délibération scientifique légitime ».

« Nous nous félicitons d’un examen formel des interactions entre la FDA et Biogen sur la voie de l’approbation de l’aducanumab », a déclaré Sandrock. « Une meilleure compréhension des faits est bonne pour toutes les personnes impliquées pour assurer la confiance à la fois dans la thérapie et dans le processus par lequel elle a été approuvée alors que nous priorisons les problèmes qui affectent les patients. »

La société a gagné 5,68 $ par action sur une base ajustée pour le deuxième trimestre, dépassant les estimations de Refinitiv de 4,54 $ par action.

Il a déclaré un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dollars, supérieur aux 2,61 milliards de dollars attendus.