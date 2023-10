Le médicament contre l’obésité d’Eli Lilly a aidé les gens à perdre 25 % de leur poids lors d’un dernier essai

De nouvelles recherches suggèrent que le tirzépatide d’Eli Lilly peut stimuler les efforts existants pour perdre du poids. Le dernier essai clinique de la société a révélé que les personnes qui avaient perdu au moins 5 % de leur poids avant de prendre le médicament perdaient beaucoup plus de poids que celles qui prenaient un placebo. Les membres du groupe de traitement ont finalement perdu 25 % de leur poids de base en moyenne, soit environ 60 livres, sur une période de 16 mois.

Le tirzépatide est l’ingrédient actif du Mounjaro, le médicament contre le diabète de type 2 d’Eli Lilly, approuvé par la Food and Drug Administration l’année dernière. Il combine deux versions synthétiques d’hormones essentielles au contrôle de notre faim et de notre métabolisme, le GLP-1 et le GIP. La FDA devrait approuver le tirzépatide comme traitement de l’obésité dans les mois à venir, sur la base d’essais cliniques randomisés et contrôlés à grande échelle démontrant son efficacité pour aider les personnes obèses à perdre du poids.

Des essais publiés précédemment sur le médicament injectable ont révélé que les personnes qui le prennent perdent généralement environ 20 % de leur poids de base en moyenne. Dimanche, les chercheurs publié résultats d’une autre de ces études dans la revue Nature Medicine, l’essai SURMOUNT-3.

Cet essai testait la façon dont les gens pourraient réagir au médicament s’ils subissaient d’abord une « intervention intensive sur le mode de vie » – en d’autres termes, un régime hypocalorique et un programme d’exercice. Il a impliqué plus de 500 personnes en surpoids et obèses qui ont réussi à perdre au moins 5 % de leur poids au cours d’un programme de 12 semaines. Ces personnes ont ensuite été assignées au hasard pour prendre du tirzépatide ou un placebo au cours des 72 semaines suivantes, soit environ 16 mois.

À la fin de l’étude, le groupe de traitement a connu une perte de poids supplémentaire d’environ 21 % en moyenne, ce qui représente une perte de poids totale de 25 %. Le groupe placebo, en revanche, a repris une partie de son poids, aboutissant à une perte de poids totale de 4,8 % en moyenne. Les trois quarts des participants sous tirzépatide ont également conservé au moins 10 % de leur poids, contre moins de 10 % du groupe placebo. Les événements indésirables liés au médicament étaient similaires à ceux observés lors des essais précédents, la majorité étant des problèmes gastro-intestinaux légers à modérés comme des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

« Cette étude indique que si vous perdez du poids avant de commencer le traitement, vous pouvez alors ajouter beaucoup plus de perte de poids après », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Thomas Wadden, chercheur sur l’obésité à l’Université de Pennsylvanie. dit l’AP.

Les résultats réaffirment à quel point il peut être difficile d’atteindre et de maintenir une perte de poids, même modeste, grâce au régime alimentaire et à l’exercice uniquement, tout en étant les derniers à montrer que le tirzépatide et les médicaments similaires représentent une nouvelle ère dans le domaine des médicaments anti-obésité. Le tirzépatide semble être plus efficace que le sémaglutide de Novo Nordisk, qui a été approuvé par la FDA pour traiter l’obésité en 2021. Dans les essais cliniques, les personnes prenant du sémaglutide pour l’obésité ont perdu en moyenne environ 15 % de leur poids. Et il y a encore plus de médicaments en préparation cela pourrait aider les gens à perdre encore plus de poids que l’une ou l’autre option, ou pourrait offrir d’autres avantages, comme être plus facile à prendre via une pilule.

Cependant, comme tous les médicaments, ces médicaments ont des effets négatifs qui doivent être évalués par rapport aux effets positifs attendus. En plus des problèmes gastro-intestinaux courants, ils ont été associés à complications rares comme la paralysie temporaire des muscles de l’estomac ou des intestins. Les risques à long terme de ces médicaments, que de nombreuses personnes pourraient devoir prendre à vie pour maintenir leur perte de poids, sont toujours à l’étude, tout comme leurs autres avantages potentiels. Des études récentes ont montré que le sémaglutide peut réduire problèmes cardiaques et maladie du rein chez les personnes obèses vulnérables à ces conditions, par exemple.