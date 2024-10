Le médicament contre le diabète Ozempic pourrait réduire les lésions rénales, selon une étude

Le sémaglutide, le médicament contre le diabète également connu sous le nom d’Ozempic, a montré des effets positifs dans le traitement des patients atteints d’insuffisance rénale chronique (IRC) et d’obésité, comme le révèle une étude internationale dirigée par le pharmacologue clinicien Hiddo L. Heerspink du centre médical universitaire de Groningen aux Pays-Bas. .

Cette étude révolutionnaire est la première à démontrer que le sémaglutide, souvent reconnu pour ses bienfaits en matière de perte de poids, peut également améliorer la santé rénale des patients souffrant d’IRC. Les résultats ont été publiés dans Nature Medicine et présentés au congrès annuel de l’American Society of Nephrology.

Contexte et motivation de l’étude

Heerspink a été inspiré pour étudier les effets du sémaglutide sur les patients atteints d’IRC au début de la pandémie de COVID-19, à la suite de ses découvertes antérieures selon lesquelles les inhibiteurs du SGLT2, une autre classe de médicaments utilisés pour traiter le diabète de type 2, avaient montré des avantages pour les patients atteints d’IRC sans diabète. Cela l’a incité à explorer si le sémaglutide pourrait offrir des avantages similaires aux patients souffrant de lésions rénales et d’obésité, marquant ainsi un nouveau domaine de recherche important.

Recrutement des patients et conception des études

Le recrutement des participants s’est déroulé sans problème, l’intérêt ayant augmenté vers 2022, stimulé par les avantages bien connus du sémaglutide en matière de perte de poids. Les patients qui avaient du mal à accéder au médicament en raison de la forte demande ont rejoint l’étude avec enthousiasme, où ils avaient 50 % de chances de recevoir du sémaglutide. Cet essai a été mené dans quatre pays : Canada, Allemagne, Espagne et Pays-Bas, avec un total de 101 participants, répartis en deux groupes. La moitié a reçu des injections de sémaglutide pendant 24 semaines, tandis que les autres ont reçu un placebo.

Résultats importants

Les résultats de l’étude ont été remarquables. La quantité de protéines dans l’urine des participants, un marqueur critique des lésions rénales, a chuté de 52 %, un chiffre impressionnant.

De plus, l’inflammation rénale a diminué de 30 % et la réduction de la pression artérielle était comparable à celle observée avec les médicaments contre l’hypertension. Un marqueur clé du risque d’insuffisance cardiaque a également diminué de 33 %. Parallèlement à ces bénéfices, les participants ont connu une perte de poids moyenne de 10 %.

Avantages directs et indirects pour la santé rénale

Heerspink a souligné l’impact multiforme du médicament, qui implique des avantages à la fois directs et indirects pour la santé rénale. Le sémaglutide a directement réduit les marqueurs inflammatoires dans les reins et les dépôts graisseux autour d’eux, ce qui a contribué à une diminution des niveaux de protéines dans l’urine. Indirectement, le médicament a contribué à réduire à la fois le poids et la tension artérielle des patients, amplifiant ainsi les bénéfices globaux pour la fonction rénale.

Changements alimentaires observés

Bien que la durée de l’étude ait été trop courte pour suivre les améliorations de la qualité de vie à long terme, Heerspink a noté que les questionnaires ont révélé une réduction de la faim chez les participants, ce qui les a amenés à consommer globalement moins de nourriture.

Perspectives d’avenir : étude à grande échelle sur la dialyse et les transplantations

Heerspink est optimiste quant au potentiel du sémaglutide pour le traitement de l’IRC et a suggéré de mener une étude plus vaste pour déterminer s’il peut réduire le besoin de dialyse ou de transplantation rénale. Il espère également explorer ses effets sur les patients atteints d’IRC sans obésité.

Cependant, Heerspink a reconnu le défi actuel consistant à obtenir suffisamment de médicament pour des recherches plus approfondies en raison de sa popularité écrasante et de sa production limitée.

Cette étude présente une nouvelle voie de traitement prometteuse pour les patients atteints d’IRC, le sémaglutide montrant un potentiel pour traiter à la fois la santé rénale et l’obésité, offrant un rôle élargi au-delà de la gestion du diabète.