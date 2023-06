Le médicament contre l’obésité Eli Lilly a aidé les patients à perdre jusqu’à 24% de poids

Eli Lilly and Company, siège social de la société pharmaceutique à Alcobendas, Madrid, Espagne.

Eli Lily Le médicament expérimental d’ a aidé les patients à perdre jusqu’à 24 % de leur poids après près d’un an, la plus forte réduction observée dans le domaine du traitement de l’obésité à ce jour, selon un nouveau résultats des essais cliniques à mi-parcours sorti lundi.

L’essai de phase deux a suivi 338 adultes obèses ou en surpoids et ayant reçu l’injection de la société pharmaceutique, retatrutideou un placebo chaque semaine.

Les patients qui ont pris une dose de 12 milligrammes de retatrutide ont perdu 17,5 % de leur poids corporel, ou 41 livres, en moyenne après 24 semaines, contre 1,6 % pour ceux qui ont reçu le placebo.

Les patients ont perdu 24,2 %, soit 58 livres, en moyenne après 48 semaines. Ceux qui ont pris le placebo ont perdu 2,1 % de leur poids corporel après cette même période.

Les chercheurs de l’essai ont déclaré que la perte de poids moyenne ne semblait pas se stabiliser après 48 semaines, ce qui suggère qu’une étude plus longue pourrait en montrer encore plus. Eli Lilly recrute actuellement des patients pour un essai de phase trois.

Ces données suggèrent que le retatrutide d’Eli Lilly est le « médicament anti-obésité le plus efficace à ce jour », a déclaré Michael Weintraub, endocrinologue à NYU Langone Health, dans un Publication sur Twitter.

L’autre médicament contre l’obésité d’Eli Lilly, Mounjaro, qui est approuvé pour le diabète de type 2, a aidé les patients à perdre jusqu’à 21 % de leur poids lors d’essais cliniques.

Novo Nordisk’ s Wegovy, autorisé pour la perte de poids, a montré jusqu’à 15% de perte de poids dans les épreuves.

Comme Wegovy et Mounjaro, le retatrutide d’Eli Lilly est une injection hebdomadaire qui modifie la façon dont les patients mangent et entraîne une diminution de l’appétit en imitant certaines hormones dans l’intestin.

Mais Wegovy n’imite qu’une seule hormone régulatrice de la faim appelée GLP-1, tandis que Mounjaro imite le GLP-1 et une autre hormone appelée GIP.

Le retatrutide imite trois hormones régulatrices de la faim différentes : le GLP-1, le GIP et le glucagon. Cela semble avoir des effets plus puissants sur l’appétit et la satisfaction d’une personne à l’égard de la nourriture.